Стиль выгоднее трендов. Лора Кузнецова, имиджмейкер-психолог

Тема гардероба нередко вызывает у нас напряжение и внутреннюю тревогу: слишком уж много информации. Блогеры говорят одно, модные издания – другое, тренды меняются каждый сезон. Что со всем этим делать? Как успеть? Как соответствовать? И нужно ли? В новой рубрике «ДНК стиля» вместе с имиджмейкером-психологом Лорой Кузнецовой будем разбираться, как найти свой стиль и почему быть собой выгоднее, чем бездумно следовать моде.

А эта вещь – про вас?

Нет ничего проще, чем подобрать одежду, соответствующую вашему образу жизни, должности и трендам, говорит Лора Кузнецова. Но надеть что-то модное – недостаточно. Вопрос всегда в том, насколько эта вещь про вас. Что она о вас говорит? Как ваш образ в целом отражает вашу личность?

– Индивидуальный стиль всегда выгоднее моды. Потому что тренды будут меняться бесконечно: это маркетинг, модная индустрия на это заточена. Но, когда у вас есть свой стиль, когда ваш гардероб вызывает у вас удовольствие, а не напряжение и соответствует вашей многогранной личности, вам не важно, какими будут тренды. И это не значит, что вы будете выглядеть визуально устаревшими. Нет, абсолютно нет. Вы будете гармоничны – сами с собой в первую очередь – и потому на вас всегда будет интересно смотреть. А тренды могут вписаться в ваш стиль, если они будут ему соответствовать.

Что вы собой транслируете?

Любая вещь в вашем гардеробе, любой аксессуар должны давать вам энергию, радость, наполнять вас. Но, по словам Лоры, это работает только в том случае, если ваш образ отражает ваш внутренний мир, не противоречит ему. И здесь все имеет значение: цвета, фактуры, крой, принты, украшения… Все это говорит о вашей личности, вашем характере и ценностях.

– Если вы бесконечно копируете что-то или кого-то только потому, что «это в тренде», то лично для меня это сигнал, «лакмусовая бумажка» большого отрыва от себя, непонимания своей сути, желания соответствовать. Но, когда мы говорим про людей бизнеса, здесь крайне важна конгруэнтность. Если вы предприниматель, топ-менеджер и ваше внутреннее не соответствует внешнему, этот «подвох» считывается – аудиторией, сотрудниками, партнерами. Невербальная коммуникация оказывает максимальное влияние на других людей. Поэтому очень важно, что вы транслируете собой. Стиль и имидж начинаются с понимания себя и трансляции этого понимания через внешний вид.

В чем ваша «перчинка»?

Два раза в год Лора Кузнецова проводит в Иркутске курс «Индивидуальный стиль» для женщин. В течение трех месяцев участницы шагом, узнавая себя, создают «ДНК» своего стиля, изучают различные технологии и инструменты: комбинаторику цвета, фактуры, принты, согласование гардеробной капсулы, подбор аксессуарного ряда и пр.

– Выпускниц курса больше не пугает шопинг: зная «ДНК стиля», они понимают, что выбрать, спонтанных покупок становится меньше, – говорит эксперт. – На занятиях и личных консультациях мы занимаемся вроде бы уникальным стилем каждой. Но на самом деле эта работа гораздо глубже. Для меня важно, чтобы человек, который пришел ко мне, увидел себя глубже – и согласился сам с собой. В том числе и с той самой «теневой стороной», которую мы обычно избегаем, прячем. А ведь в ней и есть та самая «перчинка», которая делает личность интересной, цельной, многогранной. В таких «перчинках» как раз и кроется индивидуальность стиля. Практика показывает: когда человек «переодевается» в самого себя, то и жизнь его тоже начинает «переодеваться».

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