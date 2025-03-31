При поддержке РСХБ в Приангарье заработал крупнейший за Уралом цех по сортировке и маркировке куриного яйца

Новый участок по сортировке и маркировке куриного яйца введен в эксплуатацию на базе сельскохозяйственного предприятия «Белореченское» при финансовой поддержке Иркутского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ). По мощности этот цех - самый крупный за Уралом. Производительность новой яйцесортировочной машины составляет 190 тысяч штук яйца в час. Модернизация цеха началась в 2024 году, на реализацию инвестиционного проекта РСХБ выделил 800 млн. рублей.

Фото из архива компании

Благодаря новым мощностям цех будет осуществлять фасовку куриного яйца на 16 дорожках, вместо четырех. Новая линия оснащена четырьмя роботизированными системами, которая занимается укладкой и закрыванием яичной упаковки. Общее количество фасовочных дорожек машины – 18.



Новое оборудование полностью автоматизирует процесс: от дезинфекции и маркировки до упаковки, минимизируя человеческий фактор. Уже с 28 марта это позволит снизить розничную цену на яйца на 25 рублей. Что немаловажно накануне православного праздника Пасхи.

«Для РСХБ финансирование создания подобных высокотехнологичных агропредприятий является одним из приоритетов деятельности. Модернизация цеха значительно облегчит труд человека, увеличит производительность, насытит рынок качественным продуктом, а также позволит предприятию с оптимизмом смотреть на расширение птицеводства. СХАО «Белореченское – наш давний партнер, мы гордимся его успехами и уверены, что наше сотрудничество позволит достичь еще больших результатов», – отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка.



Участие в торжественном открытии нового цеха принял Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что запуск новых мощностенй – важный шаг для развития региона.



«Модернизированный цех не только существенно повысит производственные показатели ведущего производителя куриного яйца в регионе, но и откроет дополнительные перспективы для реализации продукции как внутри региона, так и за его пределами. Поэтому мы сегодня говорим не только о развитии конкретного предприятия СХ АО «Белореченское», но и экономическом развитии региона в целом», - Игорь Кобзев.