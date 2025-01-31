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Банки выплатят клиентам до 500 млрд кешбэка в 2025 году

В этом году финорганизации продолжат активное развитие программ лояльности, стимулируя транзакционную активность пользователей. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Ключевым трендом на рынке в этом году станет усиление конкуренции: банки будут не только активно повышать размер кешбэка, но и запускать персональные предложения и акции для удержания пользователей. Это позволит предлагать услуги и продукты, максимально соответствующие потребностям клиента», – отметил Георгий Горшков.

Еще одним важным направлением станет геймификация. Банки будут предлагать акции и конкурсы, которые позволят клиентам в игровой форме выбирать дополнительные категории для получения кешбэка или зарабатывать повышенный процент. Такой подход повысит уровень вовлеченности клиентов и увеличит их транзакционную активность.

Кроме того, в 2025 году ожидается активное создание партнерских проектов между банками и различными сервисами, такими как доставка, транспорт, онлайн-магазины и другие популярные направления. Подобные интеграции позволят клиентам получать кешбэк не только за использование банковских продуктов, но и за покупки у партнеров.

«Кешбэк остается важнейшим инструментом для привлечения и удержания клиентов. Несмотря на все вызовы рынка, банки продолжат наращивать инвестиции в свои программы лояльности, разрабатывая новые проекты и увеличивая выплаты», – добавил Георгий Горшков.


/ Сибирское Информационное Агентство /

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