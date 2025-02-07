«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений

«Мы выбрали быть первыми» – так звучит кредо компании «Грандстрой». Уже 20 лет девелопер создает в Иркутске яркие проекты, каждый раз бросая вызов не только и не столько рынку, сколько самим себе. Какие подходы помогают держать планку? Каково это – быть трендсеттерами рынка? Чего ждут покупатели от современного жилья? Как девелоперы меняют логику развития города? Почему важна экономика впечатлений? И можно ли назвать текущую ситуацию в отрасли кризисом? Накануне юбилея компании мы поговорили об этом и многом другом с генеральным директором Екатериной Прядко.

«Мы поняли: можно строить иначе»

Екатерина, поздравляем с юбилеем! 20 лет – большой путь. Какие вехи на этом пути, на ваш взгляд, были самыми значимыми для компании? Как изменился «Грандстрой»?

– У нас был очень хороший старт. Первый же проект компании – жилой комплекс «Прогресс», который мы начинали в 2005 году с Сибирским отделением Российской академии наук, – был особенным. Часть квартир в нем предназначалась для академиков – аудитория специфическая, элитарная. Это вдохновляло сделать что-то необычное, неординарное. Проект в итоге получился успешным, выиграл губернаторскую премию в области архитектуры. До сих пор – а с момента ввода прошло почти 15 лет – квартиры в «Прогрессе» только растут в цене и пользуются спросом. Так, с самого начала работы на жилищном рынке мы убедились: можно строить по-другому, не как все, интересно, необычно, с творческим подходом.

Значимой вехой на пути считаю, конечно, и нашу работу над микрорайоном «СОЮЗ» – в синергии с ведущими застройщиками города. Для нас это был удивительный опыт, который тоже сразу задал высокую планку. Кроме того, проект возводился на федеральных землях, сроки реализации стояли жесткие: за три года мы должны были построить 120 000 кв. м жилья. И мы справились с этой задачей.

Трудно было держать планку после таких серьезных достижений?

– Непросто. И опыт был разный. Например, мы попробовали себя в сегменте малоэтажного жилья – зашли в проект «Современник» вместе с другим застройщиком. Нельзя сказать, что для компании «Грандстрой» это была неудача. Но мы для себя поняли: даже жилье массового строительства мы не можем делать просто: построили квадратные метры, продали – и ушли. Мы хотим большего. Кстати, именно в «Современнике» мы первый раз попробовали дворы без машин.

В дальнейшем у нас были более системные застройки. Мы занимались расселением, проектировали и строили жилые комплексы, пополняли земельный банк. Стремились к устойчивому развитию компании. Но все еще оставались застройщиком, не девелопером.

Что стало поворотной точкой?

– Проект SunCity. В нем мы изначально сделали ставку на создание девелоперского продукта, проработали сценарии жизни будущих покупателей. Можно сказать, предложили рынку совсем другое жилье. Сейчас уже видно, что это сработало: нам удалось создать в SunCity комьюнити, и жители уже сами двигают этот проект, держат планку.

Сегодня сценарным подходом уже никого не удивить. Но ведь тогда это был определенный риск?

– Конечно, мы во многом рисковали. И, чтобы разные риски проекта снизить, приняли решение работать с профессионалами. Помню, мы задумались: почему нельзя коллаборировать со всеми? Может, не стоит запираться только в своих компетенциях, а нужно расширять их, привлекая профессионалов, которые не занимаются стройкой, но могут выдать новые подходы и решения?

С таким бэкграундом, в статусе девелоперской компании, мы вернулись в Свердловский округ: сегодня здесь строим ЖК «Бродский» и «Союз Priority» – рядом с микрорайоном «СОЮЗ».

Вернулись в ту же локацию спустя годы?

– Да, и совсем другими. Здесь мы комплексно подошли к застройке, к созданию продукта. Это позволило получить отличную оценку не только со стороны покупателей, но и в профессиональной среде. Проект «Союз Priority» высоко оценили на федеральном уровне.

«Это не трудности, а точки роста»

Российский бизнес, с одной стороны, привык жить в турбулентности: у нас постоянно какие-то кризисы. С другой стороны, и внутри компании бывают непростые времена, и они не всегда зависят от внешних факторов. Случались у вас такие периоды, когда было сложно?

– Сложные времена бывают у всех, мы не исключение. Но я бы их разделила. Одно дело, когда мы не учли те самые внешние факторы – не просчитали рынок, не попали в волну. Можно было заработать – а мы оказались не готовы, один проект закончили, а других нет. Такое случалось. И это, признаюсь, непросто: ты должен содержать коллектив, важно не упустить команду, сохранить лучших.

Другое дело – если речь идет о внутренних процессах. Но я бы даже не стала называть это сложными временами, здесь больше подходит понятие точки роста. Каждое переосмысление, изменение – это вызов для команды. А их было немало: мы внедряли маркетинговое мышление в компании, переходили на матричную структуру управления проектами, уходили от «вертикали».

Очень сложно было коллегам рассказать, объяснить, как это делать и зачем такие изменения нужны. Естественно, было и сопротивление: «Мы привыкли делать так, почему нужно по-другому?» Это непросто, но именно в этот момент компания растет. Когда люди видят результаты, которых они достигают, меняя себя, свою работу, они становятся более гибкими. Это и создает то, что мы в компании называем «гибкой устойчивостью».

ЖК «Союз Priority». Фото Е. Доманова

Можете рассказать подробнее, на чем она строится? В чем сила компании «Грандстрой»?

– Я считаю, что наша сила – в правильно выбранной бизнес-модели. Мы всегда стремились к гибкости, понимали: нужно быть готовыми к любым обстоятельствам на рынке. Ситуация меняется постоянно: сегодня могут быть сниженные продажи, завтра – большие. Мы должны, как гармошка, – то сжиматься, то раскрываться. Поэтому, например, мы никогда не обременяли себя «заводами-пароходами». Ведь если мы что-то приобретем, вложим ресурсы в определенную технологию, то она будет определять наше развитие. Мы избрали другой путь – быть девелопером и привлекать партнеров – подрядчиков, готовых обеспечить нужное качество. А это главное, база: невозможно переходить к продуктовому подходу, если ты не закрыл вопрос качества.

А в чем главное отличие девелопера от строительной компании, на ваш взгляд?

– Девелопер – это не тот, кто строит. Это тот, кто реализует проект полностью, продумывает его от концепции до эксплуатации, а в идеале – и до утилизации. То есть девелопер еще на старте должен определить, на какой срок жизни рассчитан его жилой комплекс. Условно говоря, если строители прошлых времен возводили дома для рабочих, понимая, что те должны провести там минимум 20 лет, то они и строили бараки. Если же ты понимаешь, что твой дом должен простоять 100 лет и более, что его стоимость во времени должна только расти, ты работаешь с совсем другим подходом.

ЖК «Союз Priority». Фото Е. Доманова

Тезис «Мы продаем не квадратные метры, а среду для жизни» еще лет пять назад звучал как что-то новое. Сегодня этому подходу следуют практически все.

– Да, ситуация на рынке в последние годы: поддержка государства, льготная ипотека – помогла совершить этот качественный рывок. Наша философия, ценности компании позволили прийти к этому новому подходу чуть раньше. Мы несколько лет назад поставили себе такую задачу – быть новаторами, быть номером один. Сначала написали в своей стратегии: «Мы – стритрейсеры рынка». Стритрейсеры – потому что бежим вперед. Это была стадия «гоу-гоу». Пережив этот этап, изменили формулировку: «Мы – трендсеттеры рынка». Сегодня мы определяем тренды, привносим новое на рынок Иркутска, и это позволяет нам держать планку, быть устойчивыми, конкурентоспособными.

«Переходим к стадии «человекоцентричность»

Что дальше? Как будут меняться подходы «Грандстроя»?

– Планируем поработать в экономике впечатлений. И то место, где мы с вами сейчас находимся, – соседский центр – это тоже новый этап развития для нас. Мы пробуем такие необычные форматы, рискуем. Не знаем, как примет это рынок, но предлагаем. От стадии развития продукта переходим к стадии развития потребителя. Смещаем фокус на человека, стремимся понять, как он будет жить в нашем доме, и сделать для него что-то по-настоящему уникальное.

А люди готовы к этому? Как они относятся к таким новаторским решениям?

– Нашим первым подобным опытом был бесплатный спортивный клуб с игровой комнатой для жителей SunCity. Не было ли проблем? Были. Доходило до просьб все закрыть. Но мы предложили не рубить с плеча, помогли жителям выстроить эту работу. В итоге люди сумели договориться, научились с этим жить – и оценили такое преимущество.

Здесь, в «Союз Priority», мы сделали соседский центр. И пока никому его не передаем – ведем сами. Нам важно показать, как он может работать. Управлением занимается сервисная компания.

ЖК «Союз Priority». Фото Е. Доманова

Сервисная? Не управляющая? В чем отличие?

– Управляющая компания реагирует на заявки. KPI – скорость, с которой они отработали ту или иную заявку, устранили проблему. Мы же сказали: «Нет, ребята, поступаем по-другому. Вы теперь – сервисная компания. Вы заводите службу мониторинга, и ваш KPI – отсутствие заявок. Если заявок нет – молодцы. А если есть – значит, что вы плохо сработали». Благодаря этому подходу огромное количество проблемных ситуаций удается «поймать» на самом начальном этапе. Люди даже не понимают, что что-то происходит. А дом живет своей жизнью.

Жители, кстати, совсем иначе коммуницируют с сервисной компанией: часто спускаются к ним просто поговорить, выпить кофе. Отношения складываются хорошие. И никто уже не задумывается, что может быть как-то по-другому.

Напрашивается аналогия с iPhone. Когда его предложили потребителю, его никто не ждал, никто не знал, но потом все оценили – и стали активно пользоваться. Здесь примерно так же?

– Да. На самом деле, iPhone же не интересен нам как телефон. Он привлекает тем, что может предложить другие возможности. Так и у нас: задача – сделать такой дом, чтобы он мог дать людям больше. Когда вы приходите в наши дома, вы не понимаете, что здесь не так, но чувствуете: здесь хорошо и комфортно. Мы стремимся сделать так, чтобы человек хотел жить в наших домах, чтобы считывал эти наши «секреты» и думал: «Если квартира – то только «Грандстрой».

Чего, по вашим наблюдениям, ждут современные покупатели недвижимости? На что есть запрос?

– Люди хотят комфорта, безопасности, престижа. Это классическая формула, потребности, на самом деле, всё те же – меняется только содержание, то, что покупатели вкладывают в каждое из этих понятий. Кроме того, многим важна некая кулуарность: они хотят жить с людьми, схожими по ценностям.

ЖК «Союз Priority». Фото Е. Доманова

«Кому менять город, если не нам?»

Сегодня «Грандстрой» работает над проектами «Союз Priority» и «Бродский». Что в планах?

– Продолжим работать в Свердловском округе. Так исторически сложилось, что у нас здесь большие площади. И это даже правильно: если бы мы строили на разных территориях, то не смогли бы создать комплексную историю. Иркутск – довольно «рыхлый» город, он не связан крупными общественными пространствами, у нас нет больших парков, аллей, которые соединяли бы разные районы. Здесь мы стараемся сделать это самостоятельно: в «Бродском», к примеру, сейчас делаем аллею, тропу здоровья, которая свяжет спорт-парк «Поляна» с нашим ЖК и с дальнейшей застройкой. Мы осознанно вкладываем в это деньги, расширяем границы своих комплексов.

Компания провела большую работу совместно с администрацией и ДОМ.РФ. для размещения социальных объектов в микрорайоне «СОЮЗ». Один детский сад уже построен, еще один – сейчас проектируется. Строится и будет сдана в 2026 году школа. На сегодняшний день «СОЮЗ» – самый обеспеченный социальными объектами район в Иркутске.

Мы работаем в коллаборации – в том числе с владельцами соседних земельных участков, приходим с разными идеями, которые можно реализовать совместно. Еще до начала строительства жилого комплекса мы благоустроили березовую рощу: сделали дорожки, освещение. Показали изначально свое желание и готовность создавать комфортную среду.

Свердловский район кажется вам перспективным для жилищного строительства?

– На наш взгляд, это новый центр города. Здесь есть все: торговые и бизнес-центры, ледовые дворцы, библиотеки... Инфраструктура развивается вслед за жилищным строительством: например, с вводом ЖК «Союз Priority» сюда заходит несколько хороших ресторанов. Это уже не тот спальный район, что раньше.

Екатерина Прядко. Фото А. Федорова

В последние годы мы видим, как логика развития города ломается. Раньше, например, считалось: если дом строится в Октябрьском округе или в центре – то это обязательно элитное жилье. Если в Ново-Ленино, в Свердловском округе – более бюджетное. Ваши проекты идут вразрез с этим подходом.

– Да, переоценка территорий, действительно, происходит. А почему, собственно, жители Свердловского округа не достойны жить в комфортных условиях? Почему должны приходить домой, только чтобы поспать? Разве у них другой сценарий жизни? Им не хочется спуститься в красивую парадную, выпить чашечку кофе в кафе?

Наша задача как девелоперов – предложить им такой вариант, показать: «Здесь можно жить так». И люди либо проголосуют за это рублем, либо нет. В этом есть наш риск, но мы идем на него. И видим: это оправданно. 60% наших покупателей – это именно жители Свердловского округа. Те, кто получил возможность жить по-другому и решил улучшить свои жилищные условия.

Конечно, наш подход во многом меняет город. Но кому как не нам – девелоперам – менять Иркутск?

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