«Акции позволяют обгонять инфляцию, облигации – защищают от смены курса»

Эдуард Семёнов долгое время руководил филиалом инвестиционной компании в Иркутске, а сейчас работает в частном бизнесе. На круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело, он поделился своим личным опытом инвестиций и рассказал, в какие активы предпочитает вкладываться сегодня.
– На рынке я давно. Самым сложным моментом, когда я получил достаточно большой убыток, был 2008 год. Всё я тогда, конечно, не потерял, но было крайне неприятно. Даже обидно. Зато после такого опыта голова начинает работать, понимаешь, как важна диверсификация. С тех пор портфельный подход – базовое правило, которому я следую. У меня достаточно большой спектр активов: вклады, недвижимость, акции, облигации, паевые фонды, структурные продукты – и инвестирую я, как правило, на длительные сроки, минимум на полгода.
Что в фокусе внимания сегодня?
- Акции. Бумаги российских компаний остались у меня в портфеле после 2022 года. Тогда, напомню, рынок был фактически заморожен, снизился очень сильно. Но я решил от акций не избавляться. И даже больше – несколько раз докупал. Держу акции в портфеле как раз для таких ситуаций, как сейчас: резкий рост рынка, акции позволяют существенно обгонять инфляцию.
- Облигации. Их долю после начала разблокировки российского фондового рынка в 2022 году в портфеле я увеличил значительно. Отдаю предпочтение замещающим облигациям: это бумаги российских компаний, которые номинированы в валюте, но выплачиваются по курсу рубля. Такой инструмент – моя страховка от резкого изменения курса. При негативном развитии ситуации на рынке валют, растёт и тело облигации, и купон. Также облигации позволили мне зафиксировать хорошую доходность на длительные сроки. Гораздо большие, чем могут предложить банки через вклады.
Читайте также:31 марта 202528 марта 2025
- Вклады. С прошлого года, после роста ключевой ставки, я резко увеличил долю вложений в этот инструмент. Причем сделал это с помощью так называемого «револьверного метода», подбирал срок вкладов таким образом, чтобыпогашения были ежемесячно. Ты получаешь деньги – если нет никаких затрат, просто делаешь перевложение ещё на срок. Если же необходимость в средствах есть – берешь и используешь их для своих нужд. Не нужно извлекать деньги из долгосрочных инвестиций: облигаций, акций.
- Недвижимость. Этот актив мне тоже интересен. Но у инвестиций в квадратные метры есть два объективных недостатка: низкая ликвидность и высокий порог входа. Иногда появляются сравнительно небольшие свободные средства, – которые хочется разместить в недвижимость. Но квартиру целиком на них сразу не купишь. И я понимаю, что вложения в недвижимость в классическом виде мне не подходит. Если появится возможность инвестировать в «квадраты» с помощью ЦФА, я обязательно ее рассмотрю.