«Покупатель дискаунтеров молодеет»

На момент запуска первых дискаунтеров «ХлебСоль» покупателями были в основном пенсионеры. Сегодня покупатель молодеет: средний возраст посетителей – примерно 45 лет. Анатолий Лобанович, руководитель отдела развития продаж сети дискаунтеров «ХлебСоль», поделился, с какими запросами приходит в дискаунтеры молодежь, как изменилась частота покупок и что позволяет торговой сети активно расти и развиваться.

– В последние годы мы отчетливо видим: к нам пришел новый покупатель. В дискаунтеры приходят потребители из супермаркетов, гипермаркетов, которых привлекает соотношение цена-качество, удобное расположение магазинов. Соответственно, меняется и покупательская миссия: «покупка на каждый день» на некоторых территориях присутствия сети показала значимый рост. Трансформируется и запрос посетителей на ассортимент и услуги.

Так, активно растет спрос на онлайн-доставку: сейчас это один из самых быстро растущих каналов продаж.

Кстати, «ХлебСоль» не первый год работает в этом направлении: впервые с тестовой доставкой мы запустились еще в 2021 году. Сегодня этот формат, наконец, по-настоящему «выстрелил». Для нашей сети online-доставка является одним из фокусных направлений. Сейчас, в сотрудничестве с одним из популярных агрегаторов, географически доставка покрывает города Иркутск и Ангарск. На ближайший год мы запланировали расширение покрытия, чтобы покупки в сети «ХлебСоль» стали еще доступнее. Обсуждаем запуск доставки в Братске.