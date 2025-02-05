Налоги, взносы и отчетность в феврале 2025 года: основные изменения

Страховые взносы

При расчете взносов за январь учтите такие новшества:

- для российских ИТ-компаний и организаций, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, ограничили круг лиц из одной группы для применения пониженных тарифов. Такими лицами не могут быть иностранные компании (кроме тех, у которых контролирующие лица – российские организации или граждане РФ), иностранцы, лица без гражданства;

- эти страхователи платят взносы по единому тарифу 7,6% независимо от размера базы;

- с 1 до 1,5 МРОТ увеличили лимит по выплатам физлицам, свыше которого субъекты МСП могут применять пониженные тарифы взносов в размере 15%;

- для организаций и ИП с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства» размер пониженного тарифа теперь 7,6% вместо 15%. Условие – они не работают с отдельными видами подакцизных товаров и соблюдают требование по доходам. Тариф будут применять к части выплат физлицу сверх 1,5 МРОТ в месяц. Перечень видов деятельности, подпадающих под льготу, утвердило правительство.

Срок уплаты взносов за январь – 28 февраля 2025 года.

Декларация по налогу на прибыль

Если вы уплачиваете ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли, то не позднее 25 февраля 2025 года подайте декларацию за январь по обновленной форме. Среди изменений, например, такие:

- в подраздел 1.1 раздела 1 добавили строку 056, в подраздел 1.2 – строку 206. В них надо указать КПП места нахождения организации (подразделения);

- подраздел 1.3 раздела 1 теперь называется «Налог с отдельных видов доходов». В него внесли строки с фиксированными сроками уплаты налога с отдельных видов доходов. Суммы налога нужно приводить по кодам (проценты, дивиденды, иные доходы);

- приложение 1 к листу 02 дополнили новыми строками, например: 108 – для доходов в виде процентов по долгам любого вида и 109 – для доходов в виде положительной курсовой разницы;

- из декларации исключили приложения 6, 6а и 6б к листу 02.

Учтите скорректированные порядок заполнения декларации и формат подачи.

Ставка по налогу на прибыль

При расчете налога учтите, что теперь его нужно исчислять по ставке 25%, а не 20%. В федеральный бюджет зачисляют 8%, в региональный – 17%.

ИТ-компании рассчитывают налог по ставке 5% вместо 0%.

Разрешили применять ставку 0% по операциям с обращающимися акциями независимо от состава активов эмитента. Речь идет о пакетах не более 1% от общего числа акций. Ранее в активах организации была ограничена доля недвижимости в РФ.

Федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль

При уплате налога на прибыль можете уменьшить сумму, зачисляемую в федеральный бюджет по основной налоговой ставке, на новый вычет. Применять его могут организации, основной вид деятельности которых есть в перечне правительства. Есть ряд категорий организаций, которые не вправе использовать вычет.

Параметры вычета такие:

- размер вычета – 3%. На эту величину можно уменьшить платеж по налогу на прибыль при условии, что деньги налогоплательщик инвестирует в развитие производства;

- вычет текущего периода по общему правилу не может превышать 50% от расходов, которые формируют первоначальную стоимость ОС и амортизируемых НМА;

- вычет, который не учли из-за превышения, можно перенести на последующие 10 налоговых периодов;

- решение о применении вычета принимают по конкретному ОС (амортизируемому НМА).

Декларация по акцизам на алкоголь и сладкие напитки

Не позднее 25 февраля 2025 года отчитайтесь за январь по обновленной форме. В разделе 1 теперь нет строки «Сумма акциза, к уменьшению в рублях». В разделе 2 переименовали подраздел 2.4. В декларации заменили штрихкоды.

Формат и порядок заполнения декларации также скорректировали.

Сообщение о неудержанном НДФЛ

Не позднее 25 февраля 2025 года сообщите в инспекцию о неудержанном НДФЛ, если не смогли его удержать до 31 января. Ранее сообщали, если не удержали налог в течение налогового периода.