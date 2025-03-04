Адизес на Байкале. 3 вопроса о семинаре для бизнес-лидеров Сибири и Дальнего Востока

Семинар «Адизес. От теории к практике» обещает стать знаковым событием для владельцев и генеральных директоров крупных российских компаний. Мероприятие, которое объединит лидеров бизнеса Сибири и Дальнего Востока, пройдет на Байкале с 22 по 25 марта. Соорганизатором события выступает Марина Седых (АО «ИНК-Капитал»). «Программа Адизеса – это перезагрузка и реальная возможность достичь большего», – считает она. Газета Дело выяснила, что ждет участников семинара и как это событие поможет формированию ответственного бизнес-сообщества.

1. Что в программе?

Участников ждет глубокое погружение в методологию Адизеса, которая уже помогла сотням компаний по всему миру достичь выдающихся результатов. Бизнес-лидеры смогут не только познакомиться с революционными идеями Ицхака Адизеса, но и обсудить их применение в условиях современных вызовов.

«Во времена, когда происходят тектонические изменения конкурентного ландшафта, когда давно отлаженные процессы и цепочки начинают давать сбои, когда стратегия требует постоянных быстрых тактических действий и даже пересмотра самой стратегии, – необходимо переосмысление самой системы управления компанией», – говорят эксперты Адизес.

2. Почему это важно?

Марина Седых (АО «ИНК-Капитал»), более 20 лет возглавлявшая независимую нефтяную компанию, выступит соорганизатором и участником семинара. «Я участвовала в программе Адизеса в прошлом году, меня впечатлил уровень обучения и профессионализм экспертов. Это на самом деле – перезагрузка и реальная возможность достичь большего», – говорит она.

По словам Марины Седых, семинар – это еще и желание создать бизнес-сообщество владельцев и руководителей крупного бизнеса, несущих ответственность не только за своих сотрудников, но и за территории, на которых они работают. «Сообщество, которое действительно будет способно изменить жизнь региона к лучшему. Его цель – обмен опытом и поиск совместных решений в выбранном направлении».

3. Для кого?

На семинар приглашают собственников и генеральных директоров бизнеса с годовым оборотом более 5 млрд руб.

Мероприятие рассчитано на узкий круг – не более 30 участников – и включит не только интенсивную образовательную программу, но и культурные активности, например, ледовое путешествие по Байкалу.

«Это событие не только обогатит бизнес-лидеров новыми знаниями, но и предоставит уникальную возможность для общения и взаимодействия с топ-менеджерами крупных сибирских компаний», – уверены организаторы.

seminar.adizes.ru/baikal

Главное о семинаре

Даты: 22 – 25 марта

Локация: Иркутская область, п. Никола, гостиничный комплекс «Анастасия» на берегу Байкала

Программа и регистрация: seminar.adizes.ru/baikal

Ведущий: Павел Белорусский, Ph.D., старший консультант Адизес Бизнес Консалтинг. Cертифицированный консультант Адизес Бизнес Консалтинг, успешный топ-менеджер и предприниматель. Обладает более чем 20-летним преподавательским стажем и 15-летним опытом руководства и владения предприятиями различного размера и вида деятельности.

Окончил Мехмат МГУ, защитил Ph.D. по математике в University of Chicago. Преподавательский опыт включает профессорские позиции в University of Michigan и UCLA. Лауреат премии Грейвса «Лучший преподаватель года», 1996.

Преподаватель Теории менеджмента Адизеса. Проводит авторские тренинги и семинары на темы личной и управленческой эффективности.

Провайдер обучения: «Адизес Бизнес-Консалтинг» (ранее – российский офис Adizes Institute Worldwide) – признанный эксперт международного уровня в области построения и внедрения систем управления бизнесом.

Условия участия: организационный взнос (включает расходы на проживание в отеле, питание и авторскую экскурсионную программу по озеру Байкал) – 200 тыс. руб. + НДС.

Контакты организаторов: +7 902 566 69 11, info@ibrif.ru

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