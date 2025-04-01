«Входим в фазу медикаментозного сна» – Михаил Сигал о ситуации в строительной отрасли

«Рынок постепенно погружается в своеобразный медикаментозный сон, где высокая ключевая ставка, дорогие кредиты для застройщиков и потребителей создают дополнительные сложности», – так комментирует состояние строительной отрасли руководитель ГСК «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. В интервью SIA.RU он отметил, что в сложившихся условиях вряд ли стоит рассчитывать на яркие прорывы в ближайшие месяцы.

«Снижается и спрос, и предложение»

По словам Михаила Сигала, сегодня на рынке жилищного строительства снижается как спрос, так и предложение. «Мы видим снижение количества выданных ипотечных кредитов. Не очень явно – учитывая длинные технологические циклы в стройке – идёт и снижение объёмов предложения», – комментирует девелопер.

Строительным компаниям приходится корректировать свои планы, адаптируясь к новым условиям. Они замедляют темпы реализации проектов, синхронизируя привлечение проектного финансирования с уровнем продаж. «В результате строительство растягивается, у некоторых застройщиков возникают не очень приятные ситуации, связанные с просрочками», – отмечает Михаил Сигал.

«В строительном секторе – идеальный шторм»

По мнению руководитель ГСК «Восток Центр Иркутск», строительный сектор переживает кризисные явления, сравнимые с идеальным штормом. Эта ситуация стала таковой еще в 2022 году, когда российская экономика столкнулась с новыми внешними вызовами и трансформациями.

«Мы в компании готовились к нынешним событиям еще с того времени, поэтому чувствуем себя достаточно уверенно, спокойно. Подзатянули такелаж, заранее правильно выставили паруса. Период предстоит непростой. Я думаю, мы будем наблюдать замедление на рынке жилищного строительства вплоть до 2027 года», – прогнозирует эксперт.

«Формируется отложенный спрос»

Текущий кризис – необычный, многофакторный, подчеркивает Михаил Сигал. «Сегодня на банковских счетах у населения скопился огромный объём денежных средств, более 55 трлн рублей. И этот объём продолжает нарастать: прирост за прошлый год составил около 30%. Соответственно, это отложенный спрос, он есть, и он ждёт строительную отрасль».

Именно поэтому важно осторожно пройти острый этап кризиса, избегая поспешных решений. Когда экономические условия стабилизируются, накопленные средства обязательно вернутся в сферу недвижимости, уверен девелопер.

По словам Сигала, учитывая среднюю ставку по депозитам около 20% годовых, можно прогнозировать, что к 2026 году на счетах будет уже порядка 70 триллионов рублей. «При этом потребность в жилье никуда не уходит – дети рождаются, люди женятся, дети уезжают от родителей и наоборот. Спрос на недвижимость сохранится. Большая вероятность сценария, в котором ключевая ставка ЦБ снизится в конце 2026 года. При этом остатки на счетах физических лиц вырастут за год с 53 трлн до 68-70 трлн рублей, а количество продаваемых квартир с 117 млн м2 на сегодняшнее время снизится около 25-30%. Поэтому в момент снижения ключевой ставки ЦБ, деньги со вкладов в большом объёме начнут перетекать на потребительский рынок, в том числе и в жилую недвижимость. Что произойдёт с ценами на квартиры в этом случае, когда спрос превысит предложение? Полагаю, рост может быть очень значительным, аналогичным темпам роста в 2020 году».

«Новые проекты – дело отчаянных»

Высокие затраты на проектное финансирование делают запуск новых строительных проектов крайне рискованным предприятием.

«Дорогое проектное финансирование сегодня нереально переложить в себестоимость. Иначе не только строители отдадут свою прибыль банкам, но и – при определённых сценариях – проекты могут оказаться убыточными. В новые стройки, не имея дешёвых ресурсов, сейчас входят только отчаянные ребята», – говорит Михаил Сигал.

«Политика Центробанка вводит отрасль в медикаментозный сон»

Девелопер критикует политику регулятора, направленную на сдерживание развития строительной отрасли. По его мнению, любые попытки сектора адаптироваться встречают жесткое противодействие со стороны государства.

«Я считаю, что действия Центробанка, направленные на торможение строительной отрасли и устранение всех возможностей для её роста, напоминают игру в хомячка, которого периодически бьют молотком по голове. Каждый раз, когда отрасль пытается найти выход из сложившейся ситуации, ей тут же наносят новый удар», – поясняет Михаил Сигал.

По его мнению, для регулятора важно поддерживать стагнацию и искусственно удерживать отрасль в состоянии медикаментозного сна, исключив даже малейшую возможность роста. «Однако такая стратегия несет в себе серьёзные риски: инфляционные ожидания и отложенный спрос неизбежно обернутся значительным ростом цен к концу 2026 года».