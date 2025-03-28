Как выстроить работу организации в сложные времена?

В жизни каждой компании наступают такие периоды, когда обстоятельства складываются неблагоприятным образом. Причины могут быть разные: экономические кризисы, глобальные потрясения, личные трудности руководителя. Однако именно в такие моменты надо сохранять хладнокровие, адаптироваться и находить пути решения. Мы попросили юриста, управляющего партнера Юридической компании «Бахаров и Партнеры» Артема Бахарова рассказать, каких обязательных процедур должна придерживаться любая организация в хозяйственной деятельности, а клиентов компании – поделиться своим опытом.

Артем Бахаров. Фото из личного архива

1. Проверка контрагента

Чем крупнее организация, тем больше сделок она совершает – в угоду темпам роста, увеличения доходности. Иногда договоры на реализацию и поставки материалов подписываются «с закрытыми глазами». Необходимо помнить, что любой новый покупатель, поставщик, должен проходить полную юридическую проверку. Если этого не сделать, то в будущем у организации могут возникнуть риски разного рода: налоговые, договорные, судебные. В случае налоговой службы – в отсутствие документа о должной осмотрительности – можно заподозрить отсутствие реальной сделки. Тогда ФНС доначислит налог на прибыль, на НДС, насчитает пени, а также выставит штраф от 20 до 40% неуплаченных налогов.

Елена Ободовская, генеральный директор Компании «Сибтекстиль»: «С момента начала сотрудничества с ЮК «Бахаров и Партнеры» была разработана и внедрена политика проверки контрагентов. Например, рассмотрим случаи блокировки доступа к системе дистанционного обслуживания. Знаменитый 115-ФЗ. Мы всегда, кроме договора, можем предоставить отчет о должной осмотрительности и подтверждение целесообразности сделки. Мы уверены в подписи уполномоченного лица. Процедура кропотливая, но помогает минимизировать риски».

2. Взыскание задолженности

Неисполнение обязательств от контрагентов может свидетельствовать о проблемах с платежеспособностью клиентов. Задолженность появляется из-за отсрочек платежей или невыплаты своих обязательств в оговоренный срок. Если вопрос не решается мирно (досудебный порядок), то бизнес обращается в суд с исковым заявлением. В данном случае важны оперативность и правильность подготовки правовых документов. Ведь если должник не платит добровольно, то – с высокой долей вероятности – он попытается скрыть свои активы. В каждой организации учетной политикой должны быть прописаны риски по этому направлению.

Нугзар Готаидзе, генеральный директор компании «БРАТСКМАНСЕРВИС»: «Быть официальным дилером и сервисной компанией – это огромный объем ежедневных операций. Мы работаем по всей Иркутской области и не только. В компании четко выстроена работа по недопущению задолженности. Справиться с недобросовестностью отдельных контрагентов нам помогает ЮК «Бахаров и Партнеры». Каждый день на связи, иногда 24/ 7. Мало пройти судебные инстанции. Самое важное – это получить зачисление на расчетный счет. За последний год сумма взысканной задолженности составила более 78 млн рублей, из них неустойки – почти 5 млн рублей».

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