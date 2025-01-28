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Сотрудники Байкальского банка помогли клиентам уберечь от мошенников 94 млн рублей

С целью просвещения Сбер на реальных случаях рассказывает о мошеннических схемах и способах противодействия обману.

Байкальский банк Сбера помог клиентам уберечь от мошенников более 94 млн рублей. В Иркутской области было спасено 64 млн рублей, в Бурятии сотрудники банка предотвратили хищение 13,6 млн рублей, в Забайкалье – 10,5 млн рублей, в Якутии – 6,5 млн руб.

Эксперты по кибербезопсности Сбера напоминают, что одним из самых распространенных способов обмана людей до сих пор является звонок по телефону, когда мошенники представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций, силовых ведомств и государственных структур. Обманом они предлагают перевести средства на якобы «безопасный» счет.

Например, в Иркутске пожилая женщина пришла в банк, чтобы снять все деньги со счета, но система фрод-мониторинга (система автоматического выявления рискованных, сомнительных, нехарактерных для клиента транзакций) заблокировала операцию как подозрительную. Женщина нервничала и не могла объяснить причину своих действий.

«Служба безопасности связалась с ее родственниками, которые были уверены, что женщина дома. Позже они вернулись, чтобы поблагодарить сотрудников Сбера, которые помогли спасти семейные сбережения. Выяснилось, что женщину пытались обманули мошенники, выдававшие себя за ФСБ, и хотели убедить перевести 4,6 миллиона рублей на якобы “безопасный” счёт. Благодаря бдительности специалистов банка, ущерб удалось предотвратить», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Мошенники обманом вводят жертв в заблуждение, сообщая им ложную пугающую информацию об оформлении кредита, изменении финансовых счетов или хищении денег с банковских карт. Важно помнить, что сотрудники банков и госорганов никогда не будут требовать перевода средств на другие счета – такие действия характерны исключительно для преступников», – Александр Сверлов, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Первое, что нужно сделать людям, которым поступил подозрительный звонок, прекратить разговор и позвонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты. С особой осторожностью нужно относиться к звонкам через мессенджеры.

У клиентов Сбера есть возможность защититься от злоумышленников с помощью сервисов кибербезопасности в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Например, бесплатно подключить определитель номеров, благодаря которому легко узнать, что на линии мошенник и заблокировать его, в том числе в мессенджерах.

Также у Сбера есть бесплатная обширная библиотека знаний по кибербезопасности – «Кибрарий», в которой собрана вся актуальная информация о том, как защитить себя и близких от мошенников.


/ Сибирское Информационное Агентство /

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