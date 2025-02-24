В поселке Залари открылся обновленный офис Россельхозбанка

Обновленный офис Россельхозбанка (РСХБ) открылся в поселке Залари Иркутской области. Сотрудники переехали в новое здание по адресу: ул. Ленина, д. 105. В торжественной церемонии открытия приняли участие директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова, мэр Заларинского района Владимир Самойлович, глава поселка Валерий Орноев, клиенты и партнеры банка.

Новое помещение дополнительного офиса находится в самом центре поселка. Оно соответствует новейшим стандартам качества: появилась комфортная зона ожидания, простая и понятная навигация, удобная офисная мебель. Для клиентов оборудована специальная зона самообслуживания, которая работает в формате 24/7. Специалисты банка предоставляют полный спектр банковских услуг для частных и корпоративных клиентов. Здесь можно открыть вклады, оформить потребительское и ипотечное кредитование, пластиковые карты, осуществить валютно-обменные операции и переводы денежных средств.

Директор Иркутского филиала «Россельхозбанк» Наталья Баркова подчеркнула особую значимость мероприятия: «Этот год для нас юбилейный, Россельхозбанк отмечает 25-летие стабильного роста на российском рынке финансовых услуг, а Иркутский региональный филиал уже 20 лет успешно работает в Приангарье. Приятно начинать этот знаковый год с такого радостного события. Офис в поселке Залари является передовиком филиальной сети, он открылся в декабре 2007 года и за этот период его клиентами стали более 2200 физических и более 110 юридических лиц. Сотрудники офиса не прекращали свою деятельность даже во время ремонта, поэтому с уверенностью могу сказать, что наши клиенты находятся под надежной защитой», – отметила Наталья Баркова.

В приветственной речи мэр района Владимир Самойлович подчеркнул важность открытия офиса как для сельхозпроизводителей, так и для жителей района.

«Мы, безусловно, рады разделить с вами этот торжественный момент. Заларинский район – это аграрная территория, поэтому присутствие опорного банка АПК здесь очень значимо. У вас много клиентов как среди сельхозтоваропроизводителей, так и среди населения района, которое активно строило дома по сельской ипотеке. Уверен, несмотря на сложности в экономике, наше сотрудничество продолжится. Мы нацелены на дальнейшее развитие нашего района. А те условия, которые вы создали в вашем новом офисе и его выгодное месторасположение, уверен, позволят увеличить количество клиентов, и, как следствие, будет способствовать развитию нашей территории. Спасибо за вашу работу. Желаю дальнейшего роста и процветания», – пожелал мэр.

Филиальная сеть РСХБ в Иркутской состоит из 19 дополнительных офисов, три из которых находятся в областном центре, 16 – в районах Приангарья. В четырех населенных пунктах открыты офисы в формате удаленного рабочего места, ориентированные на обслуживание физических лиц, в остальных организована работа уполномоченных представителей и мобильных менеджеров, что в целом позволяет охватить до 100% территорий области.