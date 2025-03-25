«Людям интересно работать, развиваться и делать карьеру в энергетике»

Игорь Галанин, Эн+, о портрете сибирского энергетика, цифровизации HR и кадровом потенциале.

Пожалуй, каждому из нас легко представить, как устроен бизнес в небольших организациях: директор, кадровик, бухгалтер, юрист и, конечно же, рабочий персонал. Один принимает на работу, второй начисляет зарплату, третий готовит соглашения и договоры. А как же наладить такие процессы, если количество сотрудников не 20, не 100 и даже не 1000, а свыше 25 тысяч? Причем живут и работают они в разных уголках страны, от Москвы до Владивостока. К примеру, в Иркутской области специалисты обеспечивают работу каскада ГЭС на Ангаре, а также свыше 10 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), ведут добычу угля.

Чтобы энергетики Эн+ могли сосредоточиться на производственной деятельности, в компании создан «Эн+ Сервис». Именно он обеспечивает слаженную и ритмичную работу всего холдинга, представленного не только в Иркутской области, но и в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва, Москве, Нижнем Новгороде, Владивостоке и других городах. О том, как устроен «Эн+ Сервис», что из себя представляет «кадровый вопрос» и почему так важно активно внедрять современные технологии и автоматизацию, Газете Дело рассказал директор по организационному развитию и управлению персоналом Эн+ Генерация Игорь Галанин.

Игорь Галанин, директор по организационному развитию и управлению персоналом Эн+ Генерация. Фото: A. Фёдоров

«У молодёжи есть интерес к профессии энергетика»

Игорь Владимирович, с чего начинается ваш рабочий день?

– Каждое утро я начинаю с просмотра данных по линии HR: укомплектованность штата, текучесть персонала, количество вакансий и позиций в подборе. Объективная информация в режиме реального времени помогает оперативно принимать управленческие решения. Это один из ключевых моментов, которые обеспечивают эффективность предприятия.

Люди – это, безусловно, основа любой компании, независимо от её масштаба. Кто представляет Эн+ сегодня с точки зрения персонала: как выглядит среднестатистический портрет современного энергетика?

– Начну с самого главного: это – профессионалы. А портрет – в силу специфики бизнеса, будет, скорее, мужской. Средний возраст сотрудников сейчас составляет порядка 43 лет. Это стабильный коллектив. Более того, несмотря на все глобальные антитренды, которые происходят в последнее время в сфере HR-ресурса, у нас уже несколько лет сохраняется значительная доля молодых сотрудников до 30 лет – примерно 13%. На мой взгляд, это является индикатором качества организации HR-процессов. Людям интересно работать в Эн+, развиваться и делать карьеру в энергетике.

43 года – это не самый плохой показатель и синоним опыта – как жизненного, так и профессионального.

– По данным Минэнерго, это средний возраст специалистов энергетической отрасли в России. У человека ещё есть колоссальные запасы энергии, чтобы созидать и развиваться. Хотя, безусловно, мы очень большое внимание уделяем молодёжи с точки зрения их привлечения, обучения и развития. Наш корпоративный университет ведет большой объём программ с различными учебными заведениями, чтобы привлекать молодые кадровые ресурсы для решения масштабных задач в энергетике. Среди них, например, акселератор «Лаборатория энергетики» на базе ИРНИТУ. Не первый год компания ведет собственную стипендиальную программу, причем охватывает не только отраслевой блок, но и поддерживает будущих медиков и учителей.

Вы недавно участвовали в качестве спикера в проекте «Дни Эн+ в ИРНИТУ». Какие впечатления остались от мероприятия?

– Честно, даже не ожидал, что придёт столько людей. И был приятно удивлён, что мысли и ценности, о которых говорили спикеры, представляющие различные направления деятельности нашего холдинга, находили живой отклик у молодёжи.

К слову, отмечу, что в 2024 году нам удалось сформировать очень хороший набор в наши профильные вузы. Это говорит о том, что абитуриенты интересуются не только экономикой, бухгалтерским учётом или какими-то гуманитарными сферами знаний, но и техническими дисциплинами. Рассчитываем, что немало молодых людей по окончанию университетов придут к нам на работу.

То есть престиж профессии энергетика растёт?

– Если рассматривать этот интерес как некий индикатор, я думаю, да – мы видим определённый тренд в этом направлении.

«Комфорт для людей – важный приоритет наших преобразований»

Игорь Владимирович, основная компетенция компании Эн+ – генерация и передача электрической и тепловой энергии. Однако в холдинге есть компании, которые, скажем так, находятся в тени, но при этом делают не менее важную работу – обеспечивают администрирование различных бизнес-процессов. Расскажите о них.

– Да, предприятий, обеспечивающих надёжную работу всего нашего бизнеса, действительно, много. Одно из них – компания «Эн+ Сервис», которая была создана в 2012 году с очень простой, на мой взгляд, бизнес-идеей: освободить основной бизнес энергохолдинга от непрофильных задач: кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, расчёта заработной платы, юридической поддержки.

Что из себя представляет компания «Эн+ Сервис» сегодня?

– Это большой коллектив, в котором работают более 700 человек. Основной состав находится в Иркутске, есть фронт-офисы в других крупных городах Сибири, в Нижнем Новгороде. Я считаю, что создание и развитие «Эн+ Сервис» – очень важная история, потому что в век цифровых технологий много вещей можно делать, отказавшись от тонн бумаг, от необходимости, как в известном фильме, ехать «в кадры к Раисе Захаровне», чтобы получить какие-то документы. И в 2025 году мы планируем сделать еще больше для дальнейшего развития сервисных технологий и качественного сопровождения, в первую очередь, кадрового блока компании.

Удалось ли избавиться от бумаг?

– На 100% нет, но такие амбиции есть. В прошлом году мы сделали пилотный проект по кадровому электронному документообороту на трёх площадках – «Эн+ Сервис», «Эн+ Диджитал» и «Эн+ Гидро» – и можно сказать, что проект состоялся. Наши сотрудники прочувствовали прелесть безбумажного делопроизводства и с радостью перешли на эту технологию.

В чём заключается её суть?

– Дело в том, что сейчас работнику не нужно отвлекаться от своей трудовой деятельности и идти во фронт-офис «Эн+ Сервиса», чтобы подписать и получить на руки документы, связанные с его трудовой деятельностью, переводами, отпуском и так далее. На телефон сотрудника приходит ссылка, и он, ознакомившись с документами, подписывает их цифровой подписью.

В этом году мы планируем масштабировать безбумажный документооборот на другие компании. Комфорт для людей – важный приоритет всех наших преобразований. Кроме того, цифровизация – это фиксированный стандарт и единообразие, когда в документах исключаются ошибки, нет неудачно отсканированных или нечитаемых файлов.

Ещё один проект, который мы будем реализовывать, – электронный архив, где все необходимые документы будут храниться в полном соответствии с действующим законодательством.

«Скорость решений – ключевой момент эффективности предприятия»

Игорь Галанин, директор по организационному развитию и управлению персоналом Эн+ Генерация. Фото: A. Фёдоров

Какие ещё задачи ставите на 2025 год?

– Безусловно, мы будем развивать сервисы, связанные с нашими бизнес-заказчиками. В этом году мы начали описывать все бизнес-процессы в кадровом блоке «Эн+ Сервис» для их максимальной стандартизации и оцифровки. В дальнейшем любой заказчик сможет дать этим услугам объективную оценку, а у нас будет понимание, что ещё нужно сделать, чтобы довести наши сервисы до идеала.

В этом году также продолжим развивать централизованную службу подбора кадров, которую создали в 2024-м на площадке «Эн+ Сервис». Для выполнения этой задачи у нас есть единая база и инструменты, квалифицированный персонал. Уверен, что обеспечим охват необходимого количества вакансий, чтобы закрыть потребности наших бизнесов.

Как вы считаете, чем «Эн+ Сервис» отличается – или не отличается – от аналогичных структур в крупном бизнесе?

– Как компания, которая оказывает определённые виды услуг, она не уникальна в масштабах страны. Конечно, с точки зрения организации процесса везде есть своя специфика, которая заключается в том, что каждый сервисный центр специализируется на определённом спектре услуг. Невозможно взять готовую модель администрирования одного бизнеса и скопировать ее на другой. Да, многие направления совпадают, но опыт, который дает управление сервисными услугами, у каждого свой, и он является в некотором роде уникальным. Тем не менее, ключевой момент, на который все смотрят, – это уровень автоматизации.

А можно как-то его измерить?

– На мой взгляд, эта история имеет начало, но не имеет конца. К примеру, я сам в прошлом году очень увлёкся разработкой аналитических дашбордов по HR-метрикам. Каждое утро я включаю компьютер и смотрю основные данные, чтобы понять, каковы наши позиции по макропараметрам в области HR. В 2025 году мы планируем развить набор этих метрик, чтобы иметь возможность совершенно под разными углами смотреть на то, что происходит с персоналом. Цель проста: объективная информация в режиме реального времени помогает оперативно принимать точечные управленческие решения, связанные с персоналом. А скорость принятия решений – ключевой момент, который должен и может обеспечивать эффективность предприятия.

Какой ещё позитивный эффект даёт автоматизация?

– Во-первых, она исключает человеческий фактор. Это важно, потому что существует очень много повторяющихся кадровых процессов. Например, при приёме на работу, где, казалось бы, всё жёстко регламентировано с точки зрения законодательства, есть человеческий фактор. Сотрудник может что-то пропустить в документе, о каком-то забыть, не внести информацию в базу данных в полном объеме. Из-за этого могут возникнуть правовые последствия, сложности с выходом на пенсию, налоговыми начислениями, с чем угодно. Все рутинные процессы нужно роботизировать, чтобы люди занимались решением других задач, более творческих и сложных.

Во-вторых, автоматизация позволяет создать возможность аналитики, чтобы оперативно принимать решения в сфере управления персоналом. География холдинга обширная, специфика предприятий – разная, количество сотрудников – огромное, и нужно понимать, что где происходит. Почему, к примеру, на одном участке люди не держатся, а на другом мы не можем закрыть позиции? И чем быстрее мы поймём конкретные причины происходящего, тем оперативнее будем принимать определённое решение.

«Коллектив в ЭН+ – стабильный, но вакансии есть»

Насколько кадровый вопрос – острая проблема для Эн+?

– На мой взгляд, 2024 год в целом для нашего холдинга прошёл хорошо. Укомплектованность персоналом составила 95,4%, а текучесть – меньше 10%, что говорит о достаточной стабильности коллектива. При этом в моменте у нас существует чуть более тысячи вакансий. Но это, в том числе, позиции, на которые уже готовятся люди, к примеру, пока проходят стажировку. Либо позиции, на которые должны прийти выпускники наших профильных вузов.

У некоторой части жителей Иркутской области есть предубеждение, что попасть на работу в компанию Эн+ возможно только по знакомству. Насколько это соответствует действительности?

– Абсолютно не соответствует. Есть естественный ход событий, когда люди в силу разных обстоятельств принимают решение сменить работу, уходят на пенсию, переезжают в другой регион. Плюс у нас постоянно возникают новые проекты, растут объёмы. В частности, в Усолье-Сибирском реализуется наш проект по строительству новых объектов генерации, который потребует дополнительной численности работников. Для тех, кто хочет и готов работать в Эн+, кому мы интересны как работодатель, инструментов входа достаточно: есть внешний портал, где можно отправить своё резюме, есть возможность заявиться через нашу службу подбора.

Конечно, профессия энергетика требует широких знаний, навыков, умений, но если их не хватает, мы готовы человека учить и развивать. У нас есть полный комплекс услуг и инструментов, чтобы наши сотрудники завтра работали с ещё большей эффективностью, чем сегодня.

В современном мире существуют организации, которые могут по полгода принимать человека на работу. А как быстро это происходит у вас?

– Наверное, принять на работу за пять минут невозможно, хотя я знаю, что есть практика, когда компания тратит на найм в среднем 35 минут. Мы сделали аналитику за 2024 год и выяснили, что за прошлый год срок закрытия позиции в среднем сократился на 18%. Это хороший тренд, но, конечно, есть над чем работать, и есть понимание, как можно эти сроки сократить.

К примеру, очень важны качество и скорость обратной связи. Потому что, когда «Эн+ Сервис» направляет кандидатов предприятию-заказчику и неделю не получает обратной связи, то, во-первых, есть вероятность потерять кандидата, так как рынок конкурентный. Во-вторых, в этом случае не совсем понятна цель заказчика. Но мы с прошлого года стали контролировать этот вопрос и получили достаточно сильный эффект по сокращению срока закрытия вакансий.

Что привлекает сотрудников компании, помимо заработной платы, что держит их в коллективе, вдохновляет, мотивирует работать с большим усердием?

– В «Эн+ Сервис» мы ежегодно делаем оценку увлечённости и удовлетворённости сотрудников. В 2024 году удовлетворённость составила 81%, что, на мой взгляд, хороший показатель, а вот увлечённость была почти 75%. Такие результаты говорят о том, что у нас есть определённое поле для внимательного изучения и проработки с точки зрения вовлечения людей в процессы, создания для них комплексной комфортной среды.

На мой взгляд, один из лучших бизнес-инструментов вовлечения сотрудников в процессы совершенствования их деятельности – конкурс «Проект года», в котором «Эн+ Сервис» участвует уже два года. Когда люди видят результат, получают положительные отклики от коллег, для которых разрабатывают проекты, они увлекаются, проявляют инициативу. Я верю, что участие в конкурсе «Эн+ Сервис» станет постоянным и в этом году коллеги также предложат интересные проекты, направленные на повышение операционной эффективности.

Каким, по вашему мнению, будет «Эн+ Сервис» через два-три года?

– Думаю, что очень цифровым. И мне кажется, в этом направлении мы должны бежать ещё быстрее, чем в том темпе, который взяли. За этот период мы доведём качество бизнес-процессов, их оптимальность и достаточность до очень высокого уровня удовлетворённости заказчика.

Кроме того, в текущем году мы усовершенствуем систему оценки эффективности нашей работы, сделаем её более объективной и в динамике двух-трёх лет будем анализировать происходящие изменения. Надеюсь, этот тренд покажет, как мы растём в качестве своих услуг.

Николай Самойлов

Свыше 25 тысяч специалистов работают в холдинге Эн+.

специалистов работают в холдинге Эн+. Более 75% от общей численности персонала холдинга трудятся на предприятиях, расположенных в Иркутской области.

«Любовь к точным наукам начинается в начальных классах»»

Основатель компании Эн+ Олег Дерипаска всегда уделяет большое значение техническому образованию будущих поколений. В своём Telegram-канале он недавно опубликовал пост о том, что техническое будущее страны начинается в школе, причём отметил, что увлечение естественными науками важно не в старших классах, а именно в начальной школе.

Перечень задач и направлений, по которым Эн+ ведёт совместную работу с учебными заведениями, с каждым днём всё шире и шире. Сейчас компания активно занимается решением проблемы по обеспечению общеобразовательных школ достаточным количеством качественных преподавателей по таким предметам, как математика, физика, информатика, химия. Это очень важный вопрос, который стоит в масштабах всей страны