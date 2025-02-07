«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»

Последний год стал очередным вызовом для строительной отрасли. Впрочем, Екатерина Прядко не считает ситуацию на рынке кризисом, скорее – возвращением к утраченному балансу. Мы попросили девелопера поделиться своей экспертной оценкой.

О ситуации. В последнее время я часто размышляю над тем, что происходит с отраслью. Что это – время кризиса? Или мы просто выходим на сбалансированный рынок после «тучных» времен? Безусловно, минувшая пятилетка была отличной. Активная поддержка государства позволила создать некую базу, на которой сейчас можно сбалансировать рынок. Объективно, по цифрам, мы видим: распроданность квартир в России – на уровне 75%, в Сибирском регионе – примерно такие же цифры, это официальная статистика. Лично я не вижу кризиса.

О трансформации рынка. Льготная ипотека позволила полностью трансформировать рынок. Если оглянуться и вспомнить, какие проекты вводились в Иркутске даже три года назад, и посмотреть, что строится сейчас, – разница очевидна. Сегодня почти все внедрили продуктовый подход, предложение качественно изменилось. Поддержка государства сделала это возможным.

Об устойчивости. Понятно, что с закрытием льготных программ продажи упали у всех, минимум на 30%. Плохо это или хорошо? Если бизнес-модель выстроена и нет долговых обязательств, то для девелопера это нормально. Например, наши проекты устойчивы и хорошо балансируются: нам хватает денег для закрытия всех кредитов. «Гибкая устойчивость» позволяет уверенно себя чувствовать: у нас достаточно ликвидности, нет огромных кредитных обязательств, мы осознанно не развивались агрессивно, не привлекали финансирование на экспансию. Девелоперам, которые избрали такой путь, сейчас приходится непросто.

О перспективах. В Иркутске запущено достаточно много проектов. Отрасль инертна, ее невозможно остановить разом. В ближайшие два года девелоперам есть что продавать, так что никаких кардинальных «стопов» на рынке я не ожидаю. Цены на недвижимость снижаться точно не будут, расти – да, минимум на инфляцию, максимум – еще больше, если будут какие-то экономические всплески. Думаю, многие люди, выходя из депозитов, решат вложиться в недвижимость. Это базовая потребность и понятный для обывателя инструмент.

О рисках. Самое главное для рынка – не снизить качество продукта. Если экономика не будет позволять нам повышать цену хотя бы на инфляцию, а себестоимость продолжит расти, то никаких других ресурсов, кроме как экономия на продукте, у девелоперов не останется. Как бы отрасль не растеряла накопленный за последние годы эффект. Мы уже работаем над этим риском, подходим к вопросу системно. Есть идея, как из нашей библиотеки технических решений и стандартных элементов создавать уникальные проекты, не теряя в качестве и следуя концепции развития потребителя.

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