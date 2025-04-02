«Рынок растет, несмотря на ставки и волатильность». Эксперт – о перспективах инвестиций в России

Российская инвестиционная индустрия продолжает стремительно развиваться – несмотря на высокие процентные ставки и волатильность фондового рынка. В 2024 году активы управляющих компаний достигли внушительных 23,9 триллиона рублей, а число пайщиков перевалило за 9 миллионов. Чего ждать от рынка в 2025 году? Какие инструменты могут быть интересны инвесторам? И реально ли удвоить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году? На вопросы Газеты Дело ответила Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске.

1. О рынке акций: «Вероятен значительный рост»

Рост акций, по мнению Ольги Глызиной, зависит от двух ключевых факторов: геополитической обстановки и динамики ключевой ставки.

– Если геополитическая ситуация улучшится и денежно-кредитная политика будет смягчена, рынок может продемонстрировать значительный рост, с доходностью до 60-70% к концу 2026 года, включая дивиденды. Однако пока реальных шагов для улучшения геополитической ситуации не предпринято, а инфляция остаётся высокой, что поддерживает сильную волатильность на рынке. В таких условиях лучший подход – диверсификация портфеля.

2. Об инструментах: «Выбор зависит от уровня риска»

В зависимости от уровня риска, инвесторы могут выбрать различные инструменты: фонды акций, смешанные фонды, ПИФы облигаций, фонды денежного рынка, говорит исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске.

– Фонды денежного рынка особенно хорошо зарекомендовали себя в прошлом году. Например, биржевой фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок» за два года увеличился в 50 раз и вошел в тройку лидеров по активам. Учитывая высокий спрос, в этом году мы приняли решение представить его бумаги также на Санкт-Петербургской Бирже.

3. О золоте: «Это по-прежнему привлекательный актив»

Золото, по мнению Ольги, по-прежнему остаётся привлекательным активом для инвесторов. Например, в прошлом году ПИФы, ориентированные на инвестиции в золото, демонстрировали впечатляющие результаты, обеспечивая доходность в диапазоне

35-44%.

– Мы считаем, что факторы, которые способствовали росту стоимости тройской унции в 2024 году (локальное ослабление доллара, риски замедления мировой экономики и рост инфляции) останутся актуальными и в этом году. Центробанки продолжают поддерживать спрос на золото, активно пополняя свои золотовалютные резервы.

4. О высоких ставках: «Они не мешают расти»

В 2024 году индустрия управления активами успешно адаптировалась к условиям высоких процентных ставок и жёсткой денежно-кредитной политики, отмечает Ольга Глызина.

– Это подтверждается значительным увеличением числа инвесторов на Московской Бирже и по результатам управляющих компаний. В частности, в «Альфа-Капитал» мы наблюдали рекордный прирост активов, который превысил триллион рублей. У нас также был существенный рост числа клиентов: оно достигло 2,2 миллиона человек. По этим показателям наша компания сопоставима с крупнейшими банками России.

5. О потенциале ПИФов: «У России – огромные возможности»

Несмотря на все кризисы и санкции, активы паевых фондов продолжают расти опережающими темпами. По словам эксперта, ежегодный прирост может достигать 400-500 миллиардов рублей, а число пайщиков – увеличиться до 7-8 миллионов человек.

– Это соответствует глобальному тренду на демократизацию инвестиций, и у России здесь открываются огромные возможности: в то время как в Китае или Индии доля фондов в экономике составляет 15-20%, в России этот показатель пока находится на уровне лишь 1% ВВП.

6. О перспективах: «Свободных ниш – много»

Государство поставило задачу: удвоить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. По словам исполнительного директора УК «Альфа-Капитал» в Иркутске, растущий интерес к инвестициям, наряду с масштабными задачами, открывает перед управляющими компаниями широкие перспективы.

– В прошлом году мы представили на рынке 20 новых фондов и стратегий, включая фонды с выплатой дохода и ЗПИФы недвижимости с уникальными стратегиями. В нашей продуктовой линейке есть фонд, который инвестирует в акции компаний, прошедших IPO или только размещающихся на Московской Бирже, а также стратегия доверительного управления, цель которой – получение дохода от строительства современных объектов недвижимости в сфере отдыха и гостеприимства в России.

В нашей стране ещё много свободных ниш для развития рынка. Например, Минфин обсуждает проекты по стимулированию долгосрочных инвестиций, таких как семейные инвестиционные счета, накопительно-сберегательные продукты и повышение привлекательности ИИС. Мы считаем, что налоговые стимулы, развитие новых каналов продаж и расширение возможностей для ПИФов могут значительно ускорить рост инвестиций, помогут создать прозрачную, динамичную и инклюзивную инвестиционную среду, стимулируя приток капитала на рынок.

«Состоятельные клиенты выбирают доверительное управление»

Сегмент состоятельных клиентов является ключевым направлением развития УК «Альфа-Капитал». По словам Ольги Глызиной, в 2024 году активы этой категории инвесторов увеличились на 26%, достигнув 1,1 триллиона рублей.

– В основном они предпочитают индивидуальное доверительное управление и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), включая фонды, инвестирующие в коммерческую недвижимость. В последнее время особой популярностью пользуются персональные фонды и возможность инвестировать в бизнес непубличных компаний в формате pre-IPO (с англ. – «предварительное публичное размещение»).