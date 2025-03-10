«Мы выходим на широкий рынок». Как производство вагон-домов стало отдельным бизнесом «СтройПроектСервиса»

«СтройПроектСервис» известен как крупная строительная компания в промышленном сегменте. На его счету – сотни километров дорог, инфраструктура для месторождений нефти и газа, обогатительные фабрики под ключ. А с декабря прошлого года компания вывела на рынок еще и коммерческое производство вагон-домов и модульных конструкций. Как вспомогательное направление стало полноценным бизнесом? Какие перспективы видит для себя компания? И на что готова опираться, завоевывая положение на этом – весьма конкурентном – рынке?

Фото А. Федорова

«На рынке есть спрос, а у нас – уникальный опыт»

Как пояснила коммерческий директор ООО «СтройПроектСервис» Оксана Евстифейкина, к такому шагу компанию подтолкнула растущая емкость рынка.

– Сегодня Россия ориентирована на восток. И это касается не только товарных потоков. Осваиваются новые месторождения, ведутся большие стройки в восточных регионах. А с ними растет потребность в быстровозводимом временном жилье для рабочих, в складских помещениях, полевых офисах, лабораториях и тому подобном, – подчеркивает она. – Наша компания, в свою очередь, не просто наработала компетенции в производстве такой продукции – она «переросла» собственные потребности и готова предложить широкому рынку то, в чем он нуждается. По оптимальной цене и проверенного качества, обусловленного многолетним опытом производства вагон-домов и сборных конструкций для собственных нужд.

Именно собственный опыт, по словам Оксаны, подсказал стартовую линейку продукции для широкого рынка.

– Мы знаем, что на северных участках очень часто встает проблема организации складского хранения. Материалы, техника, оборудование на удаленные, а тем более на автономные участки доставляются с запасом – это все надо где-то держать. Поэтому мы вышли на рынок с такой позицией, как вагон-склад. Это вагон контейнерного типа, в котором можно не только перевозить, но и затем хранить груз.

Оксана Евстифейкина. Фото А. Федорова

«Домиком из фанеры на стройку не заманишь»

Вагон-дома – жилые и бытовки – еще одна позиция, с которой «СтройПроектСервис» выходит на рынок, – популярны не только у компаний, работающих вахтовым методом на северах. Большой запрос на организацию комфортного рабочего пространства идет и от застройщиков. По словам Оксаны Евстифейкиной, каждый новый ЖК, который стартует в Иркутске, требует как минимум двух модулей: бытового для рабочих (с элементарными удобствами вроде сушилок, раздевалок) и служебного – офиса для ИТР.

– Еще 5 лет тому назад такой потребности не было. Но сегодня трудовых ресурсов не хватает, рабочие стали предъявлять свои условия нанимателям. Никто больше не хочет ютиться в фанерных домиках, сколоченных на скорую руку. Работодатель же заинтересован найти баланс между достаточно комфортным размещением и приемлемой ценой. И мы готовы предложить доступное наполнение, – поясняет коммерческий директор.

Бытовки также широко используются на складах – это рабочее место для кладовщиков, под которое занимать полезную площадь хранения нецелесообразно. Не говоря уже о том, что многие склады по умолчанию не подразумевают комфортного для людей температурного режима, а потому необходимо отдельное небольшое помещение для сотрудников. Учитывая, что в Иркутске сегодня серьезный дефицит логистических мощностей, а значит, предстоит большое строительство в этом сегменте, для вагон-домов в перспективе откроется новый рынок.

Специалист производства базы «Жилкино» Сергей Шаров добавляет, что целевое назначение вагон-дома может быть любым: медпункт, баня, офис, лаборатория. Все зависит от потребностей заказчика.

– Однажды мы делали плавучий дом для водолазов – вагончик с люком в полу. Переодеваешься, открываешь люк и погружаешься в воду. Потом через тот же люк возвращаешься – в тепло, в сухость, – вспоминает он. – Но это индивидуальный заказ. Серийное производство все-таки более универсальное.

Сергей Шаров. Фото А. Федорова

«Это тетрис, который экономит миллионы»

Стандартные вагон-дома удобно комбинировать: ставить рядом, друг на друга – в два-три этажа, быстро собирая из них здание нужного размера и назначения. Монтаж подобной конструкции занимает не больше 3-5 дней. Сейчас в компании находится заказ на сборное административное здание в 200 квадратных метров – для него потребуется 12 вагон-домов, которые установят в два этажа.

Основное преимущество и вагон-домов, и модульных зданий – быстрота возведения. Вагончик можно отправить на место уже в собранном виде, а можно и в разобранном – транспаком. Получается что-то вроде сэндвича, снаружи которого – металлическая основа, затем – стеновые панели, а внутри – «начинка» из мебели.

– Это выгодно при транспортировке. На одной 12-метровой автоплатформе можно увезти два собранных вагончика или шесть в разобранном состоянии. Получается экономия на две машины. В рублях мы сберегаем покупателям миллионы, ведь услуги перевозки сегодня очень дорогие, – приводит калькуляцию Сергей.

Что немаловажно, все конструкции – многоразовые. Их можно разбирать, перевозить на другое место, быстро собирать заново. И так снова и снова. Ни в надежности, ни в теплоизоляционных свойствах они не потеряют, заверяют в компании.

Фото А. Федорова

«Преимущество – баланс цены и качества»

Рынок вагон-домов сегодня высококонкурентный. «СтройПроектСервис» намерен закрепиться на нем, сделав ставку на скорость производства и доступную цену при высоком качестве. Выигрывать в цене компании удается за счет собственного производства полного цикла.

– Мы не просто покупаем металлоконструкции, мы приобретаем металл и делаем необходимые детали самостоятельно. Плюс – у нас свои проектировщики, свои дизайнеры. Ну, и не будем забывать: компания выпустила более тысячи вагон-домов для собственных подразделений, так что у нас наработаны и нужные компетенции, и технологические решения, – перечисляет Сергей Шаров.

Производственные мощности компании сегодня позволяют выпускать до 5 вагон-домов в день и до 70 единиц в месяц, создавая при необходимости складской запас. Это сокращает отгрузку буквально до 2-3 дней.

Фото А. Федорова

«Можем доставить куда угодно»

В качестве потенциального рынка своей продукции «СтройПроектСервис» рассматривает, не только Иркутскую область, но и всю Восточную Сибирь и Дальний Восток: Красноярский край, Забайкальский край, Республику Бурятия. А также Якутию, Амурскую область.

– География поставок обусловлена в первую очередь логистикой, во вторую – наличием конкурентов. К тому же здесь сосредоточены крупные проекты федеральных корпораций, потенциальных заказчиков нашей продукции, – поясняет Оксана Евстифейкина.

География отчасти диктует и формат предложения. Если по Иркутской области «СтройПроектСервис» намерен предоставлять комплексную услугу – от производства до доставки и монтажа на месте, то в других регионах компания планирует подстраиваться под запросы покупателей.

– По большому счету, смонтировать и доставить мы можем что угодно и куда угодно – опыт в логистике у нас огромный. Наши подразделения, например, работают на самых отдаленных северных территориях, и мы обеспечиваем их всем необходимым. Но выбор покупателя обусловлен прежде всего вопросами цены и времени – у кого-то своя налаженная логистика и ему проще заниматься отправкой самому, – рассказывает Оксана Евстифейкина. – Однако гарантийное обслуживание мы обеспечиваем вне зависимости от расстояний.

В перспективе компания планирует предлагать своим заказчикам комплексную поставку – не просто вагон-дом как отдельное готовое решение, а дополнительно укомплектованный строительными материалами. Это позволит покупателям значительно экономить на поставках. Вагон-дом в этом случае будет использоваться еще и как контейнер, причем утепленный. На предприятии сейчас осваивают новый формат вагон-домов – 12-метровых, отвечающих параметрам морского сорокафутового контейнера.

Фото А. Федорова

«Мы всегда готовы экспериментировать»

Базовые позиции, с которыми «СтройПроектСервис» вышел на рынок – вагон-склад, вагон-дом, модульные здания, – это только начало. Коммерческий директор подчеркивает, что ассортимент будет расширяться и совершенствоваться, поскольку на основании разработанного компанией модульного каркаса можно создать быстровозводимую конструкцию любого типа – от барнхауса до модульных зданий с остеклением панорамного типа.

– Помимо сегмента В2В осваиваем и розничный рынок – на него мы выводим вагон-гаражи. По сути, это обычный вагончик контейнерного типа шириной 3 метра и высотой, с достаточно демократичной ценой – от 350.000 рублей, который не требует монтажа – только более или менее подготовленной площадки. Привози, сгружай и пользуйся, – раскрывает карты Оксана Евстифейкина.

Задумывается компания и об освоении туристического сегмента.

Сергей Шаров подчеркивает: компания всегда готова экспериментировать.

– А то, что мы – предприятие полного производственного цикла, со своими технологами, дизайнерами, собственным конструкторским отделом, который готов начертить и рассчитать решение практически по эскизу заказчика, дает нам конкурентное преимущество на новых направлениях, – резюмирует он.

«Интересно распаковать весь резерв производительности»

Производство вагон-домов «СтройПроектСервиса» сосредоточено в индустриальном парке «Жилкино». Изначально это было вспомогательное подразделение, обеспечивающее исключительно внутренние нужды компании. Превратить его в полноценного производителя востребованной на рынке продукции не в последнюю очередь помог федеральный проект «Производительность труда». Денис Ушаков, специалист отдела развития производства, рассказал, как это происходило и какие возможности открыл проект.

Денис Ушаков. Фото А. Федорова

Компания «СтройПроектСервис» стала участником федерального проекта в марте прошлого года. А уже к октябрю выпуск продукции – при тех же мощностях и том же штатном расписании – увеличился втрое. Стало понятно: производство переросло внутренние потребности компании.

– Получившийся «навес производительности» было решено использовать для развития коммерческого направления. И уже в декабре компания вышла на широкий рынок, – рассказывает Денис Ушаков.

Решения, которые применялись в прошлом году, по его словам, были достаточно простые. Например, на линии сборки домов придумали, как сократить операцию, которая раньше занимала до 20 часов. Оптимизировали расположение цехов.

– За полгода набралось много таких маленьких нюансов, которые в сумме вызвали лавинообразный рост производительности, – замечает Денис. – У компании еще большой резерв – интересно достигнуть следующих уровней производительности, качества и эффективности, – говорит наш собеседник. – Например, сейчас рассматриваем покупку новых станков, которые могут снизить объемы физического труда. Там, где сегодня работают четыре человека, будет достаточно одного. Рассматриваем возможности механизации, автоматической транспортировки, конвейерного производства.

Помимо количества продукции, с ростом производительности растет и ее качество. А главное – высокая производительность снижает себестоимость продукции, а значит, растет конкурентоспособность изделий на рынке.

– Розничный рынок, безусловно, потребует иных дизайнерских и технологических решений, – добавляет Денис Ушаков. – И нам предстоит научиться выпускать их серийно. Думаю, с нашими возможностями это решаемо.

Заказать вагон-дом:

тел.: +7(908)641-73-59

E-Mail: sales@sps38.pro

Компания «СтройПроектСервис» с 2016 года развивает собственное производственное подразделение в Иркутске – индустриальный парк «Жилкино» и промбазу «Боково». Здесь производят многое из необходимого в работе предприятия – от инертных материалов до сложных металлоконструкций и вагон-домов, ремонтируют технику, отсюда снабжают все объекты компании ГСМ, запчастями, продуктами, инструментами. Здесь же находятся цеха каркасно-тентовых сооружений, вентиляционный цех, учебный центр для подготовки и повышения квалификации сотрудников и отработки навыков у технических специалистов, а также конструкторское бюро.