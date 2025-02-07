«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм»

Прошлый год был непростым для ритейла: высокая инфляция, дорогие кредиты… Впрочем, как рассказала Елена Генералова, директор по маркетингу сети супермаркетов «Слата», покупатели продемонстрировали потребительский оптимизм: стали чаще баловать себя, а трафик в супермаркеты существенно вырос.

– 2024 год стал для нас успешным. Особенно радует, что уже несколько лет продолжается активный приток трафика. Это означает, что «Слата» была и остаётся любиым супермаркетом для многих жителей нашего региона!

Что касается изменений в продуктовой корзине, то она, как и прежде, состоит в основном из базовых товаров: хлеб, молочная и мясная продукция, фрукты и овощи. Цена, конечно же, по-прежнему остается важным критерием выбора для покупателей, однако мы наблюдаем, что вместе с потребительской уверенностью увеличилась и продуктовая корзина: покупатель может себе позволить продукты разных ценовых сегментов. Люди все чаще стали баловать себя мясными деликатесами, охлажденной рыбой или вкуснейшими тортами и пирожными. К примеру, продажи тортов собственного производства «Слаты» в прошлом году выросли в штуках на 30% к уровню 2023-го.

Несмотря на то, что ядро нашей целевой аудитории – это семьи с детьми, в последнее время мы отмечаем значительный приток молодежи. Поэтому у нас в магазинах появился специальный ассортимент для данной аудитории, мы активно развиваем онлайн-гейминги с возможностью получать бонусы на Фрешкарту и тратить их на покупки. Это пользуется популярностью среди молодежи.

Молодое поколение много времени проводит в интернете, поэтому, конечно же, мы делаем акцент на развитие доставки. Помимо «Купера», «Яндекс Еды» и «Деливери», в прошлом году мы запустили собственный интернет-магазин и охватили этой услугой практически всю сеть в крупнейших городах региона – Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове и Саянске. За прошлый год оборот онлайн-продаж в «Слате» вырос на 77%, и в этом году планы у нас не менее амбициозные!