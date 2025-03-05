Дизайн в современных ЖК: Иркутск готов к новому уровню

Еще совсем недавно застройщики мало задумывались о проработке и дизайне общественных пространств: есть колясочная в подъезде – уже хорошо. Сегодня лобби, соседские центры, детские площадки с продуманной концепцией – маст-хэв для проектов уровня «комфорт плюс». Этого ждут, к этому готовы. О том, какие задачи выполняет дизайн в современных жилых проектах, как он должен быть увязан с архитектурой, концепцией, локацией ЖК, Газете Дело рассказала заместитель генерального директора по строительству компании «Горстрой» Марина Еремина.

ЖК "Звезды". Из архива компании

Люди ждут комфорта и эстетики

В последние годы девелоперы стали уделять больше внимания общественным пространствам. Еще совсем недавно они работали только над квартирами, а в подъездах создавали разве что колясочные – сегодня все изменилось. Особенно это касается проектов класса «комфорт плюс». «Сейчас лобби, соседские центры, собственные набережные, детские площадки с индивидуальной концепцией создаются под каждый проект. И люди ждут этого от застройщиков», – отмечает Марина Еремина.

В компании «Горстрой» убеждены: Иркутск готов к новому уровню жилищного комфорта: «Однако есть нюанс в области градостроительного подхода в целом. Жилые комплексы «московского» уровня мы сейчас вписываем в частный сектор и хрущёвки. А по большому счету, все общегородское строительство: и частное (многоквартирные комплексы), и городское (парки, скверы, дворы) – должно быть вшито в единую ткань города, – считает наша собеседница. – Все проекты должны гармонировать хотя бы в своей функциональной части: быть удобными, доступными, безопасными».

Вот почему команда «Горстроя» считает важным в каждом проекте продумывать сначала смыслы, идею, пользу. «Если это продумано как следует, архитектурная концепция будет хорошей. Да, несомненно, останется возможность спорить о цветах и формах, но в глобальном смысле будет понятно, что это хорошая работа девелопера и результатом ее стал удобный для жизни дом».

Забота «до кончиков пальцев»

Дизайнерские подъезды, лобби и иные места общего пользования уже стали неотъемлемой частью предложения в качественных проектах уровня «комфорт плюс» и выше. Как говорят в компании «Горстрой», главная задача, которую ставят при этом перед партнерами-дизайнерами девелоперы, – создать ощущение, что о резидентах позаботились «до кончиков пальцев».

«Жители должны видеть: их комфорт за те деньги, которые они заплатили, не заканчивается за дверью квартиры, – поясняет Марина Еремина. – Для них должно быть очевидно: они приобрели не столько квадратные метры, сколько образ жизни».

Тщательной проработки с дизайнерами при этом требует каждое помещение: важно, чтобы все отдельные элементы жилого комплекса играли в общем ансамбле. «Экономить нельзя, – добавляет эксперт. – Иначе получается история, как в ТВ-программах: когда команда дизайнера и отделочников переделывает одно помещение, а вся остальная квартира остается с ремонтом “из прошлого”».

ЖК RIVERANG. Из архива компании

Атмосфера, настроение, комфорт

Хороший дизайнерский проект, выполненный не только с точки зрения правильной композиции, цветов, но и, например, с учетом психологических особенностей целевой аудитории, создает нужное настроение.

«Дизайн одновременно может впечатлять, создавать атмосферу и комфорт. Все зависит от задач. Можно производить впечатление по-разному. Например, сделать впечатляющее дизайн-лобби с голограммой павлинов, а можно создать впечатляюще грамотные планировки или организацию пространства в лобби», – говорит заместитель генерального директора «Горстроя».

Важно помнить: есть бренды – символы элегантности, а есть – символизирующие дерзость, провокацию и эпатаж. И те, и другие стоят немалых денег, но смотрятся по-разному, а воспринимаются – тем более, добавляет Марина Еремина: «Хороший дизайн дополняет общее впечатление от продукта, он как бы доказывает: “Смотри, я стою дорого”».

Гармонично и понятно человеку

Каким будет дизайн в ЖК RIVERANG и «Звезды»

Прямо сейчас компания «Горстрой» работает над созданием двух новых ЖК в Иркутске – RIVERANG и «Звезды». И в том, и в другом комплексе дизайну уделяют особое внимание: он не только отражает концепции проектов, но и дополняет функциональность помещений. Специалисты учитывают, насколько удобно и полезно будет людям каждое новое решение, как атмосфера пространства в целом будет влиять на жителей.

RIVERANG – символ элегантности

Клубный дом бизнес-класса RIVERANG – это гармония природы и технологий: красота Ангары, спокойные цветовые оттенки и плавные линии, которые находят повторение в форме и цветах фасада блок-секций.

«Дерево, стекло, натуральный камень – все материалы выбраны с большой тщательностью, а общая палитра близка к оттенкам сибирской природы, – комментирует Марина Еремина. – В проекте органично сочетаются естественность и рукотворность – например, живые растения и высокотехнологичные системы, управляющие жилым пространством».

ЖК RIVERANG. Из архива компании

«Звезды» – яркая история

Комплекс премиум-класса «Звезды» – совсем другая история, драматичная и яркая. ЖК состоит из пяти домов в форме эллипса: Сириус, Полярис, Альтаир, Вега и Регул. Фасады – с ярко выраженной графичностью. Подсветка является отдельным элементом архитектуры. Натуральные материалы сочетаются с высокотехнологичными системами управления жизнью дома.

«В дополнение к яркому внешнему виду – визуально и функционально проработанные просторные лобби с зоной ресепшен, фитнес-зоной с бассейном, сауной и хамамом, детским игровым пространством, бьюти-зоной, зоной отдыха с камином, – перечисляет заместитель генерального директора компании «Горстрой». – А главное – все это гармонично и понятно человеку».

ЖК "Звезды". Из архива компании

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