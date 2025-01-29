Стенд Иркутского завода полимеров на выставке RUPLASTICA-25 посетили более 30 тысяч человек

Иркутская нефтяная компания (ИНК) представила Иркутский завод полимеров на выставке пластмасс и каучуков RUPLASTICA-25, которая прошла в Москве с 21 по 24 января. Стенд компании привлек более 30 тысяч посетителей.

В этом году в выставке приняли участие свыше 1000 компаний из 20 стран.

Представители ИНК познакомили потенциальных заказчиков с будущей продукцией завода – линейным полиэтиленом высокой плотности и полиэтиленом низкой плотности. Посетители высоко оценили информативность стенда и возможность получить консультации специалистов, в том числе по вопросам карьеры и образовательным программам ИНК. Многие подали заявки на прохождение практики в компании и заполнили резюме.

Кроме того, ИНК выступила партнером III Хакатона по дисциплине «Химия и физика полимеров», который собрал 47 начинающих ученых из ведущих профильных вузов. Специалисты Иркутского завода полимеров вошли в состав жюри и стали менторами для команд. По итогам Хакатона специальный приз от ИНК – стажировку в компании – получила команда химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева.

– Мы с радостью приветствуем молодых специалистов в нашем проекте. Это уникальная возможность для студентов не только получить ценный практический опыт, но и прокачать свои навыки, работая на таком производстве. Я лично проведу экскурсию, чтобы они могли увидеть все своими глазами, – отметил заместитель директора по производству Иркутского завода полимеров Александр Лазарев.

Победители спецноминации ИНК в 2024 году, студенты Казанского национального исследовательского технологического университета, после стажировки на Иркутском заводе полимеров уже получили предложения о работе, напомнил представитель компании.

За качественную проработку проектов на Хакатоне также были отмечены студенты из Московского института радиотехники, электроники и автоматики, Ярославского государственного технического университета и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Команды получили сувенирную продукцию от ИНК.