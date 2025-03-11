Задачи с решениями

О теме развития бизнеса можно говорить долго – множество аспектов работы, которые невозможно охватить за раз. Цифры и факты, успешные кейсы, меры поддержки для предпринимателей и т.д. Проще всего рассказывать не отдельно о каждой, а в совокупности, описывая решение задач, которые стоят перед компаниями. Совместно с Центром «Мой бизнес» мы запускаем новую рубрику «ПРО БИЗНЕС», в которой будем разбирать самые частые запросы предпринимателей и показывать решение задачи на конкретных примерах.

Задача №1

Условия задачи: предпринимателю Иванову нужны деньги для открытия или развития своего дела. Он приходит в финансовую организацию, где у него для получения кредита просят дать залог. Но у предпринимателя Иванова нет лишнего имущества для этого.

Вопрос: как ему поступить в такой ситуации?

Ответ: обратиться в Центр «Мой бизнес», где готовы поручиться за предпринимателя Иванова при получении займа в размере до 70% от его суммы (до 42 миллионов рублей)! А ещё предприниматель Иванов может претендовать на льготные займы под низкий процент.

Следует отметить, что данная услуга платная: вознаграждение составляет 0,75% годовых от суммы поручительства. Как это рассчитать? Например, вы берете кредит на 5 лет, и у вас не хватает залоговой базы на 1 млн руб. Поручительство Фонда составит: 1 миллион рублей *70% = 700 тысяч рублей (на 30% от суммы кредита предприниматель должен предоставить свое имущество). Размер оплаты Центру «Мой бизнес» составит: 700 тысяч рублей*0,75%*5 лет = 26250 рублей. Сумма вознаграждения выплачивается единовременно.

Подобным инструментом уже воспользовались множество компаний. За 15 лет оказания поддержки через фонд прошли 2150 предпринимателей, привлечено более 30 млрд руб. кредитных средств, выдано поручительств на сумму 12,4 млрд руб.

Кейс 1. Как приобрести новое оборудование для помощи людям

Медицинский центр здоровья опорно-двигательной системы «Академия движения» специализируется на заболеваниях опорно-двигательной системы. В первую очередь, это физическая реабилитация, высокоинтенсивная физиотерапия. Отдельно в компании гордятся направлением кинезиотерапии: «В нашем исполнении это «микс» из 8 методик. Есть методики, которые представлены только в нашем МЦ (например, гравитационная терапия). А ещё нам принадлежит патент по повышению спортивного результата у спортсменов» – делятся в компании. В один момент компании понадобились финансы для развития. Благодаря гарантийной поддержке Центра «Мой бизнес» у «Академии движения» получилось приобрести новое оборудование, которое было необходимым для оказания более качественной помощи пациентам.

Кейс 2. Как отреставрировать здание «с историей»

ООО «Добропар» – банный комплекс в Иркутском микрорайоне Ново-Ленино, предоставляющий широкий спектр услуг для жителей региона. Основателям компании хотелось сделать проект, близкий к крупным московским банным комплексам, предложить сервис на должном уровне за невысокую стоимость. Было принято решение отреставрировать одну из старейших общественных бань в Иркутске. Для того, чтобы отреставрировать здание бани, компания заключила концессионное соглашение с администрацией Иркутска, однако по его условиям была необходима банковская гарантия. Центр «Мой бизнес» выступил поручителем по данному договору.

Кейс 3. Как модернизировать производство

Торгово-закупочная компания «Иркутская маслосырбаза» известна жителям Иркутской области уже около полувека. Продукция этого предприятия пользуется заслуженным уважением и занимает достойное место на столах сибиряков. Здесь чтут традиции честного производства, а выпуск вкусных и полезных продуктов является приоритетной ежедневной задачей. Основное направление деятельности компании – производство масложировой продукции и плавленых сыров. Ассортимент уже сейчас включает в себя более 60 изделий, многие из которых получили высокую оценку экспертов на отраслевых всероссийских выставках.

Для модернизации производства компании был необходим займ, который «Маслосырбаза» получила с помощью поручительства от Центра «Мой бизнес». Благодаря ему были приобретены и интегрированы в производство шприц вакуумный и модуль формирования сырной нити. Это позволило увеличить ежегодные объемы производства и запустить новую линию по производству плавленых сыров и продуктов.

Практически перед каждым предпринимателем рано или поздно встаёт задача по поиску финансирования. Ответ он не всегда может найти сам. Тут ему на помощь может прийти Центр «Мой бизнес». Контактный телефон: +7 (3952) 202-102, сайт mb38.ru.