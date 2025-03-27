ИЖС под эскроу-счетами: как изменится рынок

Рынок индивидуального жилищного строительства в стране и в регионе активно развивается. И на нем, как рассказала руководитель ипотечного центра Альфа-Банка Ирина Маджара в интервью SIA.RU на Байкальской строительной неделе, ожидаются значительные изменения.

«Застройщики оказались не готовы»

– С 1 марта 2025 года при использовании льготных ипотечных программ строительство ИЖС будут осуществляться только через эскроу-счета, – отметила эксперт Альфа-Банка. – С одной стороны, это обеспечивает дополнительную защиту потребителя, с другой – подрядчикам придётся искать источники финансирования для выполнения работ.

Средства могут быть собственными или заёмными, что непременно приведёт к удорожанию проектов, считает Ирина Маджара.

– Важный момент: механизм, применяемый для застройщиков многоквартирных домов, теперь вводится и для участников рынка ИЖС. Каждый подрядчик обязан зарегистрироваться на портале Строим.дом.рф, получив идентификационный номер (ID). Этот же ID должен быть присвоен каждому строительному проекту. Даже если заказчик работает напрямую с подрядчиком, в договоре подряда указываются ID подрядчика и проекта.

По словам Ирины, большинство подрядчиков в Иркутской области оказались не готовы к таким изменениям.

– На выполнение всех необходимых процедур уйдёт от одного до трёх месяцев, что фактически приведёт к временной остановке работы. Долгие годы рынок оставался нерегулируемым, и теперь власти стремятся привести его в порядок в кратчайшие сроки.

«Защита растет, цена – тоже»

Среди положительных моментов нововведений – повышение уровня защиты потребителей и гарантии завершения строительства, подчеркивает эксперт Альфа-Банка.

– Эскроу-счёт будет разблокирован только после подписания акта приёма-передачи и регистрации дома в кадастре. Лишь после этого подрядчик получит оплату. Такая система минимизирует риски для покупателя, но одновременно увеличивает стоимость квадратного метра, – пояснила Ирина Маджара.

Тем не менее, разница в цене между квартирами в многоквартирных домах и индивидуальными жилыми строениями остаётся значительной. Например, средняя стоимость квадратного метра в многоквартирных домах Иркутской области составляет 135 тысяч рублей, хотя встречаются варианты и по 160, 170 и даже 250 тысяч рублей «квадрат». В сегменте ИЖС цена значительно ниже: для деревянных домов она варьируется от 53 до 70 тысяч рублей, а для кирпичных — от 100 до 120 тысяч рублей за квадратный метр.

ВАЖНО

Ипотека за городом – доступнее

Одно из преимуществ ИЖС связано с условиями предоставления семейной ипотеки. Льготы доступны для двух категорий семей: с одним ребёнком до семи лет или с двумя детьми до восемнадцати лет. В секторе многоквартирных домов, напомним, льготные программы действуют только для семей с одним ребёнком младше семи лет. Следовательно, потенциальный круг покупателей на новостройки оказывается уже, чем на рынке ИЖС.