«Первый Ленинский квартал» – лучшая новостройка Иркутской области*

Накануне в Москве подвели итоги масштабного федерального конкурса новостроек ТОП ЖК 2025. В числе победителей – один из жилых комплексов ГК «ДомСтрой». О значимости профессионального признания, уникальности проекта и новых планах девелопера мы побеседовали с руководителем компании Татьяной Красноштановой.

О конкурсе: «Высокая оценка важна для застройщика»

Татьяна Алексеевна, «Первый Ленинский квартал» стал победителем конкурса ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка Иркутской области». Насколько важен этот конкурс для застройщиков?

– «ТОП ЖК» – один из крупнейших федеральных конкурсов в области недвижимости. В нем участвуют – бесплатно, автоматически – все жилые комплексы, которые находятся в стадии строительства на территории Российской Федерации. В этом году было 1417 номинантов – 1036 ЖК от 611 застройщиков.

Проекты оценивает по 133 параметрам независимое жюри из 500 экспертов. Это позволяет полностью нивелировать предвзятость и ангажированность любых экспертов. Поэтому оценка на таком высоком уровне, безусловно, важна для каждого застройщика.

О секрете успеха: «Строим доступное и качественное жилье»

«Первый Ленинский квартал» уже четвертый год подряд занимает призовые места в этом конкурсе. Как вы считаете, в чем секрет такого успеха?

– Конечно, очень приятно, что наш комплекс наконец-то – после нескольких лет призовых мест – стал победителем. Нужно признать, что в Иркутской области много хороших жилых комплексов, но они все классом выше. Это бизнес, премиум – и цена за «квадрат» у этих комплексов соответствующая.

Важно, что жюри конкурса понимает: необходимо строить доступное жилье для массового покупателя, а не только для привилегированных слоев населения. И мне приятно, что мы смогли найти баланс и сделать максимум для жителей: доступная цена, при этом хорошие материалы, красивая архитектура, детские и спортивные площадки, продуманная эргономика. Именно это, я думаю, и оценили эксперты.

«Первый Ленинский квартал». Фото из архива компании

О планах: «Комплексная застройка – правильный подход»

«Первый Ленинский квартал» – пример комплексной застройки. Какие у вас дальнейшие планы по развитию этой территории?

– Принципа комплексной застройки мы придерживаемся в каждом проекте, который реализуем.. Например, рядом с ЖК «МЕГА» мы построили два детских сада, рядом с ЖК «ЛЕТО» – новый детсад и школу. Мы считаем, это правильный подход к развитию жилищного строительства. Мало построить дом – у жителей должна быть возможность устроить ребенка в детский сад поблизости, припарковать машину, погулять с собакой, позаниматься спортом.

Сейчас мы как раз проектируем второй и третий Ленинские кварталы. Уже предусмотрели большую аллею для прогулок – это будет закрытый внутренний парк для жителей. Будут, конечно, и детские площадки для разных возрастов, коммерческие помещения, ФОК, детский сад, парковки. Нам важно соблюсти баланс – чтобы жителям было удобно, комфортно, а главное – доступно!

«Первый Ленинский квартал». Фото из архива компании

«Первый Ленинский квартал» сейчас по праву можно назвать визитной карточкой Ново-Ленино. И мы намерены не снижать планку!

domstroy38.ru

* 1 место в региональной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Иркутской области» конкурса новостроек ТОП ЖК 2025

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