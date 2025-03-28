Как заставить деньги работать

Ключевая ставка Центробанка по-прежнему остается на высоком уровне – как и доходность по вкладам. Впрочем, как рассказал на круглом столе, организованном Газетой Дело и порталом SIA.RU, управляющий директор по инвестициям ВТБ в Иркутской области Сергей Савин, многие клиенты понимают: даже эти ставки сегодня не всегда покрывают фактического роста цен. Какие инструменты позволяют зарабатывать больше? Правда ли, что новичкам всегда везет? И почему начинать свой путь на рынке ценных бумаг стоит с облигаций, а акции – это «история для зрелых инвесторов»?

Деньги должны работать

Как говорит Сергей Савин, сегодня, в условиях высокой ключевой ставки, большинство клиентов предпочитают банковские вклады – во всех возможных вариациях. «Накопительные счета, пополняемые и непополняемые вклады – всё это чрезвычайно популярно у наших клиентов. Но меня, как руководителя инвестиционного направления, радует, что финансовая грамотность населения растет. Те, кто научился считать инфляцию своей потребительской корзины, понимают: даже высокая ставка по депозиту сегодня не всегда покрывает фактического роста цен».

По словам управляющего директора по инвестициям ВТБ в Иркутской области, рост финансовой грамотности клиентов проявляется в повышенном интересе к инвестиционным продуктам. «Люди сегодня стремятся получить как можно больше пользы от своих сбережений. Рассматривают разные варианты: индивидуальные инвестиционные счета, позволяющие получать налоговые вычеты, программы долгосрочных сбережений, предполагающие софинансирование государства, и так далее», – перечисляет эксперт.

Большинство клиентов понимают важность портфельного подхода: именно он позволяет диверсифицировать риски и зарабатывать больше. «Портфель – это три составляющие: ликвидная, защитная, инвестиционная, – напоминает Сергей. – Ликвидная – наши текущие расходы: вклады, накопительные счета, банковские карты. Защитная – всевозможные страховки. Инвестиционная – это различные продукты, от брокерских счетов и облигаций до сложных финансовых инструментов, которые заставляют деньги работать, приносить более высокий доход».

От вкладов – к облигациям

В качестве примера Сергей Савин приводит ИИС-3, по которому можно рассчитывать сразу на два типа вычета: и на сумму пополнения, и на весь доход, который инвестор получит, владея инвестиционным счетом непрерывно в течение 5 лет. «При этом мы понимаем: если размещать деньги на ИИС только ради получения налогового вычета, это будет не совсем эффективно с точки зрения среднегодовой доходности. Поэтому многие инвесторы размещают денежные средства в облигации, это один их самых частых сценариев».

Причина популярности облигаций среди начинающих инвесторов проста: этот инструмент очень похож на банковский вклад – с точки зрения и срока размещения, и процентного дохода. «Но, в отличие от вклада, здесь нет гарантий. Поэтому важно уделить время и внимание аналитике, довериться профессионалам, выяснить, какие ценные бумаги обладают наибольшим потенциалом надежности. Это существенно сократит риски потери денежных средств», – считает Сергей.

Акции – для зрелых инвесторов

Конечно, в условиях, когда российский рынок акций демонстрирует бурный рост, многие инвесторы с интересом смотрят и на него. Однако, по словам Сергея, до этого – зачастую куда более доходного, но при этом и более рискового – инструмента нужно все-таки дозреть. «Новичкам обычно везет. Только одним везет полгода, а другим – неделю-две. Чтобы снизить риск убытка, важно входить в рынок, пройдя бесплатные курсы брокера. Важно контролировать свои эмоции, изучать рынок, анализировать».

В ВТБ клиентам в первую очередь рассказывают о тех инструментах, которые позволяют выйти на рынок инвестиций максимально плавно, без потерь и перекосов для личного бюджета. «Изначально мы предлагаем консервативные варианты, а затем уже показываем, как еще можно заработать, какие стратегии, возможности есть, – поясняет Сергей. – Я убежден: начинать надо с малого, переходить от простого к сложному. Рынок акций – это история для зрелых инвесторов».

ИИС с облигациями – альтернатива вкладу

По словам Сергея Савина, в текущих реалиях открытие индивидуального инвестиционного счета третьего типа с облигациями становится вполне рабочей альтернативой банковскому депозиту. Многие вчерашние вкладчики активно изучают эту возможность и размещают свои свободные средства на ИИС-3.

«Если разместить в текущем году денежные средств на индивидуальном инвестиционном счете, уже в следующем можно будет получить 13% от суммы размещения, но не более 88 тысяч рублей, – говорит Сергей. – Если же при этом приобрести облигации, то купонный доход по ним может достигнуть порядка 20% годовых – и он, по условиям ИИС-3, не будет облагаться налогом. Итого – 33%. Есть сегодня такие ставки по депозитам? Нет».





«Депозиты останутся простым и малорисковым инструментом»

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка:

– За прошлый год объем депозитов и текущих счетов клиентов ВТБ в Иркутской области увеличился на 28%. На сегодня из 125,5 млрд рублей, размещенных у нас населением, почти 95 млрд находятся именно на депозитах и накопительных счетах. Большая часть сбережений – это вклады сроком на полгода-год. Это и понятно: доходность на краткосрочных депозитах – на 3-6 месяцев – сейчас намного привлекательнее. И, пока ставка ЦБ не пойдет вниз, а этого не произойдет, по нашим прогнозам, как минимум еще три-четыре месяца, банки будут предлагать хорошие условия.

На мой взгляд, банковские депозиты и в дальнейшем останутся простым и малорисковым инструментом. Не каждый готов инвестировать в недвижимость. Есть, конечно, металлические счета, инвестиции в драгметаллы, но это не самый гибкий инструмент с точки зрения ликвидности: золотой слиток за две минуты не продашь. А с депозита снять деньги можно в любой момент. К тому же ВТБ предлагает и накопительные счета – тоже с хорошей доходностью, причем не привязанной к срокам размещения средств. В любой момент можно положить деньги, в любой момент – снять, а проценты начисляются ежедневно на остаток на счете. Для огромного количества людей это очень удобно.