«Задача Olkhon Ice Fest – стать федеральным брендом». Семен Майор – об уникальности и перспективах фестиваля

Olkhon Ice Fest занял особое место в зимнем культурном календаре. По словам организатора Семена Майора, масштабное событие уже сказывается не только на заполняемости отелей, среднем чеке и объеме туристического потока, но и на портрете туриста. Фестиваль ледовой скульптуры привлекает любителей искусства и ценителей природных красот Байкала. «В перспективе у события есть все шансы стать брендом не только Иркутской области, но и России», – уверен Семен. О прошлом, настоящем и будущем Olkhon Ice Fest – в нашем интервью.

«Проект не на год, а навсегда»

Семен, давайте вспомним, как все начиналось. Тогда, 6 лет назад, открывая первый Olkhon Ice Fest, вы осознавали, что начинаете такую долгую и интересную историю?

– Абсолютно, на все 100%. И, думаю, в этом один из секретов успеха проекта – в том, что мы изначально ставили перед собой долгосрочные цели. Готовясь к самому первому Olkhon Ice Fest, мы понимали: это будет не разовое событие, не на два-три года, а навсегда. Нам изначально хотелось, чтобы фестиваль жил десятилетиями и нас, своих создателей, пережил, чтобы он по-настоящему укоренился на территории.

Поэтому, в том числе, с самых первых лет для нас важной задачей было сделать так, чтобы Olkhon Ice Fest стал праздником для местных жителей, чтобы жители Хужира, Ольхона, Ольхонского района его полюбили. Сейчас видим: получилось. Люди ждут этого события, рады участвовать в культурной программе, рассказывать гостям фестиваля о своем уникальном крае, культуре, традициях.

Какой путь прошел фестиваль за эти шесть лет? Как менялся формат, концепция?

– Первые три года центральным событием нашего фестиваля был международный конкурс ледовой скульптуры. В 2022 году в этом формате Olkhon Ice Fest вышел на пик. Когда я увидел площадку, уровень работ, понял: планку взяли, дальше будем уже повторяться. Не расти, а заниматься улучшением того, что есть.

Нужно было что-то менять?

– Да. Так родился новый формат – фестиваль-симпозиум, который мы проводим с 2023 года.

В чём отличие?

– На конкурс ледовой скульптуры мастера приезжают с заранее заготовленными эскизами, им дают два-три куба льда, они вырезают скульптуры. Выполнили свою задачу – уехали. Где-то в промежутках пообщались между собой. Фестиваль-симпозиум – совершенно иной формат. Здесь мы убираем конкурсную составляющую. Выплачиваем всем мастерам единую стипендию и занимаемся командообразованием.

Одна из задач фестиваля-симпозиума – формирование творческого сообщества. Сейчас, на третий год работы в таком формате, я могу заявить: у нас получилось. В этот раз на Olkhon Ice Fest собралась – не побоюсь этого слова – элита ледовой скульптуры России. Это настоящие мастера своего дела, которые профессионально работают не только со льдом, но и с деревом, бетоном, песчаной скульптурой, корнепластикой.

Атмосфера, которая складывается здесь, на площадке, между мастерами, в процессе их взаимодействия – невероятная. Она дорогого стоит – и не только для нас, но и для самих участников. Мы готовим для них насыщенную программу: лекция про байкальский лед, экскурсия в краеведческий музей, знакомство с природой Ольхона, общение с шаманским сообществом... Мастера ходят по площадке, присматриваются, слушают природу, впитывают образы Байкала. И только потом мы все вместе садимся за общий стол и начинаем обсуждать концепцию.

В этом году впервые в рамках фестиваля проходит Школа ледовой скульптуры. Это тоже часть работы с творческим сообществом?

– Да, школа – это прямое ее следствие. Мы постоянно общаемся со скульпторами, обсуждаем их проблемы, потребности. В прошлом году некоторые наши опытные участники сказали: «В очередной раз подниматься на пьедестал почёта – уже не так волнительно и интересно. Накоплен международный опыт – на конкурсах ледовой скульптуры Америки, Европы, Азии. Хочется передать его молодежи, поделиться секретами мастерства».

И в этом году мы организовали такую возможность. Собрали студентов творческих специальностей со всей страны и из Франции и пригласили опытных скульпторов, прославленных мастеров из России, Белоруссии с ними поработать. Опять же – не в рамках конкурса: приехал – вырезал, как получилось – так получилось. Нет, у ребят была мощная обучающая программа: лекции, мастер-классы и только потом – выпускные работы. Результат, который показали студенты, лично меня просто поразил. Ладно, участники поопытнее, а кто-то ведь первый раз взял в руки стамеску – и сделал такие скульптуры!

«Портрет туриста меняется»

Звучали цифры, что фестиваль привлекает около 35 тысяч посетителей. Это правда?

– Да, абсолютно реальные цифры. Поток посетителей – очень большой. Недавно приезжали фотографы отснять скульптуры. Вышли на лед в 7 утра, чтобы застать работы мастеров без зрителей – но увы, ничего не вышло: люди уже были там.

Думаете ли вы о дальнейшем масштабировании события? 35 тысяч – это, наверное, не предел?

– Масштабировать фестиваль, конечно, стоит. Но, на мой взгляд, важнее не количество, а качество, тем более, что номерной фонд Ольхона, МРС ограничен. Туристической задачей может быть смена портрета туриста. Я уже это замечаю. Люди, которые едут на Olkhon Ice Fest – а мы его позиционируем как галерею ледового искусства, музей под открытым небом, с профессиональным гидом, который рассказывает о работах, мастерах, заложенных в скульптурах смыслах, – это другие люди. Они ценят искусство, они более бережно относятся к природе и к окружающему пространству. Это важно.

А что касается масштабирования, то можно расти в течение года, например. У нас сложился бренд, есть концепция. Ледовый фестиваль – это отлично, но пусть будет и фестиваль деревянной скульптуры, Olkhon Wood Fest. В мае, скажем, в несезон, когда гостиницы стоят незаполненные.

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Варвара Штерн

Можно расти и географически, распространяя идею фестиваля на другие территории. Есть восточный берег Байкала и интерес к событию со стороны коллег из Бурятии. Есть Байкальск, где можно проводить фестиваль снежной скульптуры. Эти идеи можно реализовать – было бы желание, финансовые возможности и заинтересованность властей и бизнеса.

Кстати, о заинтересованности. Как ваш фестиваль влияет на экономику территории?

– Я точно могу сказать, что туристическая, гостиничная отрасль от Olkhon Ice Fest, безусловно, выигрывает. Многие люди едут на Ольхон именно в даты фестиваля: событийный туризм набирает обороты. То же самое – в МРС, у них в даты события тоже пик загруженности номеров. Знаю, что и на среднем чеке это сказывается: в период работы Olkhon Ice Fest многие отельеры повышают стоимость проживания. Отмечу, что фестиваль принимает гостей в течение месяца.

«Для развития необходима стабильность»

Об успехах поговорили – давайте теперь о сложностях. Организаторы крупных мероприятий обычно выделяют такие: отсутствие стабильного финансирования, выгорание, нехватка нужных людей. Поделитесь, что мешает вам? Бывало ли желание бросить все?

– Такого, к счастью, не случалось. Мы все – вся наша команда – выкладываемся в этом проекте на 110%. Всё, что у нас есть: всю свою силу, энергию, творческий потенциал – мы отдаем фестивалю.

Конечно, хотелось бы решить все трудности организационного, финансового характера. Когда я начинал работать над проектом, думал: три-пять лет – и мы выйдем на уровень, когда вопросы с финансированием решатся, появится стабильность в этой части. Но этого не случилось.

На проведение фестиваля 2025 года мы выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив – и это, конечно, здорово. Но, во-первых, гранты – это всегда лотерея: даже хорошему проекту может не хватить пары баллов. Во-вторых, о победе я узнал в конце декабря, за месяц до того, как на Ольхон должны были заехать мастера, студенты из разных регионов России, из Белоруссии, Китая, Франции.

Конечно, большой опыт, наработанные связи, в том числе с зарубежными партнерами, позволили сделать качественный продукт в такие сжатые сроки, но вообще-то такие события требуют спокойной, планомерной подготовки.

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Варвара Штерн

Вариант перевести фестиваль в бизнес-проект вы не рассматривали?

– Думаю, при нашей посещаемости мы вполне могли бы продавать билеты – и событие бы себя окупало. Но стратегически это неправильный ход: огородить часть Байкала, поставить заборы, загородить вид – все это разрушит концепцию.

Тут же вопрос идеи, смысла. Если мы хотим быстрых результатов – набить карманы и уйти, то это один сценарий. Но мы смотрим дальше, действуем на перспективу. Так что надеюсь, что изменения в судьбе проекта будут, мы работаем над этим. Изначально, в 2019 году, мы закладывали идею, что Olkhon Ice Fest должен стать брендом – причем не только Иркутской области, но и России.

Это достижимая цель?

– Конечно, у нас все для этого есть. Специалисты событийной туриндустрии говорят, что для брендового проекта нужны смыслы. Уж чем-чем, а смыслами мы богаты. Наш фестиваль – про бережное отношение к природе, про то, как важно ее услышать, с ней взаимодействовать, совместно творить. Он про искусство, задача которого в том числе в том, чтобы влиять на человека. У нас это прекрасно работает: ты проходишь через парк ледовой скульптуры протяженностью километр – созерцаешь красоту и успокаиваешься, настраиваешься на определенный лад.

Брендовому событию нужна уникальность. Это – тоже про нас. Возьмите любой город, где проходят подобные события – фоном там почти всегда будут машины, заборы, многоэтажки… На нашем фестивале скульптуры вписаны в невероятный байкальский пейзаж. Olkhon Ice Fest – это качественная, легитимная, культурная экосистема, созданная в уникальном по красоте месте, готовая принимать партнерские события любого уровня.

«Ольхон – территория творчества»

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Варвара Штерн

Говоря о бренде события, нельзя не спросить и о бренде Ольхона в целом. На ваш взгляд, как он может развиваться?

– Я считаю – и это не только моё мнение, что Ольхон – это территория, предназначенная для творчества. Недаром здесь и пленэры художников проходят, и керамисты собираются, и музыканты организуют фестивали. На мой взгляд, надо не изобретать велосипед, а усиливать сильное, то, что уже есть на территории.

Творческие люди едут, тянутся сюда. Значит – надо организовать условия, чтобы они могли себя здесь проявлять и гармонично развиваться, создать новые события и арт-объекты, которые привлекут еще большее число людей искусства из других регионов и стран. Ольхон может стать центром развития креативных индустрий, творческим кластером.

Что мешает? Вопросы с инфраструктурой?

– И это тоже. Трудно рассуждать о развитии Ольхона, когда здесь до сих пор сложности с электричеством, с водой, с территориальным зонированием. Но не буду на этом останавливаться – об этом и так много говорится.

А вот о чем точно пора задуматься – так это о создании единой стратегии развития территории. Такая стратегия давно назрела – и она должна быть понятной всем, согласованной и властью, и бизнесом, и нацпарком… Тогда всем будет ясно, в какую сторону развиваться, тем же отельерам – какой номерной фонд строить: дешевый и много или дорогой, но мало.

Об этом вы мечтаете?

– Я не мечтатель, я практик. Но я бы очень хотел реализовать потенциал этой территории. Посмотрите на Сочи, на Красную Поляну. Что они сделали? Создали инфраструктуру, условия. Я думаю, мы рано или поздно тоже к этому придем.

Иван Рудых

7 «фишек» Olkhon Ice Fest

Olkhon Ice Fest 2025. Фото: Варвара Штерн

За годы проведения Olkhon Ice Fest прошел большой путь – от локального конкурса ледовой скульптуры до международного фестиваля-симпозиума. По словам Семёна Майора, сегодня можно утверждать: Ольхон становится новым мировым центром ледовой скульптуры. Для этого есть, как минимум, семь причин.

1. Элита ледовых скульпторов России. Над проектом трудятся признанные мастера из разных регионов страны. Отбор участников проходил на протяжении предыдущих пяти лет фестиваля.

2. Первая в России школа ледового искусства. В этом году студенты творческих специальностей впервые смогли пройти обучение у опытных скульпторов международного класса.

3. Международная составляющая. Среди участников проекта – скульпторы из Белоруссии, Китая, Франции. На открытии Olkhon Ice Fest присутствовал Генеральный консул КНР господин Ли Хай. Новости о фестивале освещают зарубежные СМИ.

4. Ледопластика. Скульптуры создаются в уникальной технике. Такое возможно только на Байкале, где мастер лишь дополняет уже существующие в природных наплесках образы.

5. Творческая концепция. Главный посыл – «красота природы, искусно дополненная человеком». Olkhon Ice Fest – это территория свободного творчества. Скульпторы приезжают на Байкал без эскизов.

6. Экология. Бережное отношение к уникальной природе Байкала – важная составляющая фестиваля. Гармоничное взаимодействие природы и человека – одна из ценностей Olkhon Ice Fest.

7. Локация. Фоном для скульптур выступают потрясающие природные локации. Площадка фестиваля расположена прямо на льду Байкала. Это расширяет возможности творческого самовыражения участников.