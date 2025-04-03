«Когда, если не сейчас?» Почему компании выбирают путь перемен и чем полезна философия Адизеса

«Невозможно, выслушав Адизеса, не начать воплощать услышанное. Словно что-то щелкает в голове: так сидеть нельзя, надо что-то делать», – делится своими впечатлениями от первого знакомства с теорией Ицхака Адизеса и образовательными программами «Адизес Бизнес Консалтинг» Марина Седых (ИНК-Капитал). С 22 по 24 марта Марина Владимировна инициировала проведение уникального для Иркутска мероприятия – семинара «Адизес. От теории к практике». Он прошел в поселке Никола на Байкале и объединил руководителей и владельцев значимых компаний, став точкой отсчета для формирования «Высшей лиги» – нового сообщества крупного регионального бизнеса. О том, почему идеи Адизеса особенно актуальны сегодня, как совершенствование бизнес-управления может усилить регион, чем и кому будет полезна «Высшая лига», Марина Седых рассказала нашему изданию.

Фото: Е. Козырев

1. Почему Адизес?

«На свой первый семинар школы Адизеса я попала практически случайно. Тогда я открыла для себя, что эта методика – невероятно мощный драйвер перемен. Ты не можешь, выслушав Адизеса, не начать воплощать услышанное на практике. Словно что-то щелкает в голове: так сидеть нельзя, надо что-то делать», – рассказывает Марина Седых.

Но подобные семинары школа Адизеса проводит в основном в Центральной России. А ИНК-Капитал решила пригласить экспертов школы на Байкал. Так у руководителей крупнейших сибирских компаний появилась уникальная возможность не только познакомиться с идеями Ицхака Адизеса, но и обсудить их практическое применение, получить эффективные инструменты управления бизнесом.

2. Почему именно сейчас?

Философия, методология Адизеса, как отмечают организаторы, строится на историях перемен. Когда, как не сейчас – в период действительно больших перемен, тектонических сдвигов в экономике и жизни – к ней обратиться?

«Я по-хорошему завидую тем, для кого это первое мероприятие. Но даже если кто-то и был знаком с методикой Адизеса, наш интенсив – это другой формат, другие практики. Хотя теория, конечно, та же самая», – подчеркивает Марина Седых.

Фото: Е. Козырев

3. Для кого предназначено это мероприятие?

Всего участие в семинаре приняли 22 первых лица. Среди них – собственники и топ-менеджеры крупных организаций не только из Иркутской области, но и из других регионов Сибири и Дальнего Востока.

«Можно сказать, что на Байкале, в неслучайном месте, собрались неслучайные люди. Которые хорошо понимают, как важен подход Адизеса к управлению организацией в сегодняшнем стремительно меняющемся мире», – отмечает Марина Седых.

4. Что дальше?

Как подчеркивают организаторы, семинар – это еще и желание создать бизнес-сообщество владельцев и руководителей крупного бизнеса, несущих ответственность не только за своих сотрудников, но и за регионы, где они работают. Развитие систем управления делает компании более сильными и эффективными. А если бизнес будет эффективным и успешным – успешным будет и весь регион.

«Мы анонсировали бизнес-сообщество “Высшая лига” – в том числе, чтобы усилить синергию взаимодействия, чтобы Восточная Сибирь стала точкой притяжения. Сегодня в Иркутске и Иркутской области не так много подобных неформальных объединений, как в других регионах и в Москве. А хотелось бы заниматься бизнесом и решать проблемы здесь, в Сибири, сообща, не в одиночку», – поясняет Марина Седых.

Фото: Е. Козырев

5. Что получают участники сообщества?

Во-первых, участие в сообществе – это доступ к библиотеке лучших практик: риск-менеджмента, непрерывности бизнеса, систем управления, операционной эффективности, производственной безопасности, устойчивого развития и многих других направлений.

Во-вторых, это возможность обсуждать насущные для бизнеса темы, привлекая профессиональное экспертное сообщество из разных компаний, объединять усилия и совместно работать над возникающими проблемами.

В-третьих, это возможность проводить по запросу собственные мероприятия сообщества – подобные состоявшемуся семинару «Адизес. От теории к практике».

В-четвертых, мероприятия сообщества включают не только образовательную, но и культурную программу. Так, на прошедшем семинаре «Адизес. От теории к практике» участников ожидало уникальное ледовое путешествие по Байкалу, организованное туроператором «НУУР 1642» – экспертом в организации премиальных туров по Байкальскому региону.

«Если ты собственник бизнеса, если ты генеральный директор компании, то, скорее всего, работаешь 24/7 – так почему бы нам не встречаться время от времени не только для обсуждения каких-то насущных вопросов, но и просто собираться вместе, с семьями и учиться отдыхать? Это не менее важно, чтобы сохранить ресурс, не получить негативных системных последствий для здоровья», – говорит Марина Седых. И добавляет, что резиденты сообщества могут сами инициировать подобные мероприятия.

Фото: Е. Козырев

6. Когда следующая встреча?

Безусловно, руководители и собственники бизнеса – люди занятые, поэтому для начала предполагается встречаться, к примеру, раз в квартал. Провести следующую встречу планируют в июне. В сентябре состоится очередной Байкальский риск-форум – и резидентов «Высшей лиги» также приглашают воспользоваться этой площадкой.

«БРИФ изначально придумали для решения внутренних задач ИНК. Но, поскольку аналогичных мероприятий, посвященным рискам в бизнесе, в стране больше нет, к нам стали присоединяться и другие компании, – рассказывает Марина Седых. – Осенью мы проводим его уже в девятый раз. Суммарная аудитория форума, включая онлайн-участников, достигла 3,5 млн человек, на площадке БРИФ выступило более 900 спикеров, а библиотека лучших практик уже включает более 800 практических кейсов. Это хорошая площадка для решения своих вопросов, для усиления своих брендов».

По всем вопросам, касающимся деятельности бизнес-клуба можно обратиться к руководителю проекта Денису Скороходову по телефону: +7 902 566-69-11