«Мы погружаемся в глубины». ​​​​​​​Для создания выдающихся проектов между заказчиком и архитектором должен быть концептолог

Как сделать проект на Байкале, в Иркутске или в любой другой точке мира местом всеобщего притяжения, причём в самых разных сферах: туризме, девелопменте, развлечениях, общественном питании, медицине? Ответ на этот вопрос знают Виктор Ясников – предприниматель, разработчик концепций коммерческих пространств – и Карим Мухамадеев – предприниматель, художник, путешественник. К ним обращаются те предприниматели, которые уже многое создали и хотят выйти на новый уровень, хотят быть творцами. Вместо привычных решений Карим и Виктор предлагают переосмыслить саму суть пространств. Их цель – не просто красивые картинки, а концепции, которые ломают привычные стереотипы и бизнес-модели. В чём заключается смысл такого подхода, они рассказали Газете Дело.

Концепция детской стоматологической клиники

Эскиз из архива компании

«Нам по силам любая задача»

По мнению Виктора Ясникова, сейчас в обществе процветает культ достигаторства, когда пиар идёт впереди дела: люди – в том числе бизнес-сообщество – больше стремятся за сиюминутным результатом, чем за созданием ценности вне времени. Этот тренд не в лучшую сторону меняет среду жизни, причём под средой, по словам Карима Мухамадеева, подразумевается не столько экология и архитектура, сколько именно социум – то, как бизнес-проекты взаимодействуют с человеком, какие его задачи и проблемы решают, какие желаемые для него выгоды дают.

Виктор:

– Основная цель бизнеса (заказчика) – создать рентабельный и коммерчески успешный проект, а задача исполнителя (проектировщика, архитектора, дизайнера) – оперативно выполнить поставленное задание, не углубляясь в детали бизнеса. В результате проекты зачастую оказываются поверхностными, так как никто – ни заказчик, ни исполнитель – не задумывается о смысле, ценности или влиянии проекта на окружающую среду. В этом подходе нет ни процесса, ни ответственного, которые могут обеспечить грандиозный успех. Мы понимаем, что для преодоления этой проблемы необходимо промежуточное звено – посредник, способный переосмыслить задачи и предложить концепцию, основанную на инновационных идеях и новых сценариях взаимодействия с потребителем.

Мы идём вглубь, стремясь разобраться в сути: изучаем предмет, продукт, задачи и потребности людей, учитываем социальные, личностные и даже физиологические аспекты. При необходимости привлекаем узкопрофильных специалистов, психологов, педагогов, – например, – если проект затрагивает интересы детей, чтобы понять, как максимально эффективно реализовать замысел. Таким образом, мы берём на себя эту объёмную работу, выполняя её за заказчика, чтобы затем донести сформированную идею до разработчиков и архитекторов. Это позволяет в итоге получить действительно выдающийся результат.

Карим:

– Разница между нами и разработчиками проектов заключается в том, что они решают вопросы, как разместить в пространстве необходимые функции, какая стилистика для них подойдёт, как сделать интерьер визуально убедительным, как сделать пространство эргономичным.

Мы же работаем совсем в другом направлении: почему к нам придут клиенты, почему они вернутся и приведут с собой друзей? Чем посетитель будет занят в нашем заведении, как он будет взаимодействовать с пространством? Какие первичные потребности клиента мы используем? Мы глубже понимаем задачу заказчика и встаём на его сторону, чтобы проект получился коммерчески успешным за счёт наших компетенций, знаний и насмотренности.

Нам по силам любая задача. Мы можем создавать концепции в самых разных сферах: в туризме, развлечениях, общественном питании, девелопменте, медицине – то есть для любых общественных оф-лайн услуг, которые охватывают большое количество людей. Причём как для одного города, так и для всей России.

«Из стоматологии сделали космический корабль»

В качестве примера Виктор и Карим рассказали о концепции детской стоматологии, которая сейчас строится в Казани. Задача, которую заказчик поставил перед ними, заключалась в создании среды, в которой ребёнок не будет бояться лечить зубы. Причём владелец бизнеса раньше уже заказал проект в Москве – в организации, которая занимается стоматологиями. Решение получил стандартное для детских клиник: игровая комната, телевизоры в кабинетах. Естественно, у него было ощущение, что это совсем не то, что ему надо.

Карим:

– Мы сделали из клиники место, куда ребёнок захочет приходить даже просто так, потому что для него там создана дружественная среда. И это – космический корабль, где каждый становится членом экипажа и участвует в сценариях.

Как только маленький пациент открывает дверь, он попадает не в клинику, а на стартовую площадку звездолёта, которая визуализируется через звук, интерьер, свет. За стойкой ресепшена стоит не обычный администратор, а робот-аниматроник, марионетка, через которую сотрудник клиники общается с ребёнком на его уровне. Всё пространство создано подобным образом: мы ломаем привычный стереотип, когда детские учреждения строят на самом деле не для детей, а для их родителей.

Мы создаём пространство, которое дружелюбно для детей и помогает решать острые вопросы их взаимодействия с врачами, стоматологическими установками и родителями в такие моменты. Деталей раскрыть мы не можем, каждая концепция уникальна и конфиденциальна до момента её запуска.

Кстати, когда мы представили собственнику концепцию стоматологии, он решил расширить свой бизнес и сделать клинику для взрослых пациентов. Разрабатывать проект также будем мы.

«В детском кафе главный – ребёнок, а не родители»

Карим и Виктор видят заинтересованность иркутского бизнеса в своих услугах. Они хорошо знают региональных предпринимателей, которые уже многое создали в Иркутской области, но пришли к пониманию, что их задумки не всегда дают желаемый результат.

Виктор:

– У них есть какие-то чаяния и желания, и им приходится подключать к процессу много разных людей, как они говорят, креаторов, которые могут привнести элементы интересности в эти идеи. Потом всё это доносится разработчику проекта, архитектору, а, когда проект реализуется, заказчик ищет людей, которые вносят в него какие-то сценарии. А мы с самого начала делаем концепцию, которую «разжёвываем» для проектировщиков и потом для тех, кто запускает проект, чтобы в его фундамент ещё на старте были заложены социальные сценарии.

Карим:

– Сейчас мы ведём переговоры с одной из иркутских компаний по реализации концепции детского кафе. К сожалению, таких заведений нет не только в Иркутске, но и во всём мире. Я специально искал по разным странам, но нигде так и не увидел, даже в Диснейлендах. Во всех так называемых детских кафе всё-таки центральный клиент – это родитель. А у нас – ребёнок. И все сценарии взаимодействия созданы под его физиологию и развитие. Мы понимаем, что современные дети некоммуникабельны, с трудом идут на контакт, и создаём им условия и возможности для общения и игры. Мы знаем, как сделать, чтобы детям было интересно. У нас есть конкретные предложения и чёткое понимание, как они будут развиваться в динамике.

Это некий детский клуб, где ребёнок за счёт социальных сценариев может общаться, знакомиться, заводить друзей, и ему в этом помогает и среда, и персонал. Плюс решается частая проблема взаимодействия родителей и детей. Потому что в основном оно строится по принципу обслуживания ребёнка, что, конечно же, его только портит. Он становится пассивным, в нём развивается потребительская модель поведения. Наша среда позволяет ребёнку быть творцом. Он даже может участвовать в создании блюд через сценарий взаимодействия с поваром, с его помощниками – аниматрониками, которые передвигаются вдоль всего кафе на поезде.

Все наши концепции имеют возможность стать сетевыми. И ребёнка будут узнавать в любом кафе сети, даже в другом городе. Будут знать его друзей, его вкусы и любимые блюда. И дети будут хотеть туда возвращаться.

«Сделаем турбазу сердцем посёлка»

Ещё один проект, над которым Карим и Виктор работают в Иркутской области, – это концепция для турбазы на Байкале. Заказчик – строительная компания, которая, по их словам, умеет хорошо строить, но не умеет придумывать идеи.

Виктор:

– Сейчас очень часто во главу угла бизнеса ставится принцип: не надо придумывать ничего нового, возьми то, что работает, копируй – и будут тебе деньги и счастье. И даже многие бизнес-школы учат такой модели. Но мы всё-таки считаем, что человек не должен быть настолько потребителем: практически у всех людей есть внутренний врождённый потенциал, который надо реализовывать. По сути, каждый человек может быть творцом, но не все к этому приходят, а те, кто это понял, естественно, хотят создавать что-то более значительное, чем то, что делали раньше.

Карим:

– Мы провели аудит земельного участка, на котором заказчик планирует строить базу отдыха. У него замечательная локация в самом центре посёлка, но вариант туристического объекта, предложенный заказчику архитектором, совершенно неприемлем для достижения поставленной цели. Молодой автор проекта решил сделать акцент на необычной архитектуре. На мой взгляд, это крайне слабая позиция проекта.

Мы разработали три концепции. Первая, самая маленькая, основана на том, что мы сделаем турбазу сердцем посёлка, и все люди, приехавшие в это место, будут мечтать попасть туда. Вторая концепция затронет ещё и сферу культуры всей Иркутской области. И третья концепция, глобальная, выходит на российский и международный уровень: мы пробуждаем старые легенды и связываем конкретные адресные точки в России с посёлком на Байкале.

Сейчас заказчик решает, какую концепцию выбрать. Но, ещё не приступив к реализации своей задачи, уже увидел другие перспективы. Потому что есть мощные механики и сценарии взаимодействия с социумом и потребителем.

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На сегодняшний день в портфеле у Карима и Виктора – 30 концепций с совершенно разными задачами. Есть реализованные проекты, а есть концепции, которые разработаны на основе критического осмысления того, что уже создано в мире, и пока они хранятся «в столе». Но их можно реализовать, в том числе в Иркутске, так как они замечательно «ложатся» на город.

К разработке большинства своих проектов Карим и Виктор подходят так, чтобы их можно было легко масштабировать.

Бизнес-портрет

Карим Мухамадеев

Путешественник, предприниматель, скульптор, художник.

Больше 3 млн км за рулём по миру.

25 лет строил ледовые городки в сквере Кирова (Иркутск).

Создатель фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальная нерпа».

Организатор отборочного тура чемпионата мира по ледовой скульптуре Ice Alaska.

Создатель ледового парка развлечений «Хрустальная сказка».

Виктор Ясников