Все на Байкал! Что необходимо для развития событийного туризма в регионе

Событие и туристическое событие – это «две большие разницы», говорят эксперты отрасли. По их словам, в последнее время в Иркутской области появилось немало ярких идей, но масштабных событий федерального уровня региону по-прежнему не хватает. Как преодолеть «иркутскость»? Что нужно сделать, чтобы привлечь на Байкал гостей со всей страны и из-за рубежа? Как событийный туризм влияет на турпоток и экономику области? Какие мероприятия могли бы «выстрелить» и стать драйвером развития территории? Газета Дело побеседовала с представителями власти и турбизнеса.

«Не хватает креатива и насмотренности»

«Хороших событий у нас немало, – говорит руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, – например, зимой есть такие знаковые мероприятия, как Olkhon Ice Fest, фестиваль «Живи на Байкале» в Листвянке, «Зимниада». Многие туристы заранее приобретают билеты на эти события, едут именно на них».

– Эти проекты притягивают гостей, показывают уникальность Байкала, наши возможности. Я всегда говорю: люди едут к людям, люди едут на события. Конечно, наши зимние мероприятия нужно превращать в некую экосистему, дорабатывать транслируемые культурные ценности, наполняя сами события творческой, спортивной и гастрономической составляющими. Тогда они будут еще привлекательнее, ярче и интереснее для туристов.

В 2024 году приняли для региона стратегическое решение: необходимо повышать уровень проводимых событий, чтобы о них знали и говорили не только в Иркутской области, но и на уровне страны. Зачастую мы живем в комфортном мире, делаем так, как привыкли. Но для роста и развития необходимо выходить за рамки и начинать смотреть на свою работу по-другому. Для этого в прошлом году дважды приглашали в регион эксперта туристической отрасли, специалиста по событийным мероприятиям Геннадия Шаталова, чтобы он поделился своими знаниями и опытом. Наша задача – научить людей, рассказать про механизмы, а уже потом спрашивать с них результат. В октябре в рамках «Интурмаркета» проходила защита мероприятий перед экспертом. Работа с Геннадием Васильевичем дала свой положительный эффект, и уже этой весной Иркутск ждут в Санкт-Петербурге на финале премии Russian Travel Awards. Будем готовиться.

На мой взгляд, многим нашим событиям пока не хватает креатива, насмотренности. Есть тренды, есть эксперты, которые помогают создавать мероприятия. На это стоит обращать внимание, чтобы быть конкурентоспособными. Уверена, что, переняв опыт, где-то нестандартные решения и уникальные инструменты от профессионалов и коллег, наши события могут стать на порядок выше по качеству, уровню организации, а также смогут точечно продвигаться на целевую аудиторию.

Чтобы организовать действительно хорошее мероприятие, наполнить его смыслами и создать элементы притяжения, к нему необходимо начинать готовиться за год-два. Выражается эта подготовка не только в подборе команды, площадок проведения, тематической проработке, но и в планировании средств, за счет которых событие будет реализовано. Ни для кого не секрет, что в хорошее мероприятие вложено много денег, поэтому отпускать этот момент на самотек нельзя. Мы наших организаторов всецело поддерживаем. Правительство региона ежегодно проводит конкурс на получение средств из регионального бюджета на проводимые события. Нам важно, чтобы люди ощущали нашу поддержку не только с информационной стороны, но и с финансовой тоже.

Что касается федеральных мер поддержки, то есть, например, единая субсидия, в которой мы как регион тоже участвуем. Такое финансирование было предоставлено Иркутску на фестиваль «Счастье чистой воды», который проходил в 2023 году и имел успех. Для нашего агентства важно, чтобы и другие муниципальные образования участвовали в конкурсе на получение субсидии. Хочется показать, что Иркутская область – это не только Байкал. В 2024 году в число победителей вошли проекты из Черемхово, Свирска, Ангарска, Иркутского района. Это большая возможность показать себя на новом уровне.

«Масштабным событиям нужны условия и поддержка»

Фестивали федерального уровня требуют создания инфраструктуры, площадок для их проведения и поддержки, считает министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. По ее словам, в событийном календаре региона – уже немало знаковых событий, в том числе и в зимний сезон.

– Самые известные ледовые фестивали проходят у нас в Листвянке и на Ольхоне. Оба события являются жемчужинами зимнего туризма на Байкале и предлагают путешествие в два совершенно разных мира ледовой сказки. Кому-то важна массовость, атмосферность, яркость, а кому-то – единение с природой, энергетика места, душевность. Здесь всё зависит от предпочтений, и здорово, что гости и жители нашего региона могут выбирать.

Olkhon Ice Fest получил в этом году поддержку Президентского фонда культурных инициатив, более 6,8 млн рублей грантовых средств, что позволило расширить и наполнить программу фестиваля. Выиграть грант помогла методическая помощь и грамотно подготовленная заявка. Организаторы проекта обращались за консультациями в региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, созданный в библиотеке им. Молчанова-Сибирского. До этого они подавались в ПФКИ три раза, но не получали поддержки.

В чем уникальность фестиваля? В соавторстве и даже, можно сказать, сотворчестве человека и природы. Команды создают фигуры в необычной технике «ледопластики» – без эскизов и заготовленных кубов льда. Под руками мастеров береговые наплески воды, гроты, сталактиты и сталагмиты становятся композициями невероятной красоты.

Некоторые эксперты туротрасли утверждают, что в Иркутской области не хватает масштабных мероприятий федерального уровня. Но тут надо уточнить, что понимается под масштабностью. В прошлом году мы провели 13 фестивалей, в том числе международных и всероссийских, и каждый собирал несколько тысяч человек. Так, Первый молодежный фестиваль «Ангара-Джаз» в музее «Тальцы» посетили больше 100 музыкантов со всей России и более 15 тысяч зрителей. Благодаря народному артисту Российской Федерации Денису Леонидовичу Мацуеву ежегодно проходит традиционный фестиваль «Звезды на Байкале». В 2024 году его посетили около 13 тысяч зрителей и более 500 музыкантов – это звёзды классической музыки, молодые талантливые исполнители, лауреаты и призёры международных конкурсов из России и других стран. Другой наш фестиваль – «Байкальские духовые Ассамблеи» – собрал более 700 музыкантов из 11 регионов РФ, Белоруссии и Китайской Народной Республики. Концерты проходили на открытых площадках Иркутска, и их посетили около 4,5 тысяч человек.

При этом мы понимаем, что масштабные фестивали федерального уровня требуют больших условий: создания инфраструктуры, площадок для их проведения, а также поддержки, в том числе туроператоров. Как минимум гости города и области должны быть осведомлены о таких проектах. Наше министерство открыто к сотрудничеству с туристической отраслью в этом направлении. Мы сформировали событийный календарь для туристов и готовим афишу главных культурных мероприятий региона. Кроме того, третий год работает Портал «Культура 38».

«Региону нужен единый календарь событий»

Зимний Байкал и его фантастически уникальный лед настолько прекрасны и самодостаточны, что сами по себе являются основой любой туристической программы и уже стали визитной карточкой региона, считает Алена Ямщикова, директор премиального туроператора по Байкалу ООО «НУУР 1642». Впрочем, и спрос на событийный туризм, по ее словам, набирает обороты.

– Задача, которую мы перед собой ставим в турах, – раскрыть красоту природы с бережным отношением к ней, сохраняя то, что у нас есть. Наш тур в Тужи показал, что искусство может стать частью природы, может быть органично интегрировано в природный ландшафт. Считаю высшим пилотажем, когда достигается гармония искусства и природы, это дарит сильные эмоции и навсегда остается в сердце и в памяти у гостей. Еще одним примером, как органично вписать искусство в природу, является фестиваль Olkhon Ice Fest. Гости часто просят включить в программу посещение фестиваля, уже заранее зная про него, подгадывая даты поездки. Мы в свою очередь также не обходим стороной фестиваль при планировании зимних туров.

Чаще всего туристы едут просто на Байкал, хотя в последнее время встречаются заявки, привязанные и к событиям. Из нашего недавнего опыта: гости изначально планировали поездку на концерт «Балет на Байкале», нами была разработана и предложена дополнительная индивидуальная программа по озеру до мероприятия и после, в итоге получился отличный, насыщенный тур, который включил в себя приключенческий, рекреационный и событийный туризм.

Для дальнейшего развития и популяризации событийных мероприятий на Байкале, в Иркутске и в Иркутской области было бы здорово создать единый календарь всех мероприятий и продвигать его на федеральном уровне, это точно могло бы стать дополнительной причиной для туристов приехать к нам в регион.

Что касается масштабных мероприятий, думаю, Иркутску пошло бы на пользу проведение серьезного федерального мероприятия – крупного спортивного события или форума. Областному центру это помогло бы заявить о себе как о самостоятельной точке показа, а не только как о транзитном городе по дороге на Байкал, привлекло бы инвесторов и подарило ряд инфраструктурных объектов. Кроме того, проведение такого мероприятия в городе поспособствует оптимальному распределению потока гостей при их поездках на Байкал во время такого масштабного мероприятия, что поможет сохранить хрупкую экосистему озера.

Точки роста. 5 событий, которые могут стать драйвером развития территории

Председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов уже не раз бывал в Иркутске и хорошо знаком с событийным календарем региона. «Идей здесь много, но путь от идеи до проекта – довольно длинный. Событий в регионе проводится немало, но если конкретизировать, то туристических – не очень много, а масштабных, федерального уровня – еще меньше…» – говорит эксперт. Впрочем, по его мнению, среди реализуемых проектов есть такие, которые вполне могут дорасти до такого статуса и оказать серьезное влияние и на экономику области, и на турпоток.

Новогодний «Маркет на Ангаре». Пока событие носит больше локальный характер. Это отличная предновогодняя ярмарка, на которой можно купить много интересных аутентичных сувениров и подарков для предстоящего Нового года и Рождества. Но есть и точки роста: событие должно стать неким «смотром» всей региональной туриндустрии в преддверии активного зимнего туристического сезона. Можно расширить деловую программу, привлечь экспертов и участников из других регионов Сибири.

Olkhon Ice Fest – отличное событие, лауреат Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Точка роста – формирование регионального турпродукта на базе фестиваля с участием регионального и муниципальных органов власти, организаторов события и местных туроператоров.

Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада». Фестиваль проводится в феврале-марте, объединяет 10 зимних мероприятий. На мой взгляд, «Зимниада» должна стать «зонтичным» брендом для всего зимнего календаря туристических событий Иркутской области.

Ледовый фестиваль «Живи на Байкале» в Листвянке. Хорошее мероприятие, но оно не стало частью туристического продукта, хотя и используется некоторыми туроператорами при создании своих туров.

«Свирский пельмень» – мероприятие хорошее, но носит локальный характер. А могло бы стать популярным событием на туристической карте страны.

Как показывает реальная практика развития туризма во многих регионах и городах, туристические события уже стали и драйвером развития местного туризма, и генератором турпотока на эти территории. Организаторам в Иркутской области необходимо учиться создавать именно туристические события, некоторые популярные события перевести в эту категорию. Потому что событие и туристическое событие – это «две большие разницы».

Важно уделить серьезное внимание и своему позиционированию на рынке туризма, сосредоточиться на продвижении и популяризации – как в профессиональной туротрасли страны, так и среди широкой общественности. Предлагаю, например, участвовать в Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. На финалах премии есть отличная возможность себя показать, других посмотреть, сравнить свой проект с другими и сгенерировать новые идеи для туристических событий.

Иван Рудых