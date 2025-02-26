«Это фантастика!» На Ольхоне стартовал VI ледовый фестиваль Olkhon Ice Fest

Этого события с особым волнением ждали не только жители Иркутской области, но и, без преувеличения, ценители зимнего Байкала со всей страны и даже из-за рубежа. Все искренне переживали, не помешают ли ледовому фестивалю на Ольхоне непривычно тёплая зима и поздний ледостав? Не помешали! Торжественное открытие Olkhon Ice Fest состоялось 22 февраля. Команда Газеты Дело увидела все своими глазами. Мы поговорили с гостями и организаторами фестиваля и обсудили с экспертами отрасли перспективы событийного туризма. Подробности – в наших материалах.

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицын. Предоставлено организаторами фестиваля.

Ледяное фэнтези

В «столице» Ольхона – посёлке Хужир – в этот день был настоящий аншлаг. Ледовая переправа, официально открывшаяся буквально накануне, по количеству автотранспорта больше напоминала хайвэй, на площадке фестиваля ко всем ледяным инсталляциям стояла очередь из желающих сфотографироваться. И везде слышались возгласы удивления: «Вау, какая красота!», «Это же реально фантастика!», «Смотри, смотри, какая невероятная работа!»

Работы скульпторов действительно достойны восхищения. Особенно выполненные в сотворчестве с Байкалом, в технике ледопластики – из наплесков волн, застывших в неповторимом рисунке на обрывистом ольхонском берегу. Мастера в этом случае лишь «включали» фантазию и доводили задумку природы до конкретного художественного образа.

– К прозрачным фигурам из байкальского льда мы уже привыкли, а то, что скульпторы делают из наплесков, каждый раз поражает воображение, – поделился с Газетой Дело один из гостей фестиваля, иркутянин Владимир. Он уже шесть лет приезжает в Хужир только на Olkhon Ice Fest, и всегда с нетерпением ждёт его открытия.

В этот раз фаворитом Владимира, как и очень многих туристов, стала инсталляция «Глаз дракона», которую назвали «завораживающей» и «нереальной».

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицын. Предоставлено организаторами фестиваля.

Культурная составляющая

Ирина из Самары впервые приехала на Байкал, но не только, чтобы полюбоваться его льдом и покататься здесь на коньках. Главная её цель – побывать на фестивале, о котором она узнала из интернета. Девушка уже несколько дней живёт в Хужире: сначала наблюдала за работой скульпторов и за тем, как меняется ледовый пейзаж. А в день открытия Olkhon Ice Fest её, в первую очередь, привлекла культурная программа.

– До этого я не была знакома с традициями бурятов, и их творчество: песни, хореография, костюмы – настоящее открытие для меня. Здорово, что всё это я вижу и слышу в окружении потрясающего байкальского пейзажа, – прокомментировала Ирина.

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицын. Предоставлено организаторами фестиваля.

Кроме того, наша гостья отметила, что ее путешествие на Байкал случилось, благодаря ограниченным возможностям выезда в Европу, где она всегда предпочитала отдыхать.

– Честно скажу, я даже рада, что так произошло, потому что иначе никогда бы сюда не приехала, не напиталась здешней красотой, творчеством местных жителей, не получила бы столько положительных эмоций. А ещё – не узнала бы, что ледовые столбы, которые произвели на меня самое сильное впечатление, называются сэргэ, и у них есть особое ритуальное значение.

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицын. Предоставлено организаторами фестиваля.

Зрелище на весь день

В день открытия ледового фестиваля праздничное настроение хозяев мероприятия и гостей усиливали яркое солнце, абсолютно голубое небо без единого облака и практически полный штиль. Поэтому гулять и любоваться неповторимыми красотами ледового парка можно было целый день.

Во-первых, комфортная погода давала возможность побывать на всех локациях с ледяными фигурами, аллеей миниатюр, концертной площадкой, детским развлекательным пространством и многочисленными фотозонами.

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицын. Предоставлено организаторами фестиваля.

Во-вторых, можно было не торопясь, внимательно рассмотреть инсталляции в технике ледопластики, которые растянулись почти на километр. Кстати, не все из них сразу «открываются» взору зрителя. Можно несколько раз пройти вдоль берега, прежде чем увидеть в наплесках какой-то сюжет – настолько органично он вписан в природный пейзаж.

В-третьих, ничто не мешало наблюдать, как постоянно меняется окружающая картина в зависимости от местоположения солнца. Оказывается, скульптуры из байкальского льда могут быть не только абсолютно прозрачными, но и создавать иллюзию металла или искриться каждой гранью, как хрусталь. И эта игра света и тени, с одной стороны, завораживает, а с другой, будоражит эмоции.

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицын. Предоставлено организаторами фестиваля.

А в вечернее время, когда включается подсветка, все скульптуры приобретают не только совершенно другой вид, но даже смысл. И дарят абсолютно другие эмоции от увиденного.

Для полного погружения в замысел авторов организаторы фестиваля проводят для туристов вечерние экскурсии по площадке парка. Более подробная информация о скульптурах, с описанием работ есть на платформе 2ГИС.

Парк ледовых скульптур на Ольхоне будет работать до 10 марта (в зависимости от погодных условий).

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицын. Предоставлено организаторами фестиваля.

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Кирилл Шипицын. Предоставлено организаторами фестиваля.

Как отметил идейный вдохновитель Olkhon Ice Fest Семён Майор, в этом году на площадке фестиваля работали 40 человек. Это как состоявшиеся мастера – по словам организаторов, «элита ледовой скульптуры» России и Белоруссии, скульпторы из Китая и Франции, так и начинающие художники – студенты различных художественных учебных заведений, специалисты по добыче и монтажу льда, подсветке композиций. Наш фестиваль-симпозиум проходит при поддержке правительства Иркутской области и ФГПУ «Заповедное Прибайкалье».

Андрей Тыхеев, мэр Ольхонского района:

– Мы рады, что Olkhon Ice Fest становится всё более популярным событием у любителей зимнего отдыха на Байкале, и привлекает к нам более одухотворённого туриста, который любит искусство и понимает эстетику творчества. Фестиваль можно с полным правом считать событием с международным статусом и основным мероприятием зимнего событийного туризма в Иркутской области.

Да, у нас ещё много проблем в туризме, но они постепенно решаются как на местном, так и на региональном уровнях, что укрепляет наши позиции в индустрии гостеприимства.

Ли Хай, Генеральный консул КНР в Иркутске:

– Байкал уже является известной визитной карточкой Иркутска в Китае, а зимний Байкал, со своими уникальными пейзажами и красивым голубым льдом привлекает, всё больше наших туристов из разных уголков страны. Очень важно, что Olkhon Ice Fest уже второй раз открывает перекрёстный Год культуры России и Китая. Это настоящий праздник дружбы и творчества между нашими народами, он придаёт неповторимый колорит всем дальнейшим мероприятиям.

Мне очень приятно, что в этом году в фестивале принимали участие не только наши состоявшиеся мастера, которые вложили в байкальский лёд свои образы и смыслы.

Елена Дорофеева, действительный член Российского союза туриндустрии и Русского географического общества (Санкт-Петербург):

– Тур на зимний Байкал превзошёл все ожидания, недаром он назывался «Космический Байкал». Чистый лёд создаёт потрясающие пейзажи, даёт полюбоваться прозрачностью и необычными рисунками. Голубое небо, яркое солнце, морозная погодка, фотосессии в красивейших локациях, катание на коньках, банька на льду озера с прорубью – все эти ощущения неповторимы, их невозможно будет пережить в каком-то другом месте.

Сказочное впечатление осталось от ольхонского ледяного парка. Все фигуры, светящиеся на солнце, вписались в пейзаж. Браво художникам. Такие событийные мероприятия нужны для региона, чтобы привлекать как можно больше туристов. Ведь их никогда не бывает слишком много. Так что обязательно буду рекомендовать Байкал, в том числе, зимний, к посещению туристам своего агентства. Это возвратное направление, куда можно приезжать много раз. Место силы и открытий.

Чего мне не хватило, так это времени. Хотелось побыть подольше буквально в каждом месте, поэтому обязательно вернусь на Байкал.

Светлана Позднякова, риелтор элитной недвижимости (Красноярск):

– Я много слышала про Ольхон, друзья здесь бывали, но у меня не получалось сюда приехать. Поэтому я очень рада, что всё наконец-то сложилось, а самое главное – удалось попасть на ледовый фестиваль. В какой-то мере я даже завидую иркутянам, которые могут просто взять и приехать на остров: это же здорово, провести в этом месте, среди этих ледовых скульптур, даже один день.

Могу назвать себя опытным путешественником, потому что много где побывала и в России, и за границей, и уже нахожусь в той стадии, когда не сравниваешь, где лучше, а просто наслаждаешься конкретным местом, его аутентичностью, культурой. Это так классно – словить атмосферу, увидеть, насколько наша страна многогранна во всех смыслах. Мне это очень нравится.