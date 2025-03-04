Первое в России «умное» отделение открыли для детей и родителей в Иркутской областной детской клинической больнице

В рамках Дней медицинской науки на Байкале в Иркутской детской областной клинической больнице открылась первая в детских медучреждениях России «умная» палата». Проект был реализован совместно со СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера).

Для удобства родителей в «умной» палате установлен смарт-телевизор Sber со встроенным виртуальным ассистентом на базе генеративного искусственного интеллекта GigaChat. Он отвечает родителям на вопросы по заболеванию, назначенным процедурам, консультирует по лекарствам и режиму их приема, объясняет результаты анализов. Цифровой помощник снижает тревожность родителей и уменьшает нагрузку на врача.

На экранах телевизоров выводят расписание каждого пациента. Так родители узнают в какое время им необходимо пройти с ребенком на процедуру. Кроме того, график публикуют на экране, который установили напротив поста медицинской сестры.

Также в палатах работает система видеонаблюдения. Камеры настроили на различные события. Например, если ребенок находится близко к краю кровати или не спит в сончас, постовая медицинская сестра получает соответствующее уведомление на планшет, чтобы в случае необходимости принять меры.

Для пациентов, их родителей, а также врачей разработали специальное предгоспитальное приложение. Сервис позволяет оптимизировать процесс подготовки и сбора документов перед госпитализацией. Он помогает медикам взаимодействовать с пациентами и их родителями дистанционно.

«Мы активно внедряем цифровые решения в медицинские учреждения региона. Сегодня в ИОДКБ представлены "умные" палаты, оснащённые устройствами Сбера. Они помогают отслеживать состояние ребёнка с момента поступления в больницу и до выписки, создавая ощущение комфорта и минимизируя стресс как для самого пациента, так и для его родителей», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Не первый раз посещаю Иркутскую детскую областную больницу и отмечу, что она с каждым годом становится все технологичнее. В учреждении используют самые современные методы лечения и сопровождения пациентов. В "умных" палатах создали условия для комфортного пребывания детей и их родителей. Внедрение регионом таких методов, основанных на индивидуальном подходе и заботе о каждом пациенте, существенно повышает качество медицинского обслуживания», – Инна Святенко, заместитель председателя Совета Федерации.

«Мы понимаем, что большинство детей, которые проходят у нас лечение, приезжают из разных территорий Иркутской области, и хотим создать для них комфортные условия. Наша умная палата, в первую очередь, позволяет детям почувствовать себя в интересной обстановке, успокоиться. А для родителей это удобство получения всех необходимых процедур», – Юрий Козлов, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы.