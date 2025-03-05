Борьба с телефонными и интернет-мошенниками: в Госдуму поступили масштабные поправки

Могут появиться новые условия, при которых компании вправе обзванивать клиентов и других лиц, а банки и операторы связи – общаться с потребителями через мессенджеры. Запланирован запуск системы противодействия телеком-нарушениям. Предложено еще много мер. Подробнее о некоторых из них читайте далее.

Звонки юридических лиц и массовые вызовы

В сети связи общего пользования компаниям разрешат телефонные вызовы, в т.ч. массовые, если их адресатам будут сообщать, кто звонит. Юрлицо предоставит все сведения о вызовах своему оператору связи или тому, кто обсуживает адресатов обзвона. Состав информации и порядок ее предоставления установит правительство.

Массовые рекламные вызовы запретят. Если оператор узнает, что в его сети происходят такие обзвоны, то перестанет оказывать их инициатору услуги либо пропускать его трафик.

Любой абонент мобильного оператора сможет отказаться от массовых и, например, международных вызовов. Порядок отказа определят в правилах оказания услуг связи.

Общение с потребителями через мессенджеры

Работники кредитных организаций смогут общаться с клиентами-физлицами через мессенджеры только после того, как эти сотрудники пройдут, например, идентификацию в ЕСИА. Речь идет о российских сервисах обмена мгновенными сообщениями. Использовать для такого взаимодействия иностранное ПО из перечня Роскомнадзора запретят.

Аналогичные требования распространят на работников, в частности, операторов связи.

Сейчас банкам и ряду иных юрлиц при реализации услуг нельзя применять иностранные мессенджеры из перечня Роскомнадзора, чтобы передавать:

- платежные документы;

- персональные данные граждан РФ;

- сведения о безналичных денежных переводах;

- информацию для проведения платежей;

- данные о банковских счетах и вкладах россиян.

Этот запрет планируют сохранить.

Информсистема противодействия нарушениям

Создадут ГИС по борьбе с незаконными действиями (в т.ч. преступлениями), которые совершают с помощью телеком-технологий. Исключение – компьютерные атаки и инциденты. Оператором ГИС станет Минцифры.

В системе будут хранить, в частности, телефонные номера мошенников и их жертв.

Компании, граждане и ведомства будут направлять в эту ГИС сведения о возможных нарушениях, если закон не предусматривает иного.

Дополнительная аутентификация пользователей

У интернет-пользователей из РФ должна быть возможность проходить аутентификацию через единую биометрическую систему при авторизации на ресурсах кредитных организаций, операторов связи, владельцев соцсетей и маркетплейсов. Условие – в течение суток их ресурсы посещают более 300 тыс. человек из РФ.

Если пользователь не захочет проходить процедуру, ему по общему правилу нельзя отказать в обслуживании и пр.

Хранение сведений о пользователях

Организаторы распространения информации в интернете будут 3 года хранить в РФ данные о приеме, передаче, доставке или обработке голоса (текста, изображений, звуков и электронных сообщений пользователей). То же касается сведений о пользователях. Срок продолжат исчислять с момента окончания этих действий.

Пока информацию хранят 1 год.

Запрет на заключение договора с мобильным оператором

Физлицо сможет запретить оформление договоров об оказании услуг мобильной связи. Сделать это разрешат одним из способов:

- через Госуслуги (при условии регистрации);

- лично в МФЦ при предъявлении паспорта гражданина РФ, паспорта иностранца или удостоверения личности лица без гражданства.

Чтобы снять запрет, физлицу придется посетить МФЦ с тем же документом.

Выдача микрозаймов онлайн по биометрии

Чтобы заключить с заемщиком электронный договор, микрофинансовая компания будет проводить идентификацию или аутентификацию клиента по его биометрическим персональным данным.

Документ: Проект Федерального закона № 842276-8