Где отдохнуть на зимних каникулах. 5 идей от Анатолия Казакевича, руководителя ГК «Сфера Байкала»

Новогодние каникулы не за горами. Как провести их активно, интересно и с пользой? Где получить заряд энергии для новых свершений? Мы попросили опытного путешественника, руководителя группы компаний «Сфера Байкала» Анатолия Казакевича поделиться своими рекомендациями.

1. Хамар-Дабан

Хамар-Дабан – зимняя таёжная сказка. Представьте: огромные кедры с шапками снега, изящные елки с ветками, щедро присыпанными искрящимися снежинками, и завораживающая панорама на просторы Байкала.

– Здесь – другой мир: уединенный, умиротворяющий и прекрасный, – говорит Анатолий. – А какое наслаждение наблюдать в горах рассвет и закат, греясь потом с комфортом чуме! Добраться можно на хивусе через Байкал (февраль-март) или по тракту на машине, 250 км от Иркутска (декабрь-январь, пока не встанет лёд).

2. Баня с купелью в Ангаре

По местной легенде, перед встречей с Байкалом, священным озером, надо обязательно очистись душу и тело в бане, а после – окунуться в купель в Ангаре.

– Мы развиваем банное дело для оздоровления и повышения позитивных эмоций у гостей, – рассказывает Анатолий. – Предлагаем пять бань на выбор – три на берегу и две на воде с индивидуальными спа-программами, за полезное парение в удовольствие в них отвечают 12 сертифицированных банщиков. Для предпринимателя баня – быстрая перезагрузка и мощный заряд энергии.

3. Отель на природе

Всего 10 минут от центра – и вы словно за тридевять земель от города, среди природы, на берегу реки, с горячим ароматным чаем у камина, костра или в уютном номере с видом на Ангару, будто созданным живописцем. Рядом – парк для прогулок, после которых в кафе на льду так хорошо пообедать блюдами сибирской кухни.

– Если хочется более длинных маршрутов – предложим экскурсии по городу или на Байкал, в самые красивые места со знаменитым байкальским льдом, – добавляет Анатолий. – Для предпринимателя это отличное место, чтобы выдохнуть – и наполниться силой.

4. Парк-набережная «Солнечная дорога»

Уютное место для разнообразного семейного отдыха зимой. Здесь — огромная территория настоящего волшебства — ледяной городок «Хрустальная сказка». Аттракционы, конкурсы, фотозоны, красиво подсвеченные удобные горки. И главное чудо — самый большой каток в городе. Коньки можно взять в прокате или прийти со своими. А согреваться и наполняться новыми силами хорошо во множестве кафе на выбор.

5. Переход через Байкал

Если точнее указать место, оптимальное для этого, — то маршрут от Листвянки до Танхоя, он вполне доступен даже не «суперменам». Поход по льду Байкала отлично проветривает мысли, «выдувает» лишнее, помогая сфокусироваться на главном для тебя деле. На всем пути вокруг — панорамы прекрасной природы: простор озера, заснеженная тайга на горах вокруг и вершины Хамар-Дабана. Эмоции от такого перехода зашкаливают и становятся одним из ярких впечатлений зимы.

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