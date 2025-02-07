«Покупателя важно удивлять»

Современный покупатель стремится быстро находить любимый товар на привычном месте в супермаркете. Но только этого для успешного развития недостаточно, убежден Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата». По его словам, покупателя надо постоянно удивлять, предлагая попробовать что-нибудь новенькое.

– У наших покупателей две цели, с которыми они приходят в супермаркеты «Слата». Это «покупки на каждый день» и «быстрый перекус». Миссии взаимно дополняют друг друга и влияют на ассортимент наших магазинов и выкладку товара. Покупателю важно быстро найти то, что ему нужно, но чтобы каждый раз этот товар был немного иным. Вот эти постоянные новшества в ассортименте, этот фактор удивления кардинально отличает нас от конкурентов.

Также немаловажно количество и качество промо на полках супермаркета. Наш покупатель точно знает, что он всегда может найти товар хорошего качества и по отличной цене в любой из категорий товаров.

Рынок сегодня жесткий, мы тщательно следим за конкурентами, за уровнем цен и транслируем это в модель нашего ценообразования. Покупатели благодарны нам за такой подход, поэтому они выбирают «Слату» снова и снова.

Со временем наши фокусы внимания могут меняться, но есть направления, которые актуальны всегда, и мы продолжим развивать их в 2025 году. Это «ДНК» наших супермаркетов: расширенный ассортимент фруктов и овощей, горячая выпечка, мясные деликатесы, готовая еда, уникальный ассортимент – вот все то, что выгодно отличает «Слату» от конкурентов.