Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт

Конкуренция за покупателя вышла за рамки исключительно цены – ритейлеры стремятся увеличить трафик и объем продаж за счет удобства, уникального ассортимента и нового покупательского опыта. Какие из трендов обеспечили «Слате» рост в прошлом году и чего иркутянам ждать в этом, рассказала Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».

1. Ставка на свежий хлеб

К концу 2024 года ритейлер заменил оборудование для выпечки хлеба – в нескольких магазинах установили пекарни полного цикла. «Теперь будем не только допекать полуфабрикаты, но и готовить свежий хлеб с нуля. Пересмотрели ассортиментную матрицу в пользу сытных перекусов: сделали ставку на мелкоштучную продукцию, разные слойки».

2. Хит сезона – горячие пончики!

В планах на 2025 год – усилить направление готовой еды кофе-пойнтами. В двадцати магазинах сети супермаркетов «Слата» появится станции, где можно приготовить кофе с собой по комфортной цене. «А событием года должен стать запуск линии пончиков – их будут выпекать прямо в магазине и продавать горячими».

3. Фестивали продолжаются

В прошлом году ритейлер провел пять тематических фуд-фестивалей: «Россия», «Тысяча и одна ночь Востока», «Кавказ», «Октоберфест» (он оказался самым успешным) и «Средиземноморье». «В этом году мы сделали акцент на кухню народов России и Белоруссии: покупатели смогут познакомиться с кухней народов Севера, с татарскими национальными блюдами. А уже с февраля стартует фестиваль сибирской кухни».

4. Больше Азии!

Пилотный проект с тематическими торцами – «Вкусы Азии» – оказался настолько успешным, что в прошлом году ритейлер расширил ассортимент и добавил второй стеллаж. «Здесь представлены бакалея, напитки, кондитерские изделия. Это настоящие продукты из Китая, Вьетнама, Таиланда, которые мы приобретаем как через своих поставщиков, так и через собственный импорт. Еще один стеллаж – Азия Beauty – наполнили средствами по уходу за лицом за телом. Эта категория показывает прирост примерно на 20%».

5. Капибара и Стич – герои сезонных акций

В продвижении сезонных акций, в частности «Школьной поры», акцент, как и прежде, – на эмоциях. «В прошлом году мы предложили покупателям канцелярию с капибарами: дневники, тетрадки, ручки, рюкзаки. Это было 100-процентное попадание! В этом году “лицом” школьных продаж планируем сделать Стича – смешного ушастого инопланетянина из мультика “Лило и Стич”».

6. Шире ассортимент и новая выкладка в «ХлебСоли»

Ранее в формате дискаунтера сеть уступала в ассортименте алкоголя алкомаркетам, а эта категория товаров, как ни крути, создает трафик. «Поэтому мы отказались от коробочной выкладки крепких напитков и вин, характерной для дискаунтеров, и заменили ее штучной. Мы расширили предложение, тем самым вернули трафик в «ХлебСоль» и год закрыли с ростом продаж».

7. Нон-фуд выходит на новый уровень

В прошлом году ритейлер только опробовал категорию нон-фуд в дискаунтерах, начав с торговли велосипедами. «В этом мы уже привозим широкий ассортимент: детские электромобили, подростковые велосипеды, электрические самокаты и экскаваторы для игр».