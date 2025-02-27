Названа площадка, где построят новый аэропорт Иркутска

В Приангарье определились с местом строительства нового аэропорта Иркутска. О нем рассказал губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Главный вопрос – строительство нового аэропорта. На сегодняшний день можно смело констатировать, что решение по месту строительства достигнуто. Площадкой для нового аэропорта станет «Ключевая», между Ангарском и Шелеховым. Соответствующее поручение президента России уже есть», – пояснил глава региона.

Он также отметил, что следующим этапом станет проработка юридической и финансовой модели аэропорта.

В пресс-службе Госкорпорации Ростех подчеркнули, что "Ключевая" была выбрана всеми сторонами как наиболее подходящее место для строительства нового аэропорта.

Среди преимуществ согласованного места строительства отмечается близкое расположение относительно городов Иркутской агломерации — Иркутска, Ангарска и Шелехова, минимальное шумовое воздействие от будущего аэродрома на возможную будущую застройку жилыми объектами близлежащих территорий, а также отсутствие необходимости выноса существующих инженерных сетей, сооружений, зданий, переселения граждан.

«На сегодня сформировано четкое представление, какие мероприятия должны реализовать участники процесса, включая Ростех и Иркутский авиазавод, для воплощения этого проекта в жизнь. В том числе необходимо решить ряд земельных вопросов, изменить схему территориального планирования, перестроить некоторые бизнес-процессы Иркутского авиазавода. С коллегами из администрации области, Росавиации, других профильных государственных ведомств и организаций достигнуто общее понимание по всем вопросам», – прокомментировали в Госкорпорации Ростех.

Как рассказали в Росавиации, строительство нового аэропорта вне городской черты позитивно скажется как на развитии города, так и на безопасности полетов. Подобные проекты успешно реализованы в Ростове-на-Дону, где в 2017 году открыт аэропорт «Платов» в более чем 30 км от города, и в Саратове, где в 2019 году открылся аэропорт «Гагарин» в 20 км от города.

Напомним, пассажиропоток Иркутского аэропорта в 2024 году увеличился на 4%, до 3,95 млн человек. Иркутский аэропорт находится в городской черте, при этом уже более 30 лет местные власти обсуждают его вынос за пределы города. Рост пассажиропотока и внутреннего туризма потребовал расширения инфраструктуры. В 2023 году началось строительство модульного пассажирского павильона для обслуживания внутренних рейсов, завершенное осенью 2024 года. Однако открытия терминала так и не произошло, оно было отложено на неопределенный срок из-за судебных разбирательств.