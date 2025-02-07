«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК»

В 2014 году в Иркутске открылся первый дискаунтер «ХлебСоль» – новый для Иркутска формат, с низкими ценами, ограниченным ассортиментом и минимальным сервисом. За десять лет работы торговые точки сети активно менялись: ассортиментный ряд стал шире, появились фреш, супер-фреш, нон-фуд. О том, насколько далеко отошел формат «ХлебСоли» от первоначальной идеи, в какую сторону «дрейфует» сеть сегодня и с чем связана эта трансформация, рассказала Татьяна Петроченко, операционный директор сети дискаунтеров «ХлебСоль».

– Сети дискаунтеров «ХлебСоль» исполнилось 10 лет. Сегодня она насчитывает 283 магазина. Мы представлены в трех регионах: Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Изначальная модель формата дошла до сегодняшнего дня практически в первоначальном виде. Мы делали небольшие «правки» в маркетинговых коммуникациях, в формате ценников, но в целом – концептуально и визуально – дискаунтеры почти не изменились.

Если говорить о ценах, то формат «ХлебСоли» сохранил свою ДНК, свое конкурентное преимущество: это более доступные цены на товары. За десять лет наш подход не изменился. Мы внимательно отслеживаем ценовые индексы покупательской корзины, и на текущий момент в Иркутске наше предложение – пожалуй, одно из самых выгодных.

Конечно, за эти годы существенно поменялись технологии. Это неизбежность. Сеть серьезно выросла, масштабы бизнеса изменились, внутренние бизнес-процессы тоже трансформировались достаточно серьезно. Сделать все это без применения современных технологий было бы невозможно. Так, два года назад мы внедрили новые программы для сотрудников, для директоров магазинов сети, чтобы проще и эффективнее управлять всей цепочкой движения товара – от его поступления в торговую точку до продажи. Появились и программы, связанные с управлением и учетом рабочего времени.

Главные же трансформации коснулись ассортимента. Мы стараемся внимательно отслеживать потребности покупателей. Например, полностью поменяли подход к категории non-food. Таких товаров в «ХлебСоли» явно не хватало. В последние два года мы активно развиваем направление: оно дает и дополнительную выручку, и возможность удивлять покупателей. Мы активно работаем с микросезонами: канцелярия к школе, новогодний ассортимент в декабре. А еще у нас прямой импорт – это позволяет формировать уникальное предложение.

На достигнутом мы не останавливаемся. В 2025 году мы продолжим развивать категорию выпечки: в прошлом году успешно реализовали проект «Горячий хлеб», поменяли практически весь ассортимент в этой категории. Продолжим развивать и направление товаров из Азии.