«Нас ждет время трансформаций» Эксперты бизнес-шоу «Лидеры будущего» – о задачах на 2025 год

Как масштабировать бизнес в 2025 году? К каким вызовам готовиться? Что поможет выполнить планы, которые вы «рисуете» в конце года? Где искать инвестиции для новых проектов? Когда важно менять не логотип, а стратегию? И почему работодатели все больше похожи на пионерлагеря для сотрудников? Об этом и многом другом говорили на очередном бизнес-шоу «Лидеры будущего». Эксперты и участники не только обсудили главные вызовы 2025-го, но и обменялись опытом и идеями. «Нетворкинг – классная история общения, когда каждый второй может выйти на новый уровень и найти нужные, отфильтрованные связи», – отметила организатор события, предприниматель, эксперт Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Елена Савенкова. Мы записали самые яркие тезисы спикеров.

«Учиться, учиться и еще раз учиться!»

Елена Савенкова, предприниматель, организатор бизнес-шоу «Лидеры будущего»:

– Сейчас самое время учиться, учиться и еще раз учиться! Призываю каждого идти получать дополнительное образование – например, на Президентскую программу, MBA. Что еще важно для развития? Больше путешествовать, перенимать опыт у коллег по цеху. Не нужно долго ходить из одной компании в другую, нужно ездить в другие города, страны.

Если у вас есть ваша компетенция – продолжайте ее развивать. Вы не должны расфокусироваться: условно, сегодня вы таролог, завтра нумеролог, потом – непонятно кто. Лучше выбрать одно направление – и работать с ним очень долго, погружаясь и углубляясь в процесс. Вкладывайтесь в развитие личного бренда, создавайте ваших цифровых двойников, подушки безопасности и смотрите в будущее!

«Стратегия без тактики остается на бумаге»

Людмила Чуприна, бизнес-леди с 28-летним стажем, инвестор, основатель Первой мужской, Первой женской клиник, компании «Мир Света»:

– Все ли планы и цели, которые вы запланировали, вы достигаете на 100%? Великий философ Сунь-Цзы сказал: «Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе». Соответственно, такая стратегия, которая написана на бумаге – но действия при этом не прописаны, не запланированы – как правило, на бумаге и остается из года в год. «Мы запланировали эту стратегию, когда-то мы её достигнем...» Но когда?

Другая сторона медали – «Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением». О чём это выражение? Очень многие предприниматели, с которыми я общаюсь, ничего не планируют. Им спокойно и тепло в своём родном, любимом «зелёном болоте». Всё прекрасно. Они работают как придётся: не заглядывают в будущее, не планируют его. Такие компании, как правило, сметает волна очередного кризиса: либо они разваливаются, либо их «съедают» конкуренты.

Всё важно: и стратегия, и тактика. Стратегия определяет долгосрочные цели, а тактика ориентирована на более короткие временные промежутки: поставили цели, определили задачи, конкретные действия – и работаем. Мы в своих компаниях делаем именно так – и достигаем всех намеченных стратегических целей.

«Самое время сделать что-то выдающееся»

Алексей Егоров, председатель ИРО «ОПОРА России», бизнесмен, меценат ЦСИ «Огонь»:

– Если говорить об общих вызовах, которые стоят сегодня перед бизнесом, то они сформулированы новостным фоном: налоговые изменения, внешнеполитическая ситуация, которая не меняется, финансовые моменты: ставка рефинансирования, курсы валют, инфляция… Но есть и вызовы персональные. Зачастую личная проблема может стоять в топе выше по отношению к глобальной, так что рейтинг вызовов у каждого свой.

Я, например, не только предприниматель, но и инвестор: много лет давал возможность другим предпринимателям зарабатывать и создавать бизнесы, инвестируя в них. Но разочаровался: из более чем 20 проектов успешно работают только два. Спустя несколько лет понял: лучше буду действовать сам. Знаете, у многих есть идея – пойти на пенсию в 35, а у меня наоборот: мне кажется, сейчас – самое время, когда ещё самому можно сделать что-то выдающееся.

У меня 2024 год был достаточно прорывной. Вызов, который я лично для себя вижу, – это расширение бизнес-направлений. Для меня задача №1 – движение вперёд, новые достижения, я к ним готов.

«Тяжело будет всем»

Ольга Субботина, предприниматель, руководитель агентства бухгалтерских услуг «Магнат»:

– Некоторые блогеры любят подводить финансовые итоги в соцсетях, хвастаться своими достижениями и приукрашивать действительность. Зачастую они фактически рекламируют аффилированный бизнес, искусственно раздувая свои обороты для получения кредитов, грантов и других выгод. В соцсетях часто транслируется уровень жизни выше официального дохода, демонстрируется большой штат работников и масштаб компании. А на самом деле сотрудники либо не оформлены официально, либо их количество минимально. Всё это может привлечь внимание налоговой инспекции.

Как подготовиться к грядущим налоговым изменениям? На самом деле, законы постоянно меняются, и мы сами, бухгалтеры, не понимаем до конца, как всё будет происходить. Одно ясно: тяжело будет всем. Что нужно сделать? Определить текущий режим налогообложения, проверить, готов ли ваш бухгалтер к изменениям, подключить электронный документооборот, проконсультироваться с финансовым директором или экспертом по налогам. У бизнеса есть время в декабре, чтобы просчитать свою налоговую нагрузку.

«Работодатели должны взять на себя функции детского сада или пионерлагеря»

Алена Мосягина, маркетолог, управленец, предприниматель, бизнес-тренер:

– Кадров физически не хватает. Статистика такова, что в 2030 году нас ждет дефицит работников в 4,2 млн. Сотрудников «уводят» социальные сети. У молодежи спрашивали, как они видят свое карьерное будущее. Они отвечали: «Что угодно, только не работать на дядю». Это другое поколение: они читают, поют, говорят, лайкают другое. Уважение к начальству, интерес к труду стали менее значимыми. Теперь многие приходят на работу с установкой «отсидеть» и быстро уйти, получив зарплату.

Наша задача как работодателей теперь включает в себя функции детского сада, пионерлагеря, родителей, наставников. Нам необходимо взять все это на себя: перевоспитать, доучить, докрутить, создать нужную атмосферу. Стать магнитом и взять управление в свои руки. Если у вас есть вакансии, пересмотрите описания: вместо формальных требований пишите, что у вас классно, есть бонусы и «плюшки». Это наша новая реальность.

«Бренд должен заинтересовать»

Илья Марков, бренд-стратег, основатель консалтинговой компании Markov.branding:

– Есть две причины, почему клиент не воспринимает бренд: это либо неэффективный продукт (но мы на своей практике это видим редко: чаще всего продукты у бизнесов очень крутые), либо неэффективная коммуникация. Зачастую собственник приходит к бренд-стратегу и ставит задачу так: «Сделайте, пожалуйста, мелодичное название и красивый логотип, чтобы он понравился моей жене». На деле же бренд должен побуждать аудиторию покупать ваш продукт, выбирать его среди прочих, когда на рынке есть десять других компаний, очень похожих на вашу. Бренд должен заинтересовать.

Например, недавно к нам обратилась компания. 30 лет на рынке, но на протяжении последних пяти развития нет – остановились, держат определенное количество клиентов. Маржа падает, расходы на сотрудников растут. Я говорю: «Грустно, что хотите сделать?» Отвечают: «Мы все придумали: меняем логотип!» Но стратегические задачи нельзя решать с помощью тактических инструментов. Так не работает.

Другой кейс – кондитерская компания. Пришли переупаковываться, когда уже имели более 25 точек. Спрашиваю: «Зачем? Все ведь и так хорошо». Отвечают: «Выходим на Иркутск, хотим, чтобы нас больше знали, хотим омолодить аудиторию». Мы сделали дизайн получше, перевели название с английского на русский, но главное – нашли и подчеркнули УТП. Пирожное шу в среднем стоит 150-180 рублей, а наши клиенты стали продавать его за 60. Сделали этот десерт доступным – отстроились от конкурентов. В итоге – нарастили выручку, открыли еще две точки. Очень важно найти и подчеркнуть свою уникальность.

«Предприниматели склонны к риску»

Надежда Грошева, декан САФ ИГУ:

– Предприниматели – это те люди, которые следят и за экономикой, и за ставкой, и за курсами валют, знают, что доллар постоянно «прыгает». Они склонны к риску: влезают в рисковые проекты, находят деньги – а они сейчас дорогие, привлекают инвесторов.

Что отличает предпринимателя от инвестора? У предпринимателя есть идеи, у инвестора – деньги. Российские стартаперы часто говорят: «У меня есть идея, нужно подумать, кому ее продать». Американские стартаперы, напротив, ищут проблему на рынке и уникальную историю, которую будут решать.

Когда предприниматель строит финансовые модели будущих проектов, он должен всегда учитывать четыре основных фактора: риск и доходность, жадность и трусость. Нужно помнить и о таком факторе, как время. Взаимосвязь жадности и трусости очень важна. Если инвестор труслив, предприниматель должен предложить ему большую доходность – тогда жадность превысит страх.

«Критичность мышления – задача №1»

Мила Еловего, психолог, executive-коуч:

– 2025 год – период для трансформации с точки зрения психики. Я как психолог буду говорить о двух интеллектах: эмоциональном и искусственном. Суть эмоционального интеллекта – гибкость, способность вовремя отойти от принципиальности. Всё консервативное будет трещать по швам: люди, бизнес. Это будет очень больно. Всё твёрдое захрустит, как сухарики. В 2025 году нужно быть пластичными и впускать в себя новое достаточно быстро.

Искусственный интеллект развивается впечатляющими темпами, он всё ближе к человеческому. Стартапы в сфере ИИ выигрывают и всё чаще получают деньги инвесторов. Будущее – не за горами. Наша задача – взращивать критическое мышление, чтобы понимать, где натуральный интеллект, а где – нет. Мошенники уже сейчас в наших телефонах творят всё что угодно, используя ИИ, и мы не распознаём это. Дальше будет ещё веселее, поэтому критичность мышления – задача №1 в 2025 году.

«Всё будет как будет, но мы должны вырастить здоровых детей»

Елена Шерман, собственник «Клиники доктора Шерман»:

– Каким будет следующий год? Мой папа, профессор Академии, любил говорить: «Всё худшее – впереди». Так что всё будет как будет, но мы должны стараться вырастить полноценных, здоровых членов своего общества. Вдумайтесь: в прошлом году в областном родильном доме было 3300 родов. Здоровых детей – всего 300! Детей надо правильно кормить, следить, чтобы они не делали уроки по 12 часов: будет сколиоз, плохое зрение, они не достигнут того, что нужно.

Наш народ – очень сильный. Когда нас будут поджимать, мы всё равно найдем способ выжить. Главное, чтобы люди всё-таки о себе задумались. Здоровые, накормленные правильно, они дадут здоровое потомство. И именно это здоровое потомство потом сможет поддержать наше государство.