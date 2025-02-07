Сила – в команде

Дружный и профессиональный коллектив – настоящая гордость компании «Грандстрой». Многие сотрудники работают здесь десять лет и более, опытные профессионалы с готовностью передают свой опыт молодым. Мы поговорили с представителями команды о том, как за последние годы изменился «Грандстрой», подходы компании и запросы потребителей.

Фото А. Федорова

«Строим передовые жилые комплексы»

Главный инженер Александр Мололыченко пришел в команду «Грандстроя» – тогда она состояла всего из трех человек – еще в 2008 году, участвовал в строительстве первого жилого комплекса «Прогресс». Сегодня опытный профессионал отвечает в компании за проектирование и производственные работы.

– «Грандстрой» изначально был создан для строительства передовых жилых комплексов: «Прогресс» был одним из лучших в Иркутске и задал планку. За 20 лет компания, конечно, сильно выросла и продвинулась – и технологически, и в плане благоустройства, услуг для населения. Мы построили, может, не так много комплексов, но все они – действительно передовые: хорошего качества, надежные. Мы всегда старались сделать так, чтобы людям было приятно жить в наших домах.

За эти годы выросла и команда – и количественно, и качественно. У нас очень хороший коллектив – как в профессиональном, так и в человеческом отношении. Думаю, сила компании «Грандстрой» – как раз в нашем в дружном коллективе, хороших отношениях и, конечно, в дальновидности инвестора, правильном и мудром управлении.

ЖК «Союз Priority». Фото Е. Доманова

«Вечные ценности непреходящи»

Лариса Ежова, начальник отдела капитального строительства, работает в «Грандстрое» три года, но знакома с компанией очень давно – с самого ее основания. Тогда, в 2005 году, она работала директором по производству в «ИркутскГражданПроекте» – первый ЖК компании, «Прогресс», проектировала именно эта организация.

– Уже тогда руководство «Грандстрой» поставило высокую планку – не просто построить и продать квадратные метры, а предложить покупателю жилье, в котором он сможет комфортно себя чувствовать, которое станет семейным очагом для нескольких поколений его семьи.

Вечные ценности – непреходящи. Сейчас покупатели, как и раньше, стремятся к уюту, комфорту. Они покупают не просто квадратные метры для проживания, а ДОМ. А это понятие включает и единение с природой, и близость транспортных коммуникаций, и комфорт подъездов. Мы преподносим свой конечный продукт как место, в котором человеку будет комфортно жить, воспитывать детей, сохранять семейные ценности и традиции.

Безусловно, покупатель стал более требовательным: он обращает больше внимания на комфорт, на качество исполнения. И мы – как компания, которая изначально во главу угла ставила высокий уровень строительства, – стараемся соответствовать этому. Надежность домов, комфорт, инновационные решения – все это обязательные условия. Это нравится покупателям и говорит о том, что мы правильно чувствуем рынок и предлагаем нужный продукт, во многом превосходя ожидания людей.

Наши жилые комплексы сочетают и общение с природой, и комфортное проживание внутри квартир, и возможность организовывать совместное времяпрепровождение. Соседский центр, в котором мы с вами разговариваем, – одна из локаций, которые могут быть использованы для этого. Время течет быстро, информации очень много. Человеку важно иметь возможность остановиться, расслабиться, снять напряжение, подумать. Наши дворы – уютные, комфортные, продуманные – выполняют эту функцию.

Считаю, что главная сила компании «Грандстрой» – в команде. Потому что это действительно команда. Руководство очень тщательно подбирает кадры. Те, кто не разделяет ценностей компании, здесь не приживаются. А вот у единомышленников всегда есть возможность для полной самореализации. Стремление к профессиональному росту, самообразованию очень ценится и всецело поддерживается руководством компании.

ЖК «Союз Priority». Фото Е. Доманова

«Надежность и комфорт – главное»

Заместитель главного инженера «Грандстрой» Павел Рохлецов трудится в компании почти десять лет. По его словам, за это время «Грандстрой» изменился кардинально. Команда прошла большой путь от обычной строительной – до серьезной девелоперской компании, от типовых объектов – до уникальных, современных, комфортных.

– Мы очень тщательно подходим к планированию каждого нового проекта, используем BIM-моделирование, работаем с проверенными подрядчиками. Это позволяет нам делать все наши объекты качественными, уникальными – и не выходить при этом за рамки бюджета. Важно и то, что мы – гибкая компания. Можем лавировать, быстро перестраиваться, искать новые пути в условиях, которые диктует время.

Надежность и комфорт – основные понятия для компании «Грандстрой». Мы используем монолитное домостроение, энергоэффективные материалы, внедряем современные технологии. Инженерия – это основное звено, которое создает комфортную среду. Каждый новый шаг, каждый новый проект у нас знаменуется чем-то новым. Мы не строим обычные «коробки», мы создаем среду, в которой покупателю комфортно жить.

Наш продукт – многогранный, комплексный: это и благоустройство, и дворы с зонированием, и шикарные паркинги, и система «Умный дом» – все, что облегчает проживание и эксплуатацию. Многое в наших комплексах – в «тапочковой доступности» для жителей: можно спуститься на парковку, в лобби, в соседский центр, по приложению встретить курьера, открыв ему любую дверь… Наши объекты – по-настоящему уникальны. Они задают уровень и планку, причем не только в регионе, но и на федеральном уровне.

ЖК «Союз Priority». Фото Е. Доманова

«Идем не от проекта, а от человека»

Олеся Куприенко, руководитель департамента продукта, работает в компании «Грандстрой» уже восемь лет. Суть продуктового подхода, по словам Олеси, в том, чтобы идти не от проекта, а от человека, его потребностей, запросов.

– Мы не просто строим красивое здание, мы насыщаем его. Человекоцентричность – главное. В фокусе внимания – потребности клиента. Сегодня человек хочет не просто купить квартиру, ему нужно гораздо больше: красивые фасады, парадные, дворы, дополнительные функции, например, соседский центр, гранд-лобби, плейхаб. Запросы у людей растут, растет и насмотренность: они видят, какие проекты создаются в других регионах, за границей, и хотят, чтобы в Иркутске было так же. Чтобы остановить отток населения, чтобы люди хотели здесь остаться, важно, чтобы им хорошо жилось тут, а не где-то там.

Работу над продуктом мы всегда начинаем с исследования рынка. Какие тренды? Кто наша целевая аудитория? Какие есть потребности и запросы? Из этого рождается концепция. Выявляем уникальные торговые предложения, которые ложатся в основу проектирования и строительства. Но наша работа не заканчивается со сдачей жилого комплекса в эксплуатацию. Современный девелоперский продукт – это нечто большее, в том числе и сервис, дополнительные функции. Мы не уходим с объекта даже после его ввода: смотрим, как все работает, получаем и анализируем обратную связь. Все это становится основой для улучшения наших продуктов в дальнейшем. Для нас важно, чтобы все, что мы создаем, было удобно в эксплуатации и не было затратно для жителей. Можно ведь построить какие-нибудь безумные замки, которые потом «ударят копеечкой», – и у людей будет негативный опыт.

Отрадно, что жители поддерживают наши начинания. Они очень трепетно относятся ко всему, считают, что их дом не заканчивается квартирой. Для них дом – это и подъезды, и дворы. Настолько это все свое, родное. Жители тщательно следят, чтобы все эксплуатировалось хорошо и правильно. Не дай Бог какой-нибудь арендатор сделает вывеску не так – в чате сразу об этом сообщат! Мы всегда оперативно реагируем на такие обращения, находим решения, договариваемся.

Важно, что над продуктом работает не только наш департамент. Дух команды, вовлеченность всего коллектива – один из ключевых факторов успеха проекта. Мы обязательно обсуждаем все идеи: это позволяет мыслить шире, ведь каждый специалист приходит со своим мнением, со своими уникальными навыками, опытом, спецификой. В результате мы создаем действительно нестандартные, креативные – но реализуемые – решения.

ЖК «Союз Priority». Фото Е. Доманова

Конечно, внедряя свои идеи, мы всегда немного рискуем. Одним из последних непростых решений для нашей команды стал плейхаб в ЖК «Союз Priority». Весной на этой площадке планируем запустить фонтан. Мы долго сомневались, стоит ли идти на такой шаг, не будет ли это слишком сложно и дорого эксплуатировать в дальнейшем. Но, благодаря тому, что регулярно ездим в урбан-туры, учимся, смогли получить нужный экспертный опыт. Коллеги из другого региона развеяли наши опасения: показали реальные объекты, свою практику. И мы решились.

Уверена, что фонтан, как и плейхаб в целом, станет точкой коммуникации, притяжения для жителей – и «Союз Priority», и микрорайона «СОЮЗ». Добрососедство – это то, к чему мы стремимся. Хотим, чтобы люди не закрывались в своих квартирах, а выходили, общались и радовались жизни.

«Сегодня мы – трендсеттеры рынка»

Заместитель руководителя отдела развития Дмитрий Плюснин пришел в «Грандстрой» в 2011 году. Выпускник строительного факультета ИРНИТУ быстро перешел от вузовской теории к практике – уже в июне 2012-го вышел на стройплощадку микрорайона «СОЮЗ».

– Мы поставили себе цель быть первыми. Это уже некая философия нашей компании. Мы часто ездим по разным городам, смотрим, как работают коллеги-девелоперы, перенимаем опыт – в плане строительства, маркетинга. Сейчас с уверенностью можно сказать, что мы – трендсеттеры рынка. Всякий раз перед нашей командой стоит этот вызов – создать комплекс, которого нет нигде. Не только в Иркутске, но и в России.

Покупатели тоже меняются – и подталкивают нас к развитию. Людям хочется, чтобы их дома были комфортными, уютными, экологичными, технологичными. В последние годы наблюдаем прогресс в развитии строительной отрасли, в инновациях. Мы шагаем в ногу со временем, а где-то стараемся смотреть и наперед, продумывать такой конечный продукт, который точно понравится современному потребителю.

Люди ценят наши красивые входные группы, просторные лобби, общественные пространства, системы видеонаблюдения и «Умного дома». Жители учатся пользоваться новыми технологиями, входят во вкус и стремятся жить именно так.

www.grandstroy38.ru

ООО СЗ "Грандстрой Девелопмент". Проектные декларации на наш. дом.рф