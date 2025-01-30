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«Мы объединились, чтобы создавать лучшее будущее». Ассоциация застройщиков Иркутской области подвела первые итоги работы

Прошел год с момента, как в Иркутске появилась Ассоциация застройщиков Иркутской области. Ассоциация объединяет ведущие девелоперские компании региона. Участники создали единую платформу для объединения и коммуникации застройщиков – работают вместе, чтобы развивать строительную отрасль и повышать качество жизни в регионе.

<p>Фото предоставлено АЗИО.</p>

Фото предоставлено АЗИО.

Готовы к диалогу

По словам исполнительного директора ассоциации Мирославы Курмель, за этот год АЗИО добилась значительных успехов. Ассоциация объединяет неравнодушных участников отрасли, обеспечивает прозрачность строительной деятельности в регионе, активно представляет интересы застройщиков.

Одно из направлений работы Ассоциации – взаимодействие с органами власти. За минувший год были подписаны соглашения о сотрудничестве с Министерством строительства и администрацией города Иркутска. Такое тесное взаимодействие между застройщиками и органами власти направлено на решение вопросов в области строительства и развития инфраструктуры региона.

Кроме того, участники Ассоциации активно участвуют в мероприятиях, направленных на обмен опытом, обсуждение актуальных проблем и перспектив развития отрасли. «Считаем, что открытость к сотрудничеству и готовность к диалогу – важные аспекты для общего развития», – говорит Мирослава Курмель.

Повышая качество жизни

Еще один важный аспект работы Ассоциации – помощь в реализации социально значимых проектов. Так, был поддержан ремонт объекта, где планируется разместить региональный фонд «Защитники Отечества». И это лишь один из многих примеров того, как Ассоциация способствует развитию инфраструктуры и повышению качества жизни в регионе.

Деятельность Ассоциации застройщиков не осталась незамеченной. Мэр Иркутска Руслан Болотов лично отметил вклад АЗИО в развитие строительной отрасли региона и поблагодарил участников за активную позицию и готовность к сотрудничеству.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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