Дело в шоколаде. Евгения Каратаева о новом бренде «КАРАТ» и продукте не для всех

Бодрящий кофе и ароматный горячий шоколад, марципан в молочном шоколаде и какао-бобы – в темном, вишневый мармелад с бобами тонка и нежное суфле «Чайка серебристая»… Интервью с Евгенией Каратаевой, совладелицей бренда «Инжинирия» и создательницей бренда «КАРАТ», превратилось в незабываемую трехчасовую дегустацию. «В нашем шоу-руме мы всегда рекомендуем гостям попробовать что-то непривычное – получить удовольствие, удивиться, пополнить свою библиотеку вкусов», – говорит предпринимательница-дегустатор-технолог-шоколатье. О тонкостях семейного бизнеса, качестве без компромиссов, продукте «не для всех» и новом бренде bean-to-bar шоколада Евгения рассказала Газете Дело.

О компании: «Пытливый ум, горячее сердце и любовь к кофе»

Бренд «Инжинирия» давно и хорошо знаком иркутянам: уже больше десяти лет Евгения Каратаева и ее супруг Артем Алиев занимаются продажей кофе свежей обжарки, работают со specialty зерном. Артем отвечает за производство и оптовое направление (сегмент HoReCa), поставки кофе и профессионального оборудования, оказывает услуги по обучению и сопровождению бизнеса владельцам кофеен, баров и ресторанов. В ведении Евгении – розница.

«“Инжинирия” – это команда единомышленников с врожденным человеколюбием, пытливым умом, горячим сердцем и любовью к кофе, – говорит наша собеседница. – Каждый день мы стремимся найти для вас самый рациональный путь к вкусному кофе, искреннему общению и неиссякаемому оптимизму».

По словам Евгении, слово Engineer происходит от латинского ingenium – «изобретательность, врожденные способности». В английском engineer означает «инженер, создатель». «Кофе – это дерево, ягода, зерно и напиток. На каждом этапе его пути – от плантации до чашки – на него влияют сотни факторов. Каждый из них может либо раскрыть вкусо-ароматический потенциал кофе, либо безнадежно его испортить», – поясняет предпринимательница.

Евгения признается: она любит ритейл, продажи: всю жизнь занималась этим. И, конечно, она не представляет своей жизни без кофе. «Мой внутренний запрос – поделиться тем, что я сама люблю: научить людей, как разбираться в зернах, как найти свой любимый вкус, как приготовить напиток дома или в офисе вкусно и при этом легко. Нам не все равно. Наша главная цель – изменить представление о кофе, помогая делать осознанный выбор и наслаждаться качеством мирового уровня. Конечно, в наших магазинах есть бариста и возможность продегустировать кофе, но общепит в классическом смысле – это не наша история».

О шоколаде: «Увидеть какао-фрукты – и влюбиться!»

В 2016 году Евгения задумалась о расширении ассортимента. «Индустрия развивалась, стало интересно: а что происходит на рынке натурального шоколада? Все-таки кофе – это продукт на каждый день, а шоколад – история событийная. Когда мы хотим оказать знак внимания, кого-то отблагодарить, когда хотим сделать кому-то приятно, мы, как правило, покупаем плитку шоколада или коробку конфет».

Так новый продукт появился в «Инжинирии». Работали с разными производителями шоколада – зарубежными и отечественными, через дистрибьюторов и напрямую. Самым ярким впечатлением для Евгении Каратаевой стало сотрудничество с австрийской компанией Йозефа Цотера. «Это удивительный человек! Он производит шоколад с разными начинками – 365 вкусов. Как только какая-то плитка выходит в топ продаж, Йозеф снимает ее с производства, аргументируя это тем, что люди должны попробовать все вкусы».

Когда шоколад Zotter попал на полки иркутского магазина, плитка 80 граммов стоила 400 рублей, но гости «Инжинирии» готовы были платить за качество и уникальность продукта: «Это были невероятные вкусовые сочетания, экологичная упаковка, потрясающие иллюстрации и совершенно искрометный юмор», – говорит Евгения.

Впрочем, была у «шоколадной медали» и обратная сторона – сложности с транспортировкой. «Если кофе в этом смысле – продукт идеальный, то шоколад – очень трепетная история. Нужно обязательно соблюдать терморежим. Однажды мы заказали партию у производителя из Москвы, и к нам пришла продукция, которая не подлежала реализации: все растаяло».

О старте: «Хочешь сделать хорошо – сделай сам»

Неудачная поставка случилась в мае 2018-го, а в июне Евгения с семьей отправилась отдыхать во Вьетнам. Там она впервые побывала на экскурсии на плантации и шоколадной фабрике. После этой вдохновляющей поездки предпринимательница провела мониторинг отрасли, производителей и тех, у кого можно было пройти обучение.

Обстоятельства складывались идеально: как раз в то время Международный институт тестирования шоколада и какао набирал первую группу в России. Вскоре Евгения и Артем стали стали выпускниками первого курса дегустаторов и сертифицированными специалистами. «Мы осознали, что шоколад – не дополнительная позиция в нашем ассортименте, а абсолютно равный партнер кофе. Такой же глубокий и интересный. Достаточно увидеть какао-фрукты – разноцветные, яркие, – чтобы влюбиться бесповоротно!»

Создатели «Инжинирии» стали всерьез задумываться о собственном производстве шоколада. Решиться на этот шаг помог очередной – практический – модуль курсов. Он прошел в январе 2020 года в Эквадоре, на производственной площадке компании КААCАО. «Там мы убедились: этот продукт – от людей и для людей. Он про человеческие судьбы, про семейное дело. Очень теплый, настоящий, качественный. И это отличает его от массового индустриального производства, для которого главное – финансовые показатели. Мы поняли, что можем подарить этот уникальный продукт иркутянам – и решились запустить свое производство шоколада bean-to-bar – от какао-боба до плитки».

Новый этап в развитии бизнеса снова совпал с кризисом – пандемией коронавируса. Это, впрочем, не помешало переехать в новое просторное помещение на углу улиц Чехова и Карла Маркса, оборудовать высокотехнологичную производственную площадку, приобрести профессиональную линию для производства bean-to-bar шоколада компании Selmi (Италия), получить первые поставки какао-бобов – и приступить к обучению сотрудников. «В декабре 2020-го мы произвели первый bean-to-bar шоколад под собственным брендом в нашем любимом городе».

Об ассортименте: «В линейке – более 150 позиций»

Как говорит Евгения, в основе bean-to-bar шоколада – всего три ингредиента: какао (какао-крупка и какао-масло), молоко (в случае молочного шоколада) и тростниковый сахар. «Если ингредиентов в составе шоколада больше, то нужно присмотреться к нему повнимательнее, – советует наша собеседница. – Похоже, производители что-то «химичат», стремясь сэкономить». По ее словам, в последнее время какао-масло подорожало невероятно: раньше килограмм в закупе стоил 1000 рублей, сейчас – 3500. «Так что ухищряются как могут: заменяют другими растительными эквивалентами, в том числе пальмовым маслом, применяют соевый лецитин. Я в этом вопросе бескомпромиссна: качество продукта – превыше всего».

Сегодня в «шоколадном» ассортименте «Инжинирии» – более 150 позиций, в том числе и питьевой горячий шоколад разных видов. «А началось все очень просто – с классики. Мы не могли выйти к потребителю с каким-то суперинтересным букетом и балансом вкуса. Важно было не шокировать его, попасть во вкусовые ожидания». Чтобы выбрать основу для продукта, пробовали порядка 20 сортов какао-бобов. Затем произвели первую – классическую – коллекцию шоколада «Семь вкусов»: темный (100%, 90%, 80%, 70%), молочный (60% и 45%) и белый (40%).

После этого начали экспериментировать – например, пополнили ассортимент коллекцией «Восемь вкусов»: малиновый, клубничный, матча, смородина, кофе с молоком, карамельный, кокосовый, двойной кокосовый. Потом появились и другие коллекции: корпусные конфеты-батончики с начинкой, нарезные конфеты, шоколадные шары с маршмеллоу, пралине, шоколадно-ореховая паста, карамель…

«Наша ассортиментная линейка построена так, что отвечает на разные запросы: мы работаем в форматах Welcome; или Знакомство (мини-фасовка); Everyday; или Регулярный выбор (фасовка более 100-200 граммов) и Gift, или Подарок (премиальная упаковка). Зашел человек первый раз – попробовал что-то небольшое, например, конфетку – это Welcome. Понравилось? Возьму шоколад домой – это Everyday. А если захочу порадовать кого-то из близких – вернусь за подарком, это Gift».

Особая гордость Евгении – какао-бар в шоу-руме. «Если с кофейной культурой все относительно ясно, и любители кофе давно оперируют понятиями «воронка на Кении» и «аэропресс на Эфиопии», то с понятием «какао из bean-to-bar шоколада» почти никто не знаком, а с понятием «какао из bean-to-bar шоколада Колумбия 70%» – тем более. Даже в мире этот термин и культура потребления bean-to-bar шоколада – новое явление. А у нас здесь – 16 видов какао и вариаций горячего шоколада из восьми ориджинов из разных стран!»

Об упаковке: «Важно не только содержание, но и форма»

Как говорит Евгения, в создании bean-to-bar шоколада важно не только содержание, но и форма: «Мало его произвести – нужно еще функционально и интересно упаковать». Значение здесь имеет все: и качество бумаги, и авторские иллюстрации, и продуманная цветовая гамма.

«У людей есть подсознательное, ассоциативное восприятие цвета и вкуса. Когда мы смотрим на темно-синий, то подразумеваем, что нас ждет что-то горькое. Если видим желтый, зеленый – ждем кислого, натурального вкуса. Смотрим на красное, оранжевое, розовое – думаем, что это должно быть что-то сладкое. Именно поэтому наш 100% темный шоколад оформлен в синей гамме, 70-80% – в зеленой… Чем розовее упаковка – тем слаще шоколад внутри. Такая цветовая навигация».

Творческий подход «Инжинирии» к упаковке высоко оценили и в профессиональном сообществе. На выставках PIR Expo и Coffee Tea Cacao Russian Expo в Москве продукция иркутян вызвала настоящий ажиотаж. Более того, Евгения представила коллекцию «Классика» и саше для приготовления порционного горячего шоколада на конкурс по упаковке – и победила.

«Для саше мы отрисовали людей в национальных костюмах: Вьетнам, Индонезия, Индия… Вот, например, шоколад из Перу, – показывает Евгения. – Это 70% шоколад, и на упаковке изображена женщина. Почему? Потому что в составе есть сахар. Он добавляет продукту яркость, полноту вкуса. Но, конечно, за каждой такой женщиной должен быть настоящий мужчина. Поэтому в паре идет 100% шоколад с изображением перуанца. Если вы любите горячий шоколад и хотите вариаций, экспериментов, возьмите эту пару и попробуйте».

О подарках: «Мы гордимся: это сделано в Иркутске»

Отдельное направление бизнеса – Gift. Для него предпринимательница запустила бренд с ярким названием «КАРАТ» и стремится к тому, чтобы этот продукт стал визитной карточкой Иркутска с точки зрения вкусного, стильного, качественного подарка. «Я часто летаю, бываю в нашем аэропорту, захожу в магазины и смотрю на сувениры, которые там предлагают, – делится Евгения. – Кого там только нет: и «Сибирский кедр» из Томска, и «Амта» из Улан-Удэ. А где же наш Иркутск? Тот самый – стильный, качественный, модный?»

Так родилась коллекция «Байкал» – с гордой надписью «Сделано в Иркутске» на упаковке. «Эта коллекция о том, что в нашем регионе есть прекрасный бриллиант, настоящее чудо света – Байкал. А у нас, производителей шоколада, есть еще одно чудо, которое приносит нам много удовольствия, – какао-фрукт. В Иркутске эти два чуда света соединились, – поясняет Евгения. – На другой упаковке изображен нерпенок, любитель шоколада. Такую плитку здорово привезти в подарок ребенку. Так у нашего байкальского героя появятся друзья в самых разных городах и странах».

Для продвижения шоколада, сделанного в Иркутске, Евгения сотрудничает с местными гидами. «Всегда рада туристам в нашем шоу-руме. Здесь у нас и магазин, и бар, в котором мы можем приготовить для гостей разные напитки. В открытой лаборатории по производству bean-to-bar шоколада можно увидеть часть технологического процесса – от закладки ингредиентов в меланжер до готового изделия: это и темперирование, и отливка, и упаковка. А в открытом пространстве шоу-рума проходят дегустации, мастер-классы, деловые переговоры».

В «Инжинирии» бывают туристы и из других городов, и из-за рубежа, в том числе из Китая. «Им наш шоколад нравится. Но выход на китайский рынок – это история нашего оптового направления. Там требуются совсем другие объемы – нужно отгружать вагонами. А «КАРАТ» – это индивидуальность, эксклюзивность предложения и высокий уровень качества».

О спросе: «Люди трепетно относятся к удовольствию»

В дальнейшем Евгения продолжит работать в формате бренда «КАРАТ» с иркутянами и гостями города – теми, кто хочет получить натуральный, качественный и красивый продукт. «Как и прежде, у меня будет целая палитра какао-бобов из самых разных стран для того, чтобы развивать вкус гостей. Наш шоколад и кофе – это продукт не для всех, и мне хочется, чтобы сюда, в шоу-рум, приходили те, кто готов пополнять свою библиотеку вкусов, экспериментировать, пробовать новое».

После недавнего неурожая какао-бобов цены на шоколад неизбежно пошли вверх. Но, как говорит Евгения, на спросе это не сказывается. Как и весьма турбулентная экономическая ситуация в целом. «Спада у нас нет. Люди всегда трепетно относятся к своему удовольствию. Они не готовы его променять на что-то другое. Что бы ни происходило в мире, человек не откажется от своей любимой чашки кофе, от любимого шоколада». Кстати, по итогам года, bean-to-bar шоколад в шоу-руме «Инжинирии» обошел кофе по продажам в два раза.

По наблюдениям Евгении, в последние годы многие иркутяне становятся более осознанными, хотят действительно качественных продуктов. «Клиенту бренда «КАРАТ» важен состав продукта, он понимает: мы то, что мы едим. Наши покупатели претенциозны в доставлении вкусовых удовольствий – и себе, и своему значимому окружению. Они понимают ценность качественного, натурального продукта, в котором нет никаких консервантов».

Продукт Евгении Каратаевой – именно такой. «У нас почти нет конкурентов. И, с одной стороны, это непросто: все, что мы делаем, мы делаем в первый раз, нам не на кого ориентироваться. С другой – полная свобода действий, как говорится, карты в руки. Можно развиваться, доносить свою ценность. Наша история – не про «забежал, выпил кофе, съел шоколадку – побежал дальше», – поясняет предпринимательница. – Моя задача – чтобы вы получили не сиюминутные, а качественные, глубокие эмоции. Накормить не желудок, а душу и сердце».

Иркутск задает «шоколадные» тренды

В настоящий момент муж Евгении, Артем Алиев, завершает строительство новой производственной площадки, которая станет одной из самых технологичных и производительных в России в своем сегменте. Уже совсем скоро здесь начнется выпуск продукции, не имеющей аналогов в стране.

Фабрика оснащена передовым итальянским оборудованием, а ее уникальные возможности включают собственный цех по отжиму какао-масла, процесс алкализации какао-крупки и лабораторию контроля реологических свойств шоколада. Эти инновации обеспечат стабильное качество на уровне ведущих европейских брендов, а также сделают премиальный шоколад более доступным для широкого круга потребителей.

Прямой импорт какао-бобов из Латинской Америки дополнительно укрепляет контроль над производственным процессом. Продукция будет предназначена как для розничных покупателей, так и для профессионального использования кондитерами и кондитерскими производствами. География сбыта охватит всю страну, создавая новый рынок премиального шоколада в России. Проект полностью соответствует современным трендам осознанного импортозамещения, обеспечивая отечественный рынок качественной альтернативой зарубежным аналогам. В дальнейшем планируется расширение присутствия на международных рынках.

«Одно из новых и перспективных направлений – bean-to-bar шоколад в кофейне, какао-бар, – говорит Евгения Каратаева. – Как правило, когда вы приходите в заведение, в карте бара есть несколько вариантов чая, отличный ассортимент кофейных напитков, а какао/горячий шоколад представлены всего одной строчкой. И в лучшем случае вам сделают его из бельгийского шоколада. Чаще готовят на какао-порошке – а это вообще-то субпродукт при производстве какао-масла. Наш продукт позволит расширить карту бара и предложить гостям – и взрослым, и детям – целый спектр напитков. И это будет натуральный шоколад. Плюс, какао/горячий шоколад легко инсталлируются в любое заведение: легко обучить персонал, нет инвестиций в дорогое оборудование – достаточно обычного венчика».

Подарки для значимых людей

Как 300 килограммов иркутского шоколада отправились в Москву

Шоколад под брендом «КАРАТ», произведенный в Иркутске, пользуется спросом не только у жителей города и туристов, но и у корпоративных заказчиков. Накануне Нового года, например, 300 килограммов иркутского bean-to-bar шоколада – молочного и темного, с клюквой и орехами – отправились в московское представительство Иркутской нефтяной компании.

– Многие из гостей «Инжинирии», которые давно ходят к нам и знают наш продукт, являются руководителями компаний, топ-менеджерами, – говорит Евгения Каратаева. – В числе наших корпоративных заказчиков – ИНК, Сбербанк, Эн+, Иркутский завод гусеничной техники, КРИО, Областная администрация… Они доверяют нам и знают: мы можем подготовить эксклюзивные и запоминающиеся подарки для значимых людей – сотрудников, партнеров, подчеркнув высокий уровень уважения, – и сделать это быстро, качественно, вкусно и красиво. Обычно в случае с подарками для бизнеса что-то страдает: или содержание, или упаковка. Мы же бескомпромиссны во всем.

«Гордимся нашим шоколадом»

Лора и Дмитрий Кузнецовы, MetaEstate:

– Мы избалованы хорошим кофе и шоколадом от «Инжинирии» и «Карат». В поездки по миру всегда берем с собой дрип-пакеты или кофе для аэропресса. А еще – упаковку кедрового грильяжа: он лучший из всех вариантов на рынке. Зная лично Евгению и Артема, их подход к бизнесу, к качеству продукта, гордимся и хвастаемся нашим шоколадом во всех точках мира, где бываем.

«Это эндорфины натурального происхождения»

Евгения Пуляевская, ИркутскДевелопмент:

– Часто покупаю шоколад «Карат» для себя или в подарок. Это всегда эстетичная упаковка и полезный для здоровья продукт – уникальный, отобранный специально, несущий микроэлементы, масла и витамины. Такой шоколад хорош и для мозга, и для кожи. Это эндорфины натурального происхождения! Очень нравится красивая подача натуральных орехов, ягод, шишек, какао-бобов, готового шоколада. Элитность, атмосферность, страноведение – тоже плюсы бренда «Карат».

«Цена не важна – важен хороший продукт»

Александр Горин, Иркутский завод гусеничной техники:

– У Евгении и ее команды есть суперсила – придумывать необычные сочетания вкуса. Кешью в зеленом шоколаде (матча), фундук в молочном шоколаде – огонь! Кофейное суфле «Чайка серебистая» – супер! При этом все в балансе: не слишком сладко, не горько, не кисло. Отличное попадание! Мы много летаем по миру, и я точно могу сказать: сочетать вкусы иркутянам удается лучше, чем итальянцам, бельгийцам. Идеально сбалансированный продукт – причина №1, по которой выбираю «Карат», в этом для меня на 90% его сила. Еще 5% – упаковка, она тоже классная. И 5% – это приверженность территориальному бренду. Что касается цены, то она, на самом деле, не имеет значения. Для тех, кто задумывается о нормальной еде – а таких людей становится все больше, и я в их числе, – вопрос стоимости вообще не стоит. Главное – хороший, качественный, натуральный продукт.

«ОТ БОБА ДО БАБРА»