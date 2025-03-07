Впечатляющий рост не означает, что рынок достиг максимума – Татьяна Степанова, «БКС Мир инвестиций»

За последние два месяца индекс МосБиржи продемонстрировал впечатляющий рост с 2400 до 3300 пунктов. Однако это не обязательно означает, что рынок достиг своей максимальной точки, считает Татьяна Степанова, директор Иркутского филиала «БКС Мир инвестиций».

1. Что купить? Какие классы финансовых инструментов выбрать?

– При выборе финансовых инструментов важно учитывать текущую макроэкономическую ситуацию, уровень доходности и степень риска. На фоне высокой инфляции и ключевой ставки инвесторам стоит обратить внимание на следующие классы активов:

• Акции дивидендных компаний. В условиях высокой инфляции и неопределенности на рынке акции компаний с надежной дивидендной политикой могут стать хорошим вариантом для долгосрочных инвестиций. Особенно привлекательны компании из секторов потребительских товаров, энергетики и телекоммуникаций, которые менее подвержены рыночным колебаниям.

• Облигации. Несмотря на высокую ключевую ставку, облигации остаются интересным инструментом для консервативных инвесторов. Основное внимание стоит уделить государственным облигациям (ОФЗ) или корпоративным облигациям крупных компаний с высоким рейтингом. Они обеспечивают стабильный доход и защиту от инфляции.

• ETF (фонды). Для тех, кто хочет диверсифицировать свой портфель без глубокого анализа отдельных бумаг, ETF — отличный вариант. Например, можно рассмотреть фонды, ориентированные на широкий индекс (например, MOEX Index Fund) или секторальные фонды, связанные с энергетикой, технологиями или золотом.

• Золото и другие драгоценные металлы. В период экономической нестабильности золото часто выступает как защитный актив. Если вы хотите снизить риски, то часть портфеля можно разместить в золотых слитках или ETF, связанных с драгметаллами.

2. Когда покупать?

– Определение правильного момента для входа на рынок — одна из самых сложных задач для инвесторов. Однако есть несколько подходов, которые помогут вам принять более обоснованное решение:

• Доллар-кост-averaging (DCA). Этот метод предполагает регулярные инвестиции фиксированной суммы в выбранные активы независимо от текущих цен. Такой подход позволяет избежать эмоциональных решений и сгладить возможные колебания рынка.

• Разбиение средств на части. Если вы планируете инвестировать крупную сумму, разделите ее на несколько траншей и вносите постепенно. Это поможет минимизировать риск потери капитала в случае коррекции рынка.

• Следите за новостями. Рынок может реагировать на геополитические события, макроэкономические показатели или решения регуляторов. Например, снижение ключевой ставки может спровоцировать новый всплеск роста рынка, а усиление санкционного давления — вызвать его падение.

• Не ждите идеального момента. Помните, что попытки «поймать дно» или «продать на вершине» часто приводят к ошибкам. Лучше сосредоточиться на долгосрочной стратегии, чем пытаться предугадать краткосрочные движения рынка.

3. Еще не поздно покупать?

– За последние два месяца индекс МосБиржи продемонстрировал впечатляющий рост с 2400 до 3300 пунктов. Однако это не обязательно означает, что рынок достиг своей максимальной точки. Прогнозирование точных значений всегда связано с высокой степенью неопределенности, но можно выделить несколько факторов, влияющих на дальнейшее движение индекса:

• Макроэкономическая ситуация. Если ключевая ставка начнет снижаться, это может способствовать дальнейшему росту рынка. Также положительно повлияет стабилизация курса рубля и снижение инфляции.

• Геополитика. Отношения с международными партнерами и санкционная политика остаются ключевыми факторами, определяющими направление движения рынка. Любые позитивные изменения в этой области могут привести к новым максимумам.

• Исторические уровни. В прошлом индекс МосБиржи достигал отметок выше 4000 пунктов. При благоприятном развитии событий текущий рост может продолжиться и индекс может приблизиться к этим значениям.

Однако важно помнить, что рынок остается волатильным, и коррекция возможна в любой момент. Поэтому перед принятием решений следует тщательно анализировать свои цели, сроки инвестирования и готовность к риску.

Заключение

– Ответы на вопросы «что купить», «когда покупать» и «не поздно ли» зависят от ваших целей, горизонта инвестирования и уровня риска. Акции дивидендных компаний, облигации, ETF и золото могут стать основой вашего портфеля. Вход на рынок лучше осуществлять поэтапно, используя метод DCA или разбивая средства на части. Несмотря на уже существенный рост индекса МосБиржи, возможности для увеличения капитала все еще есть, особенно если макроэкономическая ситуация продолжит улучшаться.

Главное правило успешного инвестирования – диверсификация и долгосрочный подход. Не забывайте регулярно пересматривать свою стратегию и адаптировать её под меняющиеся условия рынка.