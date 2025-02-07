«Амбассадоры бренда – среди нас»

«Мы сделали невозможное – сократили «текучку» кадров на 38%. Это дает уверенность в том, что все планы компании будут воплощены в жизнь во всей их полноте», – говорит Ирина Патис, директор по персоналу и организационному развитию торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». О том, как компания выстраивает отношения с сотрудниками и где черпает кадровый резерв, – в нашем материале.

«Мигранты – ресурс, от которого мы не откажемся»

По словам Ирины Патис, люди начали возвращаться на рынок труда. Так, за две рабочие недели января компании удалось закрыть основную часть вакансий водителей, чего ранее не получалось сделать в течение полугода. Впрочем, проблема кадрового голода остается актуальной.

– С этого года иностранцам запрещено работать в розничной торговле. Но у нас много вспомогательных направлений: обеспечение розничной сети продуктами собственного производства, огромный логистический комплекс, задачи для разнорабочих. Рабочие руки по-прежнему нужны, и мигранты – это ресурс, от которого мы не можем совсем отказаться. Поэтому мы принимаем иностранных граждан на работу, компенсируем затраты на патенты. И вместе с тем тщательно проверяем их документы, профессиональные навыки и деловые качества. У нас работают люди, в которых мы полностью уверены.

«Рады всем – от школьников до пенсионеров»

В прошлом году торговая сеть разработала целые программы по привлечению в свои ряды студентов и пенсионеров. Результатами этой работы в компании остались довольны. По словам Ирины, есть идея масштабировать этот удачный опыт.

– Прошлым летом мы также впервые стали трудоустраивать школьников. И этот опыт нам понравился: ребята подрабатывали в наших магазинах на каникулах, а некоторые остались с нами и после. Сегодня они продолжают работать в торговых точках – закон это разрешает – до двух часов в день. Пришел рано утром, выполнил свой фронт работ – отправился на учебу. Определенный уровень дохода себе обеспечил.

Кроме того, мы стали проводить экскурсии для школьников в наши магазины, чтобы показать, как все работает. Думаем над тем, чтобы показывать ребятам и наш складской комплекс. Там подросткам работать нельзя, но ведь они могут вернуться к нам студентами.

«Постоянный персонал – уверенность в будущем»

Самым большим достижением Ирина считает то, что снизилась «текучка» персонала – более чем на 38%.

– Мы сделали невозможное. И не только за счет индексации зарплат. У мотивации всегда две составляющие – деньги и интерес. Когда они складываются, это идеальный вариант. Мы проводим много мероприятий для поддержания внутренней корпоративной культуры. И сотрудники откликаются: в конце года мы оценили eNPS (уровень приверженности компании) и получили рекордную для нас цифру +34,1%.

«Директор магазина – амбассадор компании»

Управленческий персонал компания предпочитает «выращивать» из собственных сотрудников. Это наиболее эффективно, ведь, когда человек начинает работать «с передовой», он знает все нюансы, видит всю внутреннюю «кухню». В торговой сети немало примеров, когда сотрудники делали успешную карьеру.

– Должность директора магазина для многих становится той самой ступенькой, от которой все горизонты и дороги открыты. У нас есть специальная обучающая программа «Стань заместителем директора магазина»: любой из сотрудников может попробовать себя в этой роли. Директора магазинов – наши главные амбассадоры и помощники. Они знают все нюансы работы в конкретной торговой точке. Могут подсказать нам, какое направление усилить.

В декабре мы провели первую встречу руководства компании с лучшими директорами магазинов, отметили их результаты, поблагодарили за то, что они помогли компании достигнуть нового уровня. Такие встречи будем проводить и дальше. Это важно: когда директор магазина видит, что происходит на стратегическом уровне, он понимает, что ему делать на своем, тактическом. На самом деле, на этой первой встрече был просто взрыв эмоций! Мы до сих пор ловим этот вайб (улыбается).