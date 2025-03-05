Фестивали, выставки и гастротуризм. Как Иркутская область увеличила турпоток на 10% в 2024 году

Зимние мероприятия на Байкале привлекают тысячи гостей своими уникальными форматами. И правительство региона заинтересовано в том, чтобы вывести их на новый уровень. О том, какие шаги уже сделаны и что еще предстоит реализовать для привлечения туристов, Газете Дело рассказал первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

«Поддерживаем все идеи»

Руслан Леонидович, сейчас на Байкале – активный зимний сезон. Какие уникальные мероприятия вы бы выделили? Что уже стало визитной карточкой региона, на ваш взгляд?

– В Иркутской области ежегодно проходит ряд зимних мероприятий, формирующих позитивный имидж региона. Среди них я бы выделил такие ключевые события, как фестиваль-симпозиум Olkhon Ice Fest в посёлке Хужир на Ольхоне, фестиваль ледовой скульптуры «Живи на Байкале» в Листвянке и мероприятия «Зимниады», большая часть которых проходит на Байкале. Их уникальность обусловлена природно-климатическими условиями региона и многолетним опытом организаторов. Подготовка каждого мероприятия – это многомесячная работа над концепцией и механизмами реализации, внедрением новых форматов для привлечения туристов и жителей региона.

Правительство Иркутской области поддерживает эти мероприятия, обеспечивая популяризацию и организационное содействие. Чтобы повысить интерес к событиям, активно приглашаем в качестве участников представителей дружественных стран, что напрямую воздействует на рост турпотока из других государств. Также всегда рекомендуем туроператорам включать в свои предложения упомянутые мероприятия, формировать программы в дни их проведения. Это привлекает путешественников не только разнообразием предложений в турах, но и уникальными событиями, сопровождающими программу.

Некоторые эксперты туротрасли утверждают, что в нашем регионе в последнее время появилось много идей и событий, но всё же не хватает масштабных мероприятий федерального уровня…

– Наши крупные мероприятия собирают от 10 тысяч человек единовременно, но, конечно, не все из них настолько масштабны. Событийный календарь Иркутской области содержит мероприятия на каждый месяц, мы стараемся поддерживать все идеи, и в случае повторяющихся по смыслу – связываем представителей с организаторами флагманских, чтобы интегрировать их в работу. Всегда обсуждаем форматы, которые бы позволили сделать каждое из событий более масштабным. Так, парк ледовых скульптур Olkhon Ice Park ежегодно получает поддержку от правительства Иркутской области для реализации традиционной ледовой экспозиции. В этом году команда проекта также получила грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение Школы ледового мастерства в рамках фестиваля-симпозиума Olkhon Ice Fest, что позволило увеличить масштаб события, не имеющего аналогов.

А в летний сезон масштабные мероприятия планируются?

– В планах – взаимодействовать со всероссийским молодёжным кампусом «Эко.Цех» как площадкой для фестивалей и форумов. С 2008 года в регионе проходит Международный молодёжный форум «Байкал», задача – включить молодёжь в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов Российской Федерации и зарубежных стран. Форум проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и каждый раз собирает до 600 участников из разных регионов России и других стран.

«Турпоток вырос на 10%»

Что ещё делается для того, чтобы к нам поехала вся страна?

– Для того чтобы привлечь внимание всей страны и стимулировать приток туристов, Иркутская область активно участвует в крупных туристических выставках. Здесь мы представляем наш уникальный потенциал как для бизнес-сообщества, так и для путешественников. Эта деятельность приносит ощутимые результаты: уже в 2024 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличение турпотока на 10%.

Кроме того, особое внимание уделяется привлечению федеральных и международных экспертов на значимые региональные события. Например, в июне 2024 года Иркутск посетил Геннадий Шаталов, председатель Попечительского совета Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В течение двух дней он проводил встречи с местными туроператорами, организаторами мероприятий и мастерами народных промыслов, делясь своим профессиональным опытом.

Также стоит отметить проведение Байкальского гастрономического форума «Вкус путешествия!», куда регулярно приглашаются ведущие специалисты отрасли. Подобные инициативы создают дополнительный стимул для посещения нашего региона, особенно среди тех, кто заинтересован в образовательных поездках и профессиональных обменах.

Фото: Варвара Штерн

Как вы считаете, что повлияло на рост турпотока на 10%?

– Такая динамика обусловлена комплексом факторов. Во-первых, значительную роль сыграла активная выставочно-конгрессная деятельность: Иркутская область была представлена на международной выставке-форуме «Россия», приняла участие в Международной туристической выставке MITT-2024. Кроме того, Иркутск стал площадкой для проведения выставки-форума «Интурмаркет. Байкал». Важную роль сыграли и местные форумы, такие как «Время отдыхать на Байкале!» и «Вкус путешествия!», которые активно знакомят с уникальностью нашего региона.

Во-вторых, значительный вклад внесла регулярная организация знаковых событий в летний и зимний сезоны, охватывающих различные направления туризма. Возобновление потока иностранных туристов, особенно из Китая, стало возможным благодаря активной работе на китайских форумных площадках, где иркутские туроператоры эффективно представляют потенциал области.

Наконец, нельзя недооценивать влияние государственной политики, ориентированной на поддержку внутреннего туризма. Это и субсидированные авиабилеты, и туристический кешбэк, и развитие туристской инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», и предоставление льгот и субсидий малым и средним предприятиям сферы туризма… Всё это создаёт благоприятные условия для роста интереса к внутренним путешествиям.

«В фокусе внимания – сервис и инфраструктура»

На что будет сделан упор в 2025 году?

– Правительство Иркутской области активно включено в развитие туристских территорий: обновляется дорожное полотно в туристических центрах, устанавливается архитектурная подсветка вдоль зданий ключевых улиц города. В 2025 году упор будет сделан на контрольно-надзорную деятельность в сфере туризма: сосредоточим усилия на повышении качества сервиса и сервисных технологий, чтобы впечатления от поездок в регион подкреплялись не только уникальностью территории, но и качеством обслуживания.

Кроме того, акцент будет сделан на усиление контроля и надзора в сфере туризма, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания и внедрение современных сервисных технологий. Такой подход позволит сделать пребывание в регионе не только запоминающимся благодаря уникальным природным достопримечательностям, но и комфортным с точки зрения организации путешествий.

Когда мы говорим о заметных фестивалях и мероприятиях, всегда приходим к одному и тому же выводу: развитие масштабных туристических событий невозможно без комплексного развития территорий и инфраструктуры. Мы знаем, что уже многое сделано, и многое ещё впереди. Можете рассказать, что нового планируется на Ольхоне, в Листвянке, в Большом Голоустном?

– В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» осуществляется выделение субсидий на некапитальное строительство модульных средств размещения. Идёт активное развитие дорожной инфраструктуры в Иркутском и Ольхонском районах. Так, в 2024 году проведено освещение по Байкальскому тракту от Иркутска до Листвянки. В 2025 году планируется освещение самого поселка, оборудование смотровой площадки, чтобы обеспечить её безопасность. Для комфортного размещения автотранспорта создано 350 парковочных мест, 300 из них расположены вдоль береговой линии по основной улице Горького.

В рамках работы в Байкальске дополнительно выделено 2,5 млрд руб. из федерального бюджета для развития инфраструктуры. Это позволит резидентам ОЭЗ «Ворота Байкала» начать строительство объектов, что не только повлечет за собой увеличение количества единиц отельной сети, но и обеспечит регион новыми рабочими местами. Для создания комфортной городской среды будет реконструирована набережная для отдыха и досуга.

В Большом Голоустном проведены работы по асфальтированию улицы Кирова, работы на других объектах будут продолжены. Совместными усилиями с бизнесом начали укрепление и благоустройство береговой линии. В планах – создать парковочные места, наладить освещение.

На острове Ольхон также заасфальтирована проезжая часть по направлению Баяндай – Еланцы – Хужир, в этом году работы на этом объекте планируется закончить. В самом посёлке Хужир провели асфальт на дороге до Харанцов, также в этом году работы будут закончены.

Разрабатываются автомаршруты через Листвянку, Ольхон и Большое Голоустное для последующего включения в федеральный план развития автомаршрутов на территории России.

Все эти улучшения направлены на повышение привлекательности региона и создание оптимальных условий для туризма.

Иван Рудых