«Слата» провела для студентов игру «Халява, ловись!»

Молодым людям предстояло выполнить семь заданий, начиная от типовой работы кассира на скорость до применения логического мышления и креативных способностей. И все, ради того, чтобы получить призовую Фрешкарту с солидным бонусом.

– В преддверии Дня студента, сеть супермаркетов «Слата» решила провести эксперимент и пригласила студентов иркутских вузов испытать на себе все навыки, которые требуются работникам торгового зала при этом, по-студенчески, все сделать максимально быстро, сплоченно и весело, – пояснила руководитель по связям с общественностью сети «Слата» Яна Абалымова. – В нашей сети работает молодежь, и мы ее всегда ждем в команду. Компания обеспечивает быстрое обучение и ввод в работу, стабильные выплаты и социальный пакет, а также прекрасный коллектив и рост.

В «Слате» собрались представители Иркутского государственного университета, Государственного университета путей сообщения, Национального исследовательского технического университета и Государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского. По 4 человека в команде, каждому из которых предстояло выполнить разные задания.

Главный приз – Фрешкарта с 40 тысячами бонусов – отличный подарок под занавес сессии.

Для участия в конкурсе собрались представители самых разных факультетов. Будущие химики, экономисты, экологи, программисты, мостостроители, аграрии и другие.

Испытания предстояли непростые. Например, первое: есть полная корзинка с самыми разными товарами. Их нужно как можно быстрее пробить на кассе. Дополнительный бонус – за громкое пение.

Следующий конкурс «Цвет настроения»: собрать за пару минут товары одинакового цвета. Попробовать мгновенно сориентироваться среди тысяч разноцветных упаковок и схватить именно зеленую или красную. Как отметило жюри: «чувствуется, что ассортимент «Слаты» им хорошо знаком».

А вот задание «Слатаблин» оказалось одним из самых сложных. Казалось бы, всего лишь нужно за три минуты испечь как можно больше знаменитых блинчиков. Однако выяснилось, что орудовать над большой жарочной поверхностью, разравнивая тесто деревянной палочкой, не так-то просто, даже для тех, кто печь блины умеет.

Далее были задания на сообразительность. Например, угадать, как связаны разные продукты со студенческими приметами разных стран. Зачем японцы берут на экзамены шоколадные батончики, а китайские студенты едят киви.

С заданием «На всю стипендию» практически все справились на отлично. Для начала выяснили, сколько сейчас ежемесячно получают учащиеся разных вузов. Оказалось, что вариантов множество: стипендия социальная, повышенная, за отличные оценки и так далее.

Наборы собрались очень практичные, хоть и разные. Так, девушки из госуниверситета выбрали чайник, пачку чая, туалетную бумагу и зефир. А вот молодые люди из аграрного университета набрали аж две полных корзинки: крупы и макароны, молочка, чай и кофе, немного сладостей, чуть-чуть деликатесов и обязательное ведерко майонеза. При этом у них еще осталась почти тысяча рублей в запасе.

По итогам соревнований первыми стали парни из ИрГУПС – по результатам всех конкурсов они набрали больше всего очков. Им и досталась заветная Фрешкарта.

– Мы не знали, что нас здесь ждет, просто пришли повеселиться, – рассказали победители. – В День студента у нас будет экзамен, так что будем просто радоваться хорошим оценкам. И теперь точно есть повод сходить в любимый супермаркет «Слата» после учебы, потому что магазины есть рядом с общежитиями и учебными корпусами. Удобно, что там всегда есть быстрый перекус. Бонусы точно пригодятся, – поделились впечатлениями участники.

– Наши магазины посещает много студентов, особенно рядом с вузами, – рассказала руководитель по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова. – В топе продаж, конечно же, перекусы, снеки, напитки, готовая еда. Также для студентов есть скидки 10% в понедельник и вторник до 11:00. Есть возможность дополнительно собирать бонусы на Фрешкарту с помощью онлайн-игр в мессенджере Telegram. До 4 февраля 2025 года по акции можно приобрести множество молодежных товаров, в том числе со специальной полки, которая так и называется – «Молодежка».