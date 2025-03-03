«Интерьер должен будоражить эмоции». Кристина Льгова – о современных трендах в частном дизайне

«Если вы покупаете квартиру в новостройке за 6-7 млн рублей, будьте готовы к тому, что такую же сумму придётся вложить в её ремонт», – говорит дизайнер частных интерьеров Кристина Льгова. Почему соцсети и ТВ создают иллюзию, что дизайнерский ремонт доступен каждому? В какую сумму на самом деле могут обойтись работы и материалы? На чем можно сэкономить, а на чем не стоит? И почему в ремонте важны не эмоции, а прагматизм? Эксперт ответила на вопросы Газеты Дело.



«Хотите сделать ремонт? Начинайте сейчас. Если на всё сразу финансов не хватает, делайте постепенно. Не стоит ждать, пока вы накопите нужную сумму, потому что рынок меняется, материалы и работа стабильно дорожают, и цены никогда не откатываются назад», – говорит Кристина Льгова.

Мнению эксперта вполне можно доверять: до того, как стать дизайнером интерьеров (а в профессии Кристина уже восемь лет), наша собеседница трудилась в Сбербанке. Сегодня экономическое образование и многолетний опыт в финансовой сфере помогают ей работать над проектами системно и скрупулезно – сочетая творчество и прагматизм.

«Без идеи нет дизайна»

Если в дизайне нет идеи, то это просто обычный ремонт, убеждена Кристина Льгова. Идея может быть в стилистике, в определённом цветовом сочетании, которое вызывает позитивные эмоции у человека.

– Я считаю, что, находясь в квартире, все её жильцы должны испытывать счастье. Это основной момент дизайнерского проекта и его отличие от обычного ремонта. Например, я делала дизайн детских комнат для девочки и мальчика, и их идея заключалась как раз в женской и мужской энергии. В интерьере для девочки всё очень «мягкое», скруглённое, плавное, а для мальчика, наоборот, много геометрии, резаных световых линий, динамики. В итоге комнаты, абсолютно одинаковые по исходным данным, выглядят и воспринимаются совершенно по-разному.

Профессиональная строительная бригада тоже может сделать хороший ремонт под ключ, но в нём не будет идеи, души. Дизайнер же, прежде чем сделать проект, задаст вам сотню вопросов: что нравится, что не нравится, обсудит с вами десятки вариантов. В магазине я всегда сначала смотрю, куда идут мои заказчики, что они трогают, на что смотрят, и, исходя из этого, понимаю, что им нравится, что рождает эмоции.

«Интерьеры становятся ярче»

Дизайн жилых помещений, как и всё в нашей жизни, подвержен влиянию моды. По словам Кристины, очень долгое время в тренде был минимализм, с вычищенными интерьерами, простой геометрией, в нейтральных – серо-бежевых – тонах.

– Да, он функционален и выглядит современно, но, когда ко мне приходят люди с таким запросом, я всегда спрашиваю, относятся ли они сами к категории минималистов? Образ жизни человека должен совпадать с дизайном квартиры, иначе жить в ней будет некомфортно.

Сейчас минимализм постепенно сдаёт позиции новому тренду – максимализму: с цветными тканями, обоями, плинтусами и карнизами, разнообразными текстурами и фактурами. Интерьеры становятся намного ярче, они будоражат эмоции. На мой взгляд, это происходит потому, что нам стало не хватать эмоций. Например, обои у нас ассоциируются с уютом, а в серо-бежевых «стерильных» интерьерах мы его немножко потеряли. Цвет же, причём любой, всегда даёт эмоцию. Просто нужно найти свой, тот, который будет создавать вам хорошее настроение. Так что полагаться в этом вопросе надо не на моду, а на свои ощущения.

«Покупаете квартиру – готовьтесь вложить столько же в ремонт»

Как пояснила Кристина, стоимость дизайнерского ремонта складывается из трёх составляющих. Это работа специалистов – дизайнера, электрика, сантехника, плиточника, отделочника и т.д., стоимость материалов и стоимость мебели. Сейчас на рынке впервые сложилась ситуация, когда работы стоят столько же, сколько материалы, а иногда и дороже.

– Цена дизайнерского проекта в общей смете – всего 4-5%. Если в ходе ремонта предполагается авторское сопровождение, то она может вырасти до 7-10%.

Примерно по 30% от общей суммы составляют стоимость материалов и стоимость работ. При этом я абсолютно уверена, что экономить на работах не надо: лучше найти аналогичный материал по другой цене, чем поменять специалиста. Как показывает практика, качественно сделанный ремонт значительно важнее, потому что его делают на очень длительный срок.

Ещё примерно 30% в общей смете ремонта приходится на мебель и бытовую технику, которые сейчас тоже сильно выросли в цене.

В среднем, стоимость хорошего ремонта под ключ, включая покупку мебели, в квартире с черновой отделкой начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Но если использовать дизайнерский широкоформатный керамогранит, делать скрытые двери и суперподсветки, то эта цифра будет ещё выше. Поэтому, если вы покупаете квартиру в новостройке за 6-7 млн рублей, будьте готовы к тому, что такую же сумму придётся вложить в её ремонт.

«Важны не эмоции, а прагматизм»

Сейчас на рынке набирают популярность такие направления как флиппинг и хоумстейджинг – то есть подготовка вторичного жилья к продаже или аренде. Но здесь есть подводные камни, особенно для тех, кто только начинает заниматься этим бизнесом, чтобы заработать, предупреждает Кристина.

– Хоумстейджинг – это косметический ремонт квартиры для усиления её привлекательности и более эффективной продажи. Флиппинг – один из способов инвестирования в недвижимость, когда по цене ниже рыночной покупается старая квартира, полностью переделывается и перепродаётся по более высокой цене.

Когда я захожу в квартиру, то как профессионал сразу же понимаю, сколько будет стоить её переделка, причём с учётом растущих цен на материалы и работу. А люди, далёкие от этой темы, зачастую переоценивают свои ресурсы, вкладывают в переделку в несколько раз больше средств, чем планировали, теряют время, и не факт, что смогут заработать на продаже, особенно, если на рынке недвижимости к этому моменту будет стагнация.

Во флиппинге важен не эмоциональный («о, это очень дешёвая квартира, и я её быстро переделаю и продам дороже»), а прагматичный, денежный подход. И всегда нужно помнить, что смета на старте и в конце ремонта может быть абсолютно разной, и чем дольше вы его делаете, тем больше средств вам понадобится.

«Соцсети зачастую создают иллюзии»

С появлением соцсетей, где есть много картинок дизайна квартир, тематических обзоров, рилсов, у людей очень сильно изменилась насмотренность, отмечает Кристина.

– В этом, безусловно, есть плюсы, потому что людям уже недостаточно просто поклеить обои, но есть и минусы. В частности, многие не понимают, какие денежные средства им нужно будет вложить, чтобы в итоге получить ремонт с эффектом «вау», потому что соцсети и передачи по ТВ создают иллюзию, что дизайнерский ремонт по финансам доступен практически каждому.

Ещё один нюанс, когда люди в своей небольшой квартире хотят реализовать всё, что им понравилось на картинках в соцсетях, и приходят к дизайнеру с запросом сделать из одной комнаты три, потому что видели подобные обзоры. Они не понимают, что видео- и фотосъёмка создаёт иллюзию пространства, и в реальности всё выглядит не так красиво, как на картинке. Другой пример – сейчас многие хотят, чтобы у них на кухне был модный винный шкаф, но при этом не учитывают небольшую площадь помещения и определённые ограничения при размещении этого предмета интерьера в соседстве с бытовыми приборами.

«Вдохновение можно черпать везде»

Как подчёркивает Кристина, насмотренность очень важна для дизайнера, поскольку определяет его возможности. По словам эксперта, он сознательно отписалась от всех российских дизайнеров – зато активно следит за работой зарубежных коллег.

– Именно они влияют на моду в нашей сфере: их идеи только года через два приходят в Москву и Санкт-Петербург, а ещё через три – в Иркутск. Поэтому, наблюдая за их проектами, можно поймать новые тренды ещё до того, как они придут к нам.

А в целом идеи можно черпать везде, в том числе, в искусстве. Например, я заряжаюсь и вдохновляюсь в Галерее Бронштейна: могу посмотреть картину и оттуда «вытащить» идею интерьера. И мне это намного интереснее, чем найти какой-то вариант в Pinterest и сделать для клиента практически то же самое.

vk.com/bokarevakristina

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