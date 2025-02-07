Газета Дело

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Перерасчет по дифтарифам будет сделан подтвердившим электроотопление жителям Иркутской области с 1 января
КСП озвучила проблемные вопросы дифтарифов в Иркутской области
Россияне продают частные дома из-за дифтарифов: есть ли такая тенденция в Иркутской области
Все материалы сюжета
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

«Покупателя важно удивлять»

Современный покупатель стремится быстро находить любимый товар на привычном месте в супермаркете. Но только этого для успешного развития недостаточно, убежден Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата». По его словам, покупателя надо постоянно удивлять, предлагая попробовать что-нибудь новенькое.

– У наших покупателей две цели, с которыми они приходят в супермаркеты «Слата». Это «покупки на каждый день» и «быстрый перекус». Миссии взаимно дополняют друг друга и влияют на ассортимент наших магазинов и выкладку товара. Покупателю важно быстро найти то, что ему нужно, но чтобы каждый раз этот товар был немного иным. Вот эти постоянные новшества в ассортименте, этот фактор удивления кардинально отличает нас от конкурентов.

Также немаловажно количество и качество промо на полках супермаркета. Наш покупатель точно знает, что он всегда может найти товар хорошего качества и по отличной цене в любой из категорий товаров.

Рынок сегодня жесткий, мы тщательно следим за конкурентами, за уровнем цен и транслируем это в модель нашего ценообразования. Покупатели благодарны нам за такой подход, поэтому они выбирают «Слату» снова и снова.

Со временем наши фокусы внимания могут меняться, но есть направления, которые актуальны всегда, и мы продолжим развивать их в 2025 году. Это «ДНК» наших супермаркетов: расширенный ассортимент фруктов и овощей, горячая выпечка, мясные деликатесы, готовая еда, уникальный ассортимент – вот все то, что выгодно отличает «Слату» от конкурентов.


<p>Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата»</p> <p>Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата»</p> <p>Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата»</p> <p>Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата»</p> <p>Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата»</p> <p>Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата»</p> <p>Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата»</p>
/ Газета Дело /
Материалы сюжета "Слата":
Все материалы сюжета (13)

Другие материалы рубрики «Бизнес»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело