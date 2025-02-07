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Мужской стиль. Специалисты салонов "АРТ" об эволюции успешности

Белая рубашка, стильный костюм и хорошая обувь уже не являются основными показателями статуса для современного успешного мужчины. По мнению специалистов сети салонов «АРТ», об этом в первую очередь говорят стрижка, лицо и руки мужчины, его прямая спина и уверенная походка. О том, как быть «дельным человеком и думать о красе ногтей», какие современные процедуры помогают быть в хорошей форме и с какими запросами представители сильного пола чаще всего обращаются к мастерам, – в нашем материале.

«Внешний вид – это уважение к себе и к окружающим»

Елена Геевская, генеральный директор сети салонов красоты «АРТ»:

– «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», – написал Александр Пушкин в поэме «Евгений Онегин» почти 200 лет назад. Этот подход остается актуальным и сегодня. Гениальный поэт был не первым и не единственным, кто обратился к этой теме в своём творчестве. Красоту и здоровье – как женщин, так и мужчин – воспевали еще со времен Эллады. Поэтому понятие «Быть в хорошей форме» – отнюдь не дань быстротечной моде, а давно общепринятая норма. Сделать всё для того, чтобы эта «хорошая форма» работала на человека, подчеркивала его сильные стороны, богатое внутреннее содержание – одна из основных задач мастеров «АРТ»-салона.

Наш клиент – человек активный, деловой, стремящийся к успеху в бизнесе и обществе, много коммуницирующий. Безусловно, внешний вид здесь очень важен. Ведь это уважение к себе и окружающим. Но у «человека дела», который не стоит на месте, развивается и ставит перед собой новые цели, как правило, остаётся не так много времени на себя. Поэтому важными факторами в работе с клиентами-мужчинами являются ограниченное время и высокое качество услуги. Этой формулой руководствуются мастера всех наших направлений: косметологи, стилисты-парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, массажисты, SPA-специалисты.

У нас работает очень сильная команда профессионалов. Каждый сотрудник регулярно проходит аттестацию, повышает профессиональный уровень мастерства по своему профилю в ведущих российских и зарубежных центрах.

В архитектуре есть базовая идея – «Польза. Прочность. Красота». По моему убеждению, она является основным постулатом и для настоящих мужчин, мужчин-созидателей. Если к этим трём словам добавить ещё и «Здоровье», то такой слоган будет определять базовые ценности уcлуг красоты.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Стильная стрижка подчеркивает статус мужчины»

Обязательный атрибут и одна из основ внешнего вида успешного мужчины сегодня – это элегантная стрижка. Причём, по словам топ-стилиста Вероники Серебренниковой, она обязательно должна соответствовать внешности, форме лица, структуре волос, возрасту клиента.

– Индивидуальный подход и профессиональный совет мастера очень важны. Мы, как стилисты, предлагаем каждому нашему клиенту-мужчине модель стрижки, исходя из того, каким делом он занимается. Это позволяет подчеркнуть его статус.

Очень много времени мы уделяем повышению мастерства, освоению современных методов и технологий, которые применяются в мировой практике. Например, у нас есть услуга «Камуфляж для мужчин». Это специальное тонирование, вуалирующее седину. Помогаем нашим клиентам справиться и с такой «болезненной» для них проблемой, как потеря волос. Я обязательно рекомендую обратиться к нашему трихологу. Естественно, рассказываю и про уходовые средства, которые можно использовать в этом случае.

Рекомендации по домашнему уходу за волосами: какие шампуни, бальзамы, кондиционеры, скрабы подойдут конкретному мужчине в зависимости от его типа и состояния волос, кожи головы – тоже часть нашей работы. Мы уделяем внимание и другим моментам: например, если я вижу какие-то нюансы с кожей лица у клиента, то корректно предложу ему проконсультироваться у косметолога. И мужчины, надо сказать, всегда внимательно относятся к таким рекомендациям.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Сфера косметологии уделяет внимание сильному полу»

В последние годы, по мнению врача-косметолога Елены Киссель, мужчины стали меньше стесняться ухаживать за собой и чаще пользоваться услугами косметологии. Молодые мужчины делают гигиенические и уходовые процедуры (чистки, массажи, маски), у более возрастных востребованы процедуры омоложения (anti-age).

– Сфера косметологии стала уделять много внимания сильной половине человечества: разрабатываются косметические линии, программы, комплексы. Среди услуг, востребованных у мужчин в нашем салоне, – гигиеническая чистка лица, уходовые процедуры. Актуальны и ботулотоксины для расслабления мимических морщин.

Косметические средства для всех процедур подбираются индивидуально – в зависимости от возраста, состояния кожи и других показателей. Мы используем только лицензированные, от официальных представителей брендов. Очень внимательно следим за рынком, за новинками, проходим регулярное обучение.

У нас большой спектр омолаживающих процедур на основе аппаратных методик. Мужчины им больше доверяют, кроме того, аппаратные методы больше подходят представителям сильного пола, так как у них более плотная, чем у женщин, кожа, выше метаболизм и ответная реакция на процедуры.

Всё оборудование, на котором мы работаем, сертифицировано и постоянно обновляется. Мы прошли обучение на аппарате нового поколения, в основе технологии которого – принцип квантово-молекулярного резонансного воздействия на клетки для активация обменных процессов за счет собственных ресурсов организма. Думаю, эта методика омоложения будет востребована у клиентов: она практически безболезненная и не оставляет «следов» похода к косметологу, что очень важно для мужчин.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Ухоженные руки не столько красота, сколько здоровье»

В перечне услуг для мужчин в «АРТ»-салоне, есть, конечно, и маникюр, и педикюр, а также специальные услуги, которые относятся к подологии (лечению ногтей и кожи стоп). Популярны, по словам мастера маникюра, педикюра, подолога Елены Сувориной, и уходовые процедуры: маски, SPA для рук и ног.

– В основном наши клиенты – представители среднего возраста, от 30 до 55-60 лет. Как правило, это владельцы бизнеса или управленцы. Ухоженные руки подчёркивают их статус. При этом представители старшего поколения более внимательно относятся к этому вопросу и, в отличие от молодых людей, достаточно регулярно посещают салон. Хотя для мужчин ухоженные руки, конечно, не такой приоритет, как для женщин.

Тем не менее важно понимать, что ухоженные руки и стопы – это не столько дань моде, красота, сколько здоровье. И именно на это мы делаем упор в своей работе. Кроме того, как и врачи, придерживаемся принципа «Не навреди». Например, объясняем клиентам, как пользоваться кремами: индивидуальный подход здесь очень важен, ведь у каждого человека свои особенности, каждому подходит своё средство. Мы используем современные уходовые препараты, которые появляются на рынке, но исключительно проверенные и сертифицированные. Сейчас это средства отечественного производителя «Аравия» и линейка продукции для педикюра немецкой компании Gehwol, на которой работают практически все профессионалы.

У нас созданы комфортные условия для клиентов-мужчин: есть отдельные кабинеты, где их никто не только не побеспокоит, но даже не увидит. Работают с ними очень корректные мастера. Поэтому мой совет: не стесняйтесь обращаться в салон, тем более, что у каждого возраста есть свои особенности в уходе как за руками, так и за стопами, о которых знает только профессионал.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Массаж – это высокий уровень отношения к себе»

Быть здоровым сейчас очень модно и актуально, потому что здоровье позволяет не только производить хорошее впечатление, но и в целом быть успешным, энергичным, генерировать идеи, считает специалист SPA-направления, массажист Надежда Фёдорова.

– Сейчас очень популярна поддержка здоровья с помощью массажа. Мужчины откликаются на эту тенденцию, и в салоне красоты у массажистов клиенты – представители сильного пола – уже не редкость. У мужчин востребованы лечебные массажи: общий, спины, шейно-воротниковой зоны. Они позволяют снять напряжение, решить проблему зажатости мышц, помогают расслабиться. Популярен также лечебный лимфодренажный массаж: снятие отёков, выведение лишней жидкости, работа с лимфатической системой тоже очень важны. Особенно, когда речь идёт о лице – «визитной карточке» человека.

Тем не менее я считаю, что мужчины должны быть более просвещёнными в вопросе профессионального массажа, так как это уже более высокий уровень отношения к себе и своему здоровью. Это очень важно в нынешнее время, для которого характерно большое напряжение как физических сил, так и психики. Цены и система скидок в нашем салоне позволяют системно заниматься собой. Но самое главное – это высокий уровень профессионализма мастеров. У нас работают не просто массажисты, а люди с медицинским образованием, постоянно повышающие свою квалификацию. Медицинская лицензия на массаж гарантирует клиентам, что с ним будет работать только подготовленный специалист.

Февраль – прекрасное время, чтобы начать заниматься собой, своим здоровьем в профилактических целях. Это позволит войти в напряжённый трудовой ритм 2025 года в отличной форме – бодрыми и активными.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Поход в SPA – настоящая панацея для мужчин»

По словам SPA- специалиста Ольги Андреевой, мужчине, который тратит много сил на своё дело, семью, постоянно находится в информационном потоке, важно ощущать прилив сил и бодрости, чувствовать себя отдохнувшим, как после отпуска. И здесь ему может помочь посещение SPA.

– Культура SPA набирает популярность. Для мужчин, которые привыкли всё держать под контролем, это настоящая панацея: здесь они забывают о проблемах, освобождают голову, у них появляется возможность побыть наедине с собой.

Мы уделяем огромное внимание безопасности здоровья клиентов и гарантируем им высокий сервис, приятную атмосферу. SPA – это не просто водно-банные процедуры и релакс, это большой комплекс воздействия на человека: от запахов, мягких халатов и качественной косметики до мастеров-профессионалов и различной оздоровительной терапии. К примеру, у нас есть флотационная ванна, в которой человек находится практически в невесомости, в полной расслабленности позвоночника. 30 минут в такой ванне заменяют 8 часов сна, а современный мужчина, который живёт в условиях многозадачности, зачастую не высыпается. Если он совместит посещение салона красоты с массажем и флотационной ванной – хотя бы два раза в месяц, то получит заметный результат.

Я уверена, что SPA для мужчин – это так же актуально, как и для женщин. У нас есть интересные SPA-программы для двоих, и они могут стать прекрасным подарком как на 23 февраля, так и на 8 марта. В ближайшее время мы запускаем в нашем салоне новый SPA-комплекс с интересным, нестандартным предложением, ориентированным на семейный отдых и оздоровление.

 

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<p>Елена Геевская. Фото из личного архива</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
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