Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году

Антон и Мария Гарбарчук умеют удивлять. В прошлом году на день рождения бутик-оптики Ocularia они пригласили основательницу европейского оптического бренда Eigengrau Россану Подлесецкий, которая лично презентовала свои очки. В этот раз особым гостем праздника стала Ольга Мельникова – стилист, шопинг-консультант, дизайнер, основатель имидж-бюро «Фактор стиля» и бренда одежды «Ветер знает», соавтор и эксперт проекта «Оптический стилист – Люнетье». Она рассказала о том, какая мода на очки ждёт нас в 2025 году и что из неё можно почерпнуть интересного, полезного и даже забавного.

Как отметила Ольга, современная мода так или иначе возвращается к прошлому и цитирует то, что уже когда-то было. Поэтому сейчас в тренде практически все эпохи, хотя они, конечно, перевоплощаются и переосознаются.

Итак, какие же тренды из прошлого будут актуальны в следующем году?

• 20-30 годы ХХ столетия – круглые очки, тонкие оправы, разноцветные линзы. В 2025 году круглые очки вновь в тренде – разных размеров и в разных оправах.

• 40-50-е годы – оправы утолщаются, появляется легендарная оправа «Кошачий глаз», которая с тех пор ни разу не уходила из модных трендов. И в сезоне 2025 года она также остаётся на Олимпе.

• 60-е годы – появление оправ больших размеров из пластика, линз в цвет оправ. Пластиковые очки остаются в топе, но современные оправы становятся прозрачными или полупрозрачными, за счёт чего делают образ очень лёгким, поскольку не утяжеляют лицо, даже несмотря на яркие цвета. Кроме того, в тренде остаются белые оправы. Причём не только летом, но и зимой.

• 70-е годы – оправы становятся ещё больше, появляются очки-стрекозы, яркие броские цвета и градиентные линзы, которые считаются неким заменителем макияжа. Очки оверсайз также остаются в современной моде, более того, чем они «оверсайзнее», тем моднее, поэтому не стоит переживать, что какая-то оправа будет слишком большой для вашего лица.

• 80-е годы – очки приобретают более брутальные формы, в моду входят очки-авиаторы, а также очки-полумесяцы, многоугольники. Сложная геометрия – один из основных трендов 2025 года, как и очки-авиаторы.

• 90-е годы – время очков-полосок, узких линз полуспортивной формы, очков-овалов – они будут в топе трендов в следующем году, причём как узкие, так и оверсайзные.

• «нулевые» – эпоха клубов и очков с облеганием лица, полумасок, велосипедных очков. Тренд остаётся популярным и в 2025 году, и не только среди поклонников активного отдыха.

– Мода уже давно нам ничего не диктует, даже не рекомендует, а только вдохновляет на то, чтобы вы брали из неё самое лучшее и то, что нравится и подходит только вам, – подчеркнула Ольга. Эксперт особо отметила, что в бутике Ocularia можно подобрать очки абсолютно под любой тренд.

Глобальные тенденции в мире оптики

• Индивидуальный подход. Современному человеку уже недостаточно просто хороших вещей и хороших очков, ему хочется чего-то особенного, личного, персонального. Это, к примеру, нанесение на оправу монограммы, персональных инициалов, выбор своего специального цвета, других особых фишек, которые подчеркнут уникальность вещи и её принадлежность конкретному человеку.

• Эконаправление. Стремление к осознанному потреблению, философия ресайклинга не обошла стороной и производство оправ. Например, одна из нидерландских компаний для изготовления черных оправ использует автомобильные панели, для белых – обычные пластиковые бутылки. Компания из Африки использует для производства очков листья растений, а из Парагвая – переработанный пластик, алюминиевые банки, пробки, бамбук.