В Приангарье заработал крупнейший за Уралом цех по сортировке и маркировке куриного яйца

Новый участок по сортировке и маркировке куриного яйца введен в эксплуатацию на базе сельскохозяйственного предприятия «Белореченское» при финансовой поддержке Иркутского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ). По мощности этот цех – самый крупный за Уралом. Производительность новой яйцесортировочной машины составляет 190 тыс. штук яйца в час. Модернизация цеха началась в 2024 году, на реализацию инвестиционного проекта РСХБ выделил 800 млн рублей.

Благодаря новым мощностям цех будет осуществлять фасовку куриного яйца на 16 дорожках, вместо четырех. Новая линия оснащена четырьмя роботизированными системами, которая занимается укладкой и закрыванием яичной упаковки. Общее количество фасовочных дорожек машины – 18. Переоснащение цеха позволит снизить стоимость яйца на 25 руб. за десяток.

Участие в торжественном открытии нового цеха принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что запуск новых мощностей – важный шаг для развития региона.

«Модернизированный цех не только существенно повысит производственные показатели ведущего производителя куриного яйца в регионе, но и откроет дополнительные перспективы для реализации продукции как внутри региона, так и за его пределами. Поэтому мы сегодня говорим не только о развитии конкретного предприятия СХ АО «Белореченское», но и экономическом развитии региона в целом», – Игорь Кобзев.