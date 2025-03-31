«Рост только начинается»

«В эйфорию впадать не стоит, но и пропускать такое ралли нельзя», – так эксперты комментируют ситуацию на российском фондовом рынке. С декабря индекс Московской биржи вырос более чем на 40%. И это, по словам участников круглого стола, организованного Газетой Дело и SIA.RU, – далеко не предел. В чем причина такой впечатляющей динамики? Почему высокая ключевая ставка больше не пугает? Что будет с рынком в 2025 году? И какие инструменты стоит сегодня выбирать инвесторам, чтобы обогнать инфляцию?

«Пропускать такое ралли нельзя»

Ситуация на российском фондовом рынке сложилась весьма противоречивая, говорят аналитики. Факторов, влияющих на ситуацию, – немало. С одной стороны, ключевая ставка по-прежнему на максимуме и ставки по депозитам все еще высоки. С другой – рынок находится в ожидании геополитической разрядки. Отношения между Россией и США вроде бы потеплели, много говорится о смягчении санкций, но конкретных решений пока нет. Все это, впрочем, не помешало рынку показать впечатляющий рост за последние месяцы.

«В эйфорию впадать не стоит, но и пропускать такое ралли нельзя», – говорят опытные инвесторы. Поступили так, однако, далеко не все. Например, среди клиентов БКС в Иркутске тех, кто был готов рискнуть и войти в акции на низких уровнях, оказалось не более 5%. «В декабре, когда рынок коснулся 2400 пунктов, мы активно привлекали инвесторов в акции. Понимали: рынок должен восстановиться, – рассказала директор Иркутского филиала компании Татьяна Степанова. – Это произошло даже быстрее, чем мы прогнозировали. Клиенты, которые прислушались к нашим рекомендациям, оказались в плюсе».

По словам директора инвестиционной компании «Центум» Сергея Малых, в целом рынок вырос не на российских деньгах. «Это не наши деньги, не депозиты россиян», – убежден он. По словам эксперта, существуют инструменты, которые позволяют нерезидентам обходить ограничения на владение ценными бумагами в России, и они активно этим пользуются: «Большие деньги, крупный капитал понимают, как идет геополитический процесс, и стремятся на этом заработать».

«Рынок только начал расти»

По мнению генерального директора Иркутского представительства Солид Брокер Константина Тютрина, рынок пока только восстановил позиции после падения прошлого года. «Потенциал для роста еще не исчерпан. Ближайшая цель по индексу Мосбиржи – исторический максимум в 4259 пунктов. Возможно, этот рост произойдет уже к концу года. Множество российских компаний сейчас торгуются с мультипликаторами P/E, равными единице. Такие возможности случаются раз в 10 лет, и мы давно такого не видели. База очень низкая. Что еще влияет? Геополитическая ситуация, мирные переговоры, смягчение санкций. Любой позитив способен толкнуть российский рынок агрессивно вверх».

Исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина солидарна с коллегой. «Этот «поезд» только тронулся, – говорит она. – Роста, на самом деле, особо еще и не было. 40% – это не предел и точно не последний рывок. В долгосрочной перспективе только рынок акций будет опережать инфляцию». По ее словам, аналитики Альфа-Капитал в оптимистичном сценарии прогнозируют +55% по индексу ММВБ на 2025 год. «Если же говорить о более далеких горизонтах – то там, вероятно, будут “иксы”».

Исполнительный директор Иркутского филиала компании Солид Брокер Михаил Людвиг тоже оптимистичен в прогнозах. «То, что мы видим сейчас, – это только разогрев. С большой вероятностью, 2025-й будет успешным для рынка. Проблема в том, что, если частный инвестор заранее в этом не участвует, он и не узнает об этом, и пропустит весь этот рост. Нужно быть в рынке – просто в определенные моменты перекладываться из одних инструментов в другие».

«Пик по ключевой ставке – сигнал к росту рынка»

Обсудили участники круглого стола и ключевую ставку Центробанка. Она по-прежнему находится на максимуме, но это больше не мешает индексу МосБиржи. «Рынок живет ожиданиями, – пояснила Ольга Глызина. – До этого все ждали, что «ключ» будет еще повышаться, сейчас все думают, что пиковый момент уже пройден, и ожидают снижения».

Константин Тютрин напомнил, как рынок повел себя в декабре: «Как только Центробанк взял паузу в повышении ставки, рынок сразу рванул вверх. Участникам стало понятно, что это пик по ключевой ставке. А пик – это всегда низы фондового рынка и сигнал к росту. Инвесторы этот сигнал интерпретировали правильно – пошел резкий откуп бумаг».

Что касается реального снижения ключевой ставки, то оно, как убежден Сергей Малых, неизбежно. Эксперт напомнил, что наша инфляция носит немонетарный характер. По мере сокращения военных расходов, экономику необходимо будет поддерживать снижением процентной ставки. «В противном случае мы рискуем скатиться в серьезную рецессию. Некоторые отрасли уже находятся в этом состоянии. Прекрасным опережающим индикатором служат перевозки РЖД, которые серьезно упали в начале года».

«Страшно, что деньги превратятся в труху»

Пока же «ключ» остается высоким – как и ставки популярных у россиян банковских депозитов. Сегодня только на вкладах физлиц в России аккумулировано более 53 трлн рублей. Впрочем, финансовая грамотность населения растет, и многие уже начинают смотреть в сторону инвестиционных продуктов. «Те, кто научился считать инфляцию своей потребительской корзины, понимают: даже высокая ставка по депозиту сегодня не всегда покрывает фактический рост цен», – отметил управляющий директор по инвестициям ВТБ в Иркутской области Сергей Савин.

В качестве понятной альтернативы эксперт предлагает рассмотреть индивидуальный инвестиционный счет с облигациями. «Если разместить в текущем году денежные средств на ИИС-3, уже в следующем можно будет получить 13% от суммы размещения, но не более 88 тысяч рублей, – говорит Сергей Савин. – Если же при этом приобрести облигации, по которым купонный доход может достигнуть порядка 20% годовых, то он, по условиям ИИС-3, не будет облагаться налогом. Итого – 33%. Конечно, у этого финансового решения есть нюансы, но разве есть сегодня такие ставки по депозитам? Нет».

Сергей Малых считает, что в отличие от прошлых ситуаций, когда ставки снижались и многие вкладчики долго держались за депозиты, в этот раз маловероятно, что такой сценарий повторится. Разница между ставками и реальной инфляцией просто-напросто подтолкнет людей «на выход»: «Страх, что эти деньги превратятся в труху, уже сейчас есть у многих». По мнению эксперта, сегодня спасти от инфляции могут акции, валютные облигации и недвижимость.

«Сейчас удачное время для входа в рынок»

Финансовый директор строительной компании alfa Development Марина Князева подтвердила, что интерес к квартирам в новостройках у инвесторов растет. «По нашей статистике, только 40% клиентов приобретают недвижимость потому, что действительно в ней нуждаются, – делится Марина. – 60% покупателей – это инвесторы». Любовь россиян к квадратным метрам подтверждается и федеральной статистикой: по данным Дом.РФ, 51% вкладчиков после снижения ставок по депозитам планируют перенаправить свои сбережения именно в недвижимость.

Константин Тютрин, однако, не так оптимистичен в отношении инвестиций в квадратные метры. «По инерции, есть еще инвесторы, которые покупают квартиры, приходят с чемоданами денег, но, объективно говоря, драйверов для роста на рынке недвижимости нет. Цены на квадратный метр уже можно сравнивать с дубайскими. Куда уж дальше расти?! Кроме того, 95% депозитов в банках – это вклады меньше миллиона рублей. Это не те клиенты, которые смогут купить недвижимость».

По мнению Константина, сейчас удачный момент для входа именно в рисковые активы, в акции. «ОФЗ мы рассматриваем практически как безрисковый вариант. Тем не менее, доходность по ним больше, чем по банковским депозитам. А что будет, когда ключевую ставку снизят хотя бы один раз? Процессы пойдут агрессивнее. Например, по ОФЗ можно получить порядка 30-50% в течение полутора лет – только за счёт роста «тела» облигации, плюс купон. Поэтому тем инвесторам, кто совсем не готов рисковать, не готов покупать акции из-за высокой волатильности, можно выбрать ОФЗ. На текущий момент это хороший вариант с потенциалом роста, сравнимого с акциями».

Какие бы активы ни выбрали сегодня инвесторы, очень важно сохранять голову холодной – в этом солидарны все участники круглого стола. Рецепт для инвесторов всё тот же –следовать портфельному подходу и диверсифицировать риски. «На фондовом рынке не бывает идеально прямых линий, – напомнили эксперты. – Это всегда синусоида. Важно отключать человеческий фактор и действовать с позиции долгосрочного инвестора».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Акции позволяют обгонять инфляцию, облигации – защищают от смены курса»

Эдуард Семёнов долгое время руководил филиалом инвестиционной компании в Иркутске, а сейчас работает в частном бизнесе. На круглом столе он поделился своим личным опытом инвестиций и рассказал, в какие активы предпочитает вкладываться сегодня.

– На рынке я давно. Самым сложным моментом, когда я получил достаточно большой убыток, был 2008 год. Всё я тогда, конечно, не потерял, но было крайне неприятно. Даже обидно. Зато после такого опыта голова начинает работать, понимаешь, как важна диверсификация. С тех пор портфельный подход – базовое правило, которому я следую. У меня достаточно большой спектр активов: вклады, недвижимость, акции, облигации, паевые фонды, структурные продукты – и инвестирую я, как правило, на длительные сроки, минимум на полгода.

Что в фокусе внимания сегодня?

Акции. Бумаги российских компаний остались у меня в портфеле после 2022 года. Тогда, напомню, рынок был фактически заморожен, снизился очень сильно. Но я решил от акций не избавляться. И даже больше – несколько раз докупал. Держу акции в портфеле как раз для таких ситуаций, как сейчас: резкий рост рынка, акции позволяют существенно обгонять инфляцию.

Бумаги российских компаний остались у меня в портфеле после 2022 года. Тогда, напомню, рынок был фактически заморожен, снизился очень сильно. Но я решил от акций не избавляться. И даже больше – несколько раз докупал. Держу акции в портфеле как раз для таких ситуаций, как сейчас: резкий рост рынка, акции позволяют существенно обгонять инфляцию. Облигации. Их долю после начала разблокировки российского фондового рынка в 2022 году в портфеле я увеличил значительно. Отдаю предпочтение замещающим облигациям: это бумаги российских компаний, которые номинированы в валюте, но выплачиваются по курсу рубля. Такой инструмент – моя страховка от резкого изменения курса. При негативном развитии ситуации на рынке валют, растёт и тело облигации, и купон. Также облигации позволили мне зафиксировать хорошую доходность на длительные сроки. Гораздо большие, чем могут предложить банки через вклады.

Их долю после начала разблокировки российского фондового рынка в 2022 году в портфеле я увеличил значительно. Отдаю предпочтение замещающим облигациям: это бумаги российских компаний, которые номинированы в валюте, но выплачиваются по курсу рубля. Такой инструмент – моя страховка от резкого изменения курса. При негативном развитии ситуации на рынке валют, растёт и тело облигации, и купон. Также облигации позволили мне зафиксировать хорошую доходность на длительные сроки. Гораздо большие, чем могут предложить банки через вклады. Вклады. С прошлого года, после роста ключевой ставки, я резко увеличил долю вложений в этот инструмент. Причем сделал это с помощью так называемого «револьверного метода», подбирал срок вкладов таким образом, чтобыпогашения были ежемесячно. Ты получаешь деньги – если нет никаких затрат, просто делаешь перевложение ещё на срок. Если же необходимость в средствах есть – берешь и используешь их для своих нужд. Не нужно извлекать деньги из долгосрочных инвестиций: облигаций, акций.

С прошлого года, после роста ключевой ставки, я резко увеличил долю вложений в этот инструмент. Причем сделал это с помощью так называемого «револьверного метода», подбирал срок вкладов таким образом, чтобыпогашения были ежемесячно. Ты получаешь деньги – если нет никаких затрат, просто делаешь перевложение ещё на срок. Если же необходимость в средствах есть – берешь и используешь их для своих нужд. Не нужно извлекать деньги из долгосрочных инвестиций: облигаций, акций. Недвижимость. Этот актив мне тоже интересен. Но у инвестиций в квадратные метры есть два объективных недостатка: низкая ликвидность и высокий порог входа. Иногда появляются сравнительно небольшие свободные средства, – которые хочется разместить в недвижимость. Но квартиру целиком на них сразу не купишь. И я понимаю, что вложения в недвижимость в классическом виде мне не подходит. Если появится возможность инвестировать в «квадраты» с помощью ЦФА, я обязательно ее рассмотрю.

КСТАТИ

Что будет с рублем?

Как шутливо заметил один из участников круглого стола, «курс «рубль-доллар» сейчас – как Каштанка: малейшее движение – и он уже улетел». Эта метафора стала лейтмотивом обсуждения ситуации на валютном рынке. Прогнозы звучали – разные: от пессимистичных до умеренно оптимистичных.

Михаил Людвиг (Солид Брокер) обратил внимание на резкую динамику курса рубля: «В прошлом году у нас был резкий рост доллара, а теперь произошел такой же стремительный спад. Первый таргет – 87 рублей – был достигнут гораздо быстрее, чем предполагалось. Теперь перед нами новая цель – 75-80 рублей за доллар».

Долгосрочные перспективы выглядят сложнее. По мнению Михаила, текущая цена барреля нефти диктует курс около 100 рублей за доллар. Но возвращение к показателям 2022 года, когда доллар стоил 50 рублей, маловероятно, даже если международная обстановка начнет стабилизироваться: «Санкции не будут сниматься одномоментно, рынок найдет баланс».

Сергей Малых («Центум») отметил, что валютный рынок стал очень чувствительным: «Любой чих, любое движение вызывает бурную реакцию». Эксперт указал на негативные тенденции в экономике: экспорт снижается, а железнодорожные перевозки сигнализируют о замедлении темпов роста.

Интересна и динамика на мировом рынке нефти. Возобновление работы нефтепровода из Ирака в Турцию вызвало волну активности среди саудитов, которые ранее удерживали объемы добычи. Тем временем, США, столкнувшись с тарифной политикой Трампа, рискуют оказаться в рецессии, и это неизбежно приведет к снижению цен на нефть. «Все эти факторы говорят: а на чем рублю, собственно говоря, быть крепким?» – резюмировал эксперт.