Реактор событий. Мария Атом – о том, как режиссировать ивенты для бизнеса

«Возглавляем. Режиссируем. Управляем» – так звучит слоган компании «Реактор событий» Марии Атом. Яркая, энергичная, с горящими глазами, уже больше 20 лет она трудится в ивент-сфере. Команда Марии успешно занимается самыми разными проектами – от новогодних корпоративов до крупных деловых событий на 500 участников, помогая клиентам достигать бизнес-целей и развивать корпоративную культуру. В числе заказчиков «Реактора» – «Роснефть», ВСЖД, «Мой бизнес»… Как устроен менеджмент впечатлений? Чем хороша геймификация? И почему бизнесу не стоит экономить на профессиональных событиях? Об этом – в нашем материале.

Призвание по жизни

Своим любимым делом – организацией ивентов – Мария Атом занимается еще со студенчества. «Мой путь начался в 2004 году, когда я приехала в Иркутск и поступила в вуз. Специальность «Связи с общественностью» подразумевала активное участие в жизни института, в организации мероприятий. И, кстати, именно эта деятельность сформировала тот подход к работе, которым я руководствуюсь и сегодня».

Главное в этом подходе – системность, говорит Мария. Любое событие, по ее словам, – это проектная работа: цель, задачи, целевая аудитория, подбор инструментов, продвижение, по сути – брендинг. «Мы проводим идейный анализ, создаем визуальную концепцию, продумываем все точки касания человека с брендом на мероприятии. Это как в медицине: у врача всегда есть протокол. Хочешь вылечить насморк – делай первое, второе, третье. Так и здесь: чтобы создать впечатление, нужно совершить определенный набор действий, подойти к организации комплексно».

Дальнейший профессиональный путь нашей героини также был связан с мероприятиями: Мария работала пиар-менеджером в Сибирской Байкальской ассоциации туризма, затем – маркетологом на торговом предприятии. Но наиболее ценный опыт будущая предпринимательница приобрела, будучи заместителем генерального директора в сфере корпоративной культуры в компании «Иркутскнефтепродукт» (входит в группу «Роснефть»).

«Благодаря этому многолетнему опыту я изнутри узнала, как работает крупный бизнес, какие задачи перед собой ставит, – говорит Мария Атом. – Мероприятия, которые мы организовывали, были направлены на развитие и поддержание корпоративной культуры, создание новых традиций. Кстати, многие из них продолжают действовать и по сей день».

От «великой депрессии» – к своему делу

Как признается Мария, в 2017 году в ее профессиональной жизни случился переломный момент. «У меня началась, как я это называю, «великая депрессия». Я осознала, что накопила уже очень большой опыт – пора уходить из найма, переходить на следующую ступень, – рассказывает наша собеседница. – Покидала компанию со слезами – но понимала, что иначе нельзя: я просто уперлась головой в потолок».

Как это часто бывает, кризис стал окном возможностей. В 2019 году Мария решилась выйти в самостоятельное плавание и официально открыла свое агентство. «В сфере ивента в Иркутске на тот момент уже была большая конкуренция, но я не побоялась: у меня за плечами был многолетний опыт, было понимание различных аспектов корпоративной культуры, были люди – профессионалы индустрии, готовые отправиться со мной в этот путь. Я собрала команду, прошла дополнительное обучение по ивент-режиссуре и пиару – и начала работать».

Главное – бизнес-задача

Сегодня Мария Атом успешно сотрудничает с крупным, средним бизнесом, с госструктурами, предлагая большую линейку форматов. Это и динамичные акции в торговых центрах, и небольшие конференции, и крупные деловые события, собирающие до 500 участников.

Независимо от формата и масштаба события, Мария ориентируется на бизнес-цели заказчика. Например, в конкурсе «Лучший по профессии» для «Роснефти» главной задачей было наладить взаимопонимание и единомыслие среди сотрудников – руководителей и подчиненных, наставников и наставляемых. «Первым инструментом была импровизация, которая стирает границы общения. Вторым – командное творчество, сплачивающая, вдохновляющая песня, созданная специально для проекта».

Если говорить о мероприятиях в торговых центрах, то там стояла совсем другая бизнес-цель: увеличение потока. «В этом случае мы создаем локации, активности, чтобы развлечь посетителей торгового центра, заинтересовать их и повысить лояльность к бренду».

Предпринимательница отмечает, что не любит мероприятия ради мероприятий, стремится работать с заказчиками комплексно, выстраивать долгосрочные отношения. «Мне не по душе точечные события: пришла, провела работу – ушла. Мне важно участвовать в развитии корпоративной культуры, действовать системно. В этом случае удается развивать стратегию бизнеса, достигать большего – и более долговременного – результата».

Как сломать стереотипы

В каждом ивенте, организованном «Реактором событий», прослеживается стремление Марии к креативности, желание делать мероприятия не для галочки. Предпринимательница не боится бросать вызов устоявшимся традициям и воплощать оригинальные идеи.

Яркий пример – финал конкурса «Экспортер года», организатором которого выступает центр «Мой бизнес». Формат этого события уже давно сложился: оно проводится в регионе не один год. Тем не менее «Реактору событий» удалось внести эффект новизны и удивить участников. Команда Марии специально разработала новый визуальный стиль в рамках корпоративного дизайна, создала интересные наградные материалы, придумала оригинальную концепцию. Несмотря на короткую продолжительность события – всего 40 минут, – удалось вместить максимум пользы и подарить участникам хорошие впечатления.

«Кроме привычного награждения, мы сделали интересную нетворкинг-сессию, на которой люди смогли обменяться контактами в рамках welcome-coffee. Добавили яркий творческий номер, который отражал концепцию мероприятия. Устроили необычную коллаборацию бит-бокса и саксофона в деловом стиле, – рассказывает Мария. – В итоге получилось немного «сломать стереотипы», оживить событие, убедить, что протокольные мероприятия могут быть более запоминающимися и разно-

образными».

Геймификация – в тренде

Для Марии Атом творчество – один из главных инструментов в создании ярких событий. Именно этот подход, например, позволил провести форум для представителей среднего и топ-менеджмента ВСЖД по-настоящему нестандартно.

«Люди устали от обычных тренингов, они пресыщены подобными форматами и уже не проявляют интереса к стандартным стратегическим сессиям, – говорит создатель «Реактора событий». – Мы решили внедрить игровые техники и провести событие в виде квеста. В какой-то момент начавшееся вполне традиционно выступление спикера было прервано. Вошли люди и сказали, что всем нужно срочно встать со своих мест и решать проблему: «Злоумышленники похитили вагоны с водой, мы можем остаться вообще без чистой воды на нашей железной дороге и на Байкале».

Участники форума активно включились в игру, на каждом этапе квеста решая вполне определенные бизнес-задачи. «Отдел кадров определил шесть компетенций, которые необходимо было развить в ходе тренинга. Их мы и внедрили во все игровые зоны. Менеджеры активно коммуницировали, проявляли лидерские и профессиональные качества, принимали решения. Все отметили: такого увлекательного и эффективного тренинга у них никогда не было».

По словам Марии, не все компании сразу готовы к подобным творческим экспериментам. «Кому-то такой подход может показаться слишком нестандартным – особенно, если заказчик сталкивается с геймификацией впервые. Возникает сопротивление: «А зачем?», «А почему?». Я всегда аргументирую свои предложения, объясняю, почему игровые техники более эффективны, лучше воспринимаются человеком. А главное – что играем мы не ради игры, а для решения конкретных бизнес-задач. Кого убедила – еще никто не пожалел», – улыбается предпринимательница.

Менеджмент впечатлений

Как говорит Мария Атом, ивент-индустрия в бизнес-сегменте сейчас развивается довольно активно. Многие компании начинают осознавать значимость экспертного подхода к мероприятиям. «Да, можно организовать событие собственными силами: отдел кадров придумает пару конкурсов, составит плейлист. Провели – поставили галочку. Но если вы болеете душой за свою репутацию как работодателя – привлекайте профессионалов. Пусть каждый занимается своим делом».

Не стоит думать, что проведение мероприятия в этом случае потребует огромных финансовых затрат. Это далеко не всегда так. Даже с ограниченным бюджетом можно организовать впечатляющее шоу. «Масштаб события не всегда определяется размером вложений, – поясняет Мария. – Потому что шоу – это не про то, чтобы показать большой экран с 3D-эффектами. А про то, чтобы люди поверили, прониклись и ушли с хорошими впечатлениями, что-то изменили в своем мировоззрении».

По словам предпринимательницы, качественная организация и режиссура ивента, менеджмент впечатлений – это целая наука: есть четкие критерии, инструменты, этапы формирования впечатлений. «Человек воспринимает мир с помощью слуха, зрения, обоняния, вкусов, тактильных ощущений. В организации события все имеет значение».

На презентации иркутских компаний «Роснефти» на выставке «Россия» в Москве команда Марии Атом использовала именно этот подход. «Мы позаботились о массе мелочей. Гости могли попробовать вкусные пряники из кедровой муки, послушать национальную музыку, получить тактильные ощущения от изготовления сибирских кукол, забрать с собой на память байкальские камни с природными пейзажами… Эффект в итоге получился волшебный! Сами организаторы выставки, которые видели все презентации, сказали: «Ваша была самой душевной и тёплой».

Новые горизонты

«Возглавляем. Режиссируем. Управляем» – так звучит слоган компании Марии Атом. Она уже была соорганизатором мероприятий федерального уровня, проводила события в разных городах. Впереди у нашей собеседницы – новые проекты и новые высоты. Команда «Реактора событий» планирует более активно выходить на федеральный, международный уровень.

«Наша компания совсем не случайно называется «Реактор событий», – говорит предпринимательница. – Большинство людей знакомы с этим словом из атомной промышленности. Когда идет нагнетание и атом ядра набирает силу – это происходит именно в реакторе. Так и у нас – много энергии, энтузиазма, идей. Многолетняя работа с крупным бизнесом, с госструктурами закалила: мы умеем работать с документооборотом, не боимся тендеров, можем решать задачи любой сложности. Мы готовы к новым масштабам и развитию!»

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