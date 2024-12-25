«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia

День рождения бутик-оптики Ocularia и презентация Дома зрения в 130-м квартале собрали под крышей особняка на улице 3 июля почти двести гостей: постоянных покупателей, клиентов клиники «Центр Зрения», сотрудников и партнёров компании. Хозяева торжества, Антон и Мария Гарбарчук, открывая вечер, отметили, что проекты Ocularia и Дом зрения развиваются во благо жителей Иркутской области, помогая им решать проблемы со зрением. Газета Дело побывала на мероприятии и пообщалась с гостями, которые рассказали, за что ценят локальный иркутский бренд.

«Для нас важно быть частью такого события»

Дизайнеры Валерия Иванова и Мария Гордеева, создавшие Дом зрения, уже не первый раз работают с Антоном и Марией. Первый совместный проект бутик-оптики Ocularia они реализовали на улице Ядринцева в Иркутске, кроме этого, оформляли оптику «Центр Зрения» в Усолье-Сибирском.

– Предложение Антона сделать целый Дом зрения очень нас вдохновило, – поделилась Мария Гордеева. – Мы поддержали его идею разместить на одном этаже диагностический центр, на другом – оптику «Центр Зрения», на третьем – бутик Ocularia. Это уникально для нашего города: аналогичных проектов в Иркутске нет, и, конечно, для нас важно быть частью такого масштабного события.

– Мы очень гордимся этим проектом, потому что здесь нужно было совместить дизайн и много разных нюансов, касающихся в первую очередь медицинских регламентов, а также сферы услуг, – рассказала Валерия Иванова. – Но, когда ты уже вник во все требования, работать над каждым проектом становится, с одной стороны, проще, а с другой – интереснее. Если Антон пригласит нас поработать над другими проектами, это будет большой честью для нашей студии.

«У нашего иркутского бренда огромные перспективы и успешное будущее»

Руководитель центра красоты и здоровья «Денница» Олеся Ключевская отметила, что у неё вызывает чувство гордости за Иркутск тот факт, что в нашем городе есть бизнесы, которые стабильно развиваются и движутся вперёд.

– Такие компании, как Ocularia, можно с полным правом считать украшением Иркутска. Я уже два года дружу с этой премиальной оптикой, познакомилась здесь с маркой Gresso – отличными очками для активного отдыха – и теперь от души её всем рекомендую. После этих очков сложно перейти на какие-то другие, потому что они очень удобные, лёгкие, но при этом надёжные.

Также я являюсь счастливым обладателем очков торговой марки «Окулария». Модель называется «Иркутск – это… Красота», очень люблю эти очки с красивыми голубыми линзами, с удовольствием их ношу и считаю, что у нашего иркутского бренда огромные перспективы и успешное будущее. Поэтому очень здорово, что Антон и Мария масштабируют свой бизнес, что они открыли Дом зрения, причём в самом сердце города – в его историческом центре.

«Развитие бизнеса в непростых экономических условиях дорогого стоит»

Предприниматель, директор сети пекарен Евгений Халитов рассказал, что когда познакомился с бутик-оптикой Ocularia, то сразу понял, что это «его» салон и покупать очки он будет только здесь.

– И вот уже два года я не изменяю своему решению: мне очень нравится этот абсолютно современный салон, который, по моему мнению, можно назвать номером один в нашем городе. Здесь достойный уровень обслуживания, всегда есть самые актуальные в данный момент очки из материалов высочайшего качества, в эксклюзивном варианте. Кроме того, здесь всегда помогут подобрать линзы персонально под ваши потребности. Иногда можно получить даже такой сервис, которого не ожидаешь. Если говорить образно, то Ocularia – это Mercedes на региональном рынке оптики.

Я думаю, что чем больше будет оптик Ocularia в Иркутске, тем ближе они будут к своим клиентам, хотя в такой салон можно поехать и достаточно далеко – он не относится к разряду «магазина у дома». Но то, что бизнес расширяется и развивается в это непростое финансово-экономическое время, да ещё в таком крутом месте, как 130-й квартал, дорогого стоит. Знаю это на собственном опыте.

«Открытие Дома зрения – подарок Иркутску на Новый год»

PR-директор Анна Хованская считает, что открытие Дома зрения в 130-м квартале – знаковое событие, которое можно назвать подарком Иркутску к Новому году. Тем более, что здесь можно будет не только купить брендовые очки высокого качества, причём разной ценовой категории, но и пройти полную диагностику зрения.

– Здорово, что иркутские предприниматели, несмотря на сложный год, развиваются и открывают новые направления бизнеса. Очень круто, что Антон и Мария создали локальный бренд очков «Окулария». Мы можем гордиться тем, что в Иркутске теперь не только продаются известные марки производителей оптики, но есть и собственный бренд с берегов Байкала.

Ещё хочу отметить, что Антон и Мария выбрали правильную маркетинговую стратегию: бутик-оптика Ocularia сейчас, наверное, является лидером среди иркутских оптик по разнообразию выбора очков. Этому бутику доверяют, сюда хочется прийти, а потом вернуться. Кроме этого, я наблюдаю, как Мария через личные социальные сети продвигает бренд компании, которая является неотъемлемой частью её жизни. Это абсолютно правильный и классный подход к своему делу.

«Любой бизнес начинается с людей и их отношения к своему делу»

Креативный директор бизнес-клуба «Я деловая» Мария Егунова знакома с Антоном и Марией несколько лет, и её всегда вдохновляет любовь, с которой они рассказывают о своём деле.

– Любое дело начинается с людей, поэтому, когда знакомишься с каким-то бизнесом, проникаешься к нему через личностное отношение его создателей. Наверное, поэтому я, так же как Мария и Антон, смотрю на Ocularia как на благо для каждого человека. Вроде бы очки – это всего лишь аксессуар, но, благодаря ему, мы можем быть и домашними, и дерзкими, и весёлыми, и строгими, и уникальными. Уверена, что Дом зрения открылся не случайно, потому что дом – это всеобъемлющее понятие: сюда можно прийти не только померить очки, но и обрести с их помощью нечто большее.

Пока я ещё не являюсь клиентом этой оптики, но хочу им стать, потому что здесь представлены бренды, которых действительно нет в Иркутске. Например, моя любимая марка Gresso.

Во время беседы с журналистом нашего издания Мария Егунова назвала себя человеком, который не сразу принимает решение. Видимо, Провидение решило подтолкнуть её к этому: во время розыгрыша призов она стала обладателем сертификата на 20 тысяч рублей от Ocularia. Кроме этого, гости праздника стали обладателями ещё четырёх сертификатов от бутик-оптики, а также призов от партнёров мероприятия.